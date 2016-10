Miten juhlistit EU:n tämänviikkoista huippukokousta? Arvaan, ettet mitenkään. Unioni rämpii ongelmasta toiseen niin ankeissa tunnelmissa, että se tuskin saa iloiselle mielelle innokkaintakaan kannattajaansa.

Sitäkin hämmentävämpää on tiedostaa, ettei asia ole aina ollut näin. Euroopan taloudellista yhdentymistä on aikoinaan juhlistanut jopa sellainen kepeä kulttuurin laji kuin popmusiikki. Eikä kyseessä ollut mikään virkamiesten verorahoilla teettämä nolo propagandayritelmä, vaan yksityisestä yritteliäisyydestä syntynyt kaupallinen musiikki.

Laulu The Common Market ilmestyi levyllä vuonna 1963, esittäjänään englantilainen Betty Dubois. Sen aiheena ovat otsikon mukaiset ”yhteismarkkinat”: vuonna 1957 toimintansa aloittanut Euroopan talousyhteisö EEC, nykyisen EU:n edeltäjä.

Kappaleen sanoitus on huikea. Ensin luetellaan EEC:n silloiset kuusi jäsenmaata: Belgia, Ranska, Länsi-Saksa, Luxemburg, Alankomaat ja Italia. Sitten kerrotaan, että niissä on suurta vetovoimaa – ja että niiden pelkkä ajatteleminenkin saa nälkäiseksi.

Miksi? Koska niissä tuotetaan niin monenlaisia herkullisia elintarvikkeita! Integraatiokehitykselle voikin parhaiten osoittaa ihailuaan menemällä ruokaostoksille lähimmälle torille. Yhteismarkkinat, common market, merkitsevät yhteistä hyvää, common good – nimittäin hyvää syötävää, joka tulliliitossa liikkuu vapaasti maasta toiseen.

Levyllä huudahdellaan välillä ”rocka bossa”. Se ei kuitenkaan ole rockia sen enempää kuin brasilialaista bossa novaa. Komppi on twistiä, joka oli juuri ehtinyt mennä muodista. Twist mainitaan myös sanoituksessa. Dubois’n veikistelevä laulutyyli tuo suomalaiselle kuulijalle mieleen Brita Koivusen.

Laulun takana oli kaksi newyorkilaista mustaa muusikkoa, Larry Douglas ja Walter Bishop. Jälkimmäinen muistetaan jazzpianistina, joka soitti muun muassa sellaisten suuruuksien kuin Charlie Parkerin ja Miles Davisin kanssa.

Douglas yritti ensin kaupitella sävelmää asuinkaupungissaan Pariisissa, mutta siellä sitä pidettiin liian poliittisena. Hän sai sen kuitenkin myydyksi Ruotsiin, missä Dubois’n levy tehtiin.

Onkin huomionarvoista, että sen enempää laulun tekijät, esittäjä kuin sen levyttänyt yhtiökään eivät itse olleet kotoisin EEC:stä. Levy julkaistiinkin paitsi sen alueella, myös ainakin Pohjoismaissa, Britanniassa, Espanjassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Suurempaa menestystä se ei kuitenkaan lopulta saanut, vaikka musiikkialan johtava ammattilehti Billboard uutisoi siitä jopa kahdesti.

Kiinnostavinta on kuitenkin, että jollekulle tuli ylipäänsä idea tällaiseen lauluun. EEC oli niin suosittu ja hyvämaineinen, että tuntui hyvältä idealta tarjota sitä samaistumiskohteeksi myös sen ulkopuolisille eurooppalaisille.

The Common Market saa ajattelemaan, minkä kaiken onkaan täytynyt puoli vuosisataa sitten olla toisin, jotta tällainen laulu on ollut edes mahdollinen. Tämä ei koske vain maatalous- ja kauppapolitiikkaa ympäröiviä mielikuvia, vaan myös esimerkiksi ruokakulttuuria, torikaupan asemaa tai sukupuolirooleja. (Joissakin maissa levy julkaistiin kansikuvalla, jossa Betty Dubois on meikattuna huivi päässään ja ostoskori päänsä päällä.)

Entä minkä pitäisi muuttua, jotta hengästyneet, intoilevat ylistyslaulut samasta aiheesta tulisivat uudestaan mahdollisiksi?