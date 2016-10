Pahat miehet ja paha tukka menivät sekaisin

Tällä viikolla Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat Donald J. Trump ja Hillary Clinton kohtasivat kolmannessa ja viimeisessä television vaaliväittelyssä. Trump toisti väittelyssä keskeisen kampanjalupauksensa ja sanoi haluavansa rakentaa muurin Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle.

”Meillä on täällä pahoja miehiä, ja me aiomme heittää heidät pihalle”, republikaaniehdokas sanoi.

Trump käytti miehistä espanjankielistä sanaa hombres englanninkielen men-sanan sijaan. Ettei vain jäisi epäselväksi, mistä nämä pahat miehet ovat peräisin. Pahoista naisista hän ei puhunut mitään, jos ei lasketa sitä, kun hän kutsui vastaehdokastaan ”ilkeäksi naiseksi”.

Espanjan sana hombres kuulostaa samalta kuin ombré, joka tarkoittaa liukuvärjättyjä hiuksia. Kampausta, jossa hiusten väri vaihtuu asteittain toiseksi.

Bad ombré, huono liukuvärjäys, on kampaus, jossa astevaihtelu on liian jyrkkä. Väri ei sulavasti liu’u toiseksi, vaan raja värien välillä on jyrkkä kuin muuri, jonka Trump on luvannut rakentaa.

Väittelyä seurannut Twitter-kansa rakastui väärinkuultuun hombresiin salamana ja alkoi pahojen miesten kuvien sijaan julkaista kuvia epäonnistuneista liukuvärjäyksistä.

Torniinsa palattuaan Trump varmasti huokasi helpotuksesta. Kerrankin pilkattiin jonkun muun tukkaa.