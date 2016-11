Kirkko tietää, ketkä Suomessa vihaavat sitä ja ketkä rakastavat – mutta mihin tietoa käytetään?

Joskus saattaa tuntua siltä, ettei kirkko tiedä, mitä kansa ajattelee. Se ei ole totta. Kyllä kirkko kansan tuntee. Sillä on käytössä isoa dataa, siis valtavasti tietoa, josta voi nähdä esimerkiksi sen, millaiset ihmiset vihaavat kirkkoa ja ketkä sitä rakastavat.

Kirkko on tietomassojen käytössä huipulla. Voit lukea taloussivujemme tekemän jutun siitä tästä linkistä. Kirkon Kotimaa-mediatalon omistama Insight360-yhtiö myy osaamistaan muun muassa puolueille, kaupallisille tahoille ja varainhankinnan tarpeisiin.

Katsotaanpa vaikka, mitä me suomalaiset odotamme kirkolta. Se on kiinnostavaa, koska se ei kerro vain uskonnollisuudesta, vaan erilaisista elämäntavoista, sanoo Insight360-yhtiön asiantuntija ja kouluttaja Mikko Hormio.

Jos kirkon niin sanottu kohdemarkkina, Suomen kansa, jaetaan segmentteihin erilaisten odotusten mukaan, ihmisiä löytyy neljää sorttia: on irrallisia, maltillisia, avomielisiä ja uskollisia.

Irrallisilla on urbaani elämäntapa ja löyhä suhde uskoon ja kirkkoon. Ei osallistuta seurakunnan toimintaan, eikä kirkolla ole suurta merkitystä.

Tyypillinen irrallinen on alle 45-vuotias kaupunkilainen, nainen tai mies. Mutta toki samalla tavalla voi suhtautua myös joku kuusikymppinen kainuulainen leskirouva, Hormio muistuttaa.

Irrallisille on tärkeää, mitä itse saa, siis hyöty, vaihtosuhde. Jos palvelu on hyvää tai tuotteesta tykkää, se on kiva. Ei sen takia liitytä jäseneksi mihinkään tai sitouduta toimintaan.

Sama pätee mediaan. Lukijauskollisuus hapertuu. Hyvät jutut luetaan, vaikka ei aina tilata lehteä.

Järjestöilläkin on vaikeuksia saada jäseniä. Välillä innostutaan vapaaehtoistyöhön, mutta kun akuutti tilanne on ohi, jengi katoaa.

”Ihmiset eivät kiinnity enää hierarkiahimmeliin”, Hormio sanoo.

Kirkon kokoontumiset eivät vedä, mutta uskonnollisuus voi näkyä vaikka Suomi24-nettikeskusteluissa. Ihmiset tavoitetaan toista kautta, Hormio sanoo.

”Kun kellot soivat Aleppon uhreille, kirkko on elämässä läsnä. Se voi olla paljon syvempi hengellinen kokemus kuin tylsät kesähäät.”

Suomalaisista aikuisista noin 1,5 miljoonaa kuuluu irrallisiin. Se on segmenteistä suurin.

Keski-ikäisistä miehistä koostuu 700 000 hengen porukka, jonka odotukset kirkkoa kohtaan ovat maltilliset. He ovat siis 46–56-vuotiaita. Heille on tärkeää pysyvyys, yksinkertaisuus, vakiintuneisuus ja varovaisuus.

He eivät toimi aktiivisesti kirkon puuhissa mutta suhtautuvat siihen myötämielisesti. Heistä kirkon olisi kuitenkin parasta keskittyä hengellisiin asioihin eikä palveluihin.

”He ovat konservatiiveja, joiden ihanne on, että ituhipit eivät hypi kirkossa.”

Heissä on paljon keskustalaisia, perussuomalaisia ja kokoomuslaisia, joilla taloudelliset arvot korostuvat. Kirkon kokkareilla puhutaan leikkisästi mersupersuista, jotka laskevat, kannattaako kirkollisveron hinnalla hankkia loma Thaimaassa vai paikka taivaassa.

”Materialismi näyttäisi Suomessa kiinnittyvän puhtaasti karvanaamoihin eli miehiin. Jako miesten ja naisten välillä on häkellyttävän tiukka.”

Auttamisen halua toki on näillä miehilläkin. Se vain kohdistuu lähipiiriin, omaan pitäjään, tuttaviin.

”Syyrian auttamisessa heidän suurin huolensa on se, mihin rahat oikeasti menevät.”

Jos Suomesta etsii rasismia, siihen viittaavaa ajattelua löytyy lähinnä tästä miesjoukosta. He ovat myös suomalaisista kaikkein tiukimmin perinteisten sukupuoliroolien kannalla. Mutta eivät enää niin tiukasti kuin ennen; kanta on Hormion mukaan liudentunut.

Täysin vastakkaisen segmentin muodostavat naiset, jotka ovat odotuksiltaan avomielisiä. Heitä on noin 500 000. Heitä kuvastaa rohkea kokeilunhalu ja liberaalisuus. Myös uskonnossa.

Hyvinkin uskovaisina ja luterilaisina itseään pitävät naiset voivat flirttailla muiden uskontojen kanssa ja kokeilla niiden tekniikoita.

Hormio lukee usein naistenlehtien kansia ja löytää niistä juuri tällaisia naisia. ”He etsivät ratkaisuja ja löytävät onnellisuutta elämän käänteistä.”

Heistä kirkon pitää keskittyä auttamistyöhön ja olla suvaitsevaisempi. Henkinen on tärkeämpää kuin hengellinen. Mukana on sekä vahvasti uskonnollisia että uskonnon vastaisia.

Vanhimmasta ikäryhmästä löytyy uskollisten joukko: noin miljoona yli 45-vuotiasta ja erityisesti yli 65-vuotiaita. He ovat aktiivisimpia kirkon toiminnassa ja toivovat, että kirkko pitäytyy perinteisissä opeissa ja hengellisessä opetuksessa.

Elämäntapaa ohjaa isompi eetos: hyvän puolella seisominen ja hyvän tekeminen. Ollaan aina valmiita tukemaan muita riippumatta siitä, ollaanko itse varakkaita vai ei. Otetaan jäsenkirja ja seistään aatteen takana. Oli kyse sitten ay-liikkeestä, politiikasta, yhdistystoiminnasta tai kirkosta.

Uskollisista alle puolet, 41 prosenttia, rukoilee päivittäin. Vain 45 prosenttia sanoo uskovansa kristinuskon opettamaan jumalaan. Hekään eivät siis niele kirkon oppeja noin vain. Ja silti: kun kysytään mitä tahansa syytä kuulua kirkkoon, kaikki syyt ovat heille tärkeitä.

Miten maallistuneita suomalaiset ovat? Harva on täysin uskonnon vastainen. ”Suomesta on vaikea löytää äkkiväärää ateismia. Se on väestötasolla harvinainen ilmiö”, Hormio sanoo.

Vain Helsingissä on selvää kirkkovihamielisyyttä. Jopa Vantaa on erilainen.

”Helsingissä on sosiaalista tilaa olla militantisti kirkkoa ja uskoa vastaan.”

Ilmiö ei liity maahanmuuttoon, muslimit eivät ole ateisteja, Hormio muistuttaa. Kyse on osattomista nuorista suomalaismiehistä, jotka eivät löydä paikkaansa yhteisössä.

Tässä piilee Suomessakin radikalisoitumisen riski. Se, joka rynnii osattoman luo ja tarjoaa ratkaisun, houkuttelee. Ei nuori mies lähde itse etsimään vastauksia. Eikä ainakaan kirkosta, Hormio sanoo.

”On hyvä mäihä, ettei Suomessa vielä juurikaan ole toimintaa, joka radikalisoisi.”

Kuitenkin, vaikka isoa dataa miten seuloisi, kovaan radikalismiin taipuvaisia näyttäisi löytyvän todella vähän.

Jos ihminen ei käy kirkossa, se ei siis välttämättä kerro uskon puutteesta vaan ehkä ihan muusta. Ei ole yhtä tapaa kuulua kirkkoon tai pysytellä siitä erossa.

”Samoin olisi virhe ajatella, että on vain yksi tapa kannattaa maanpuolustusta tai olla vapaaehtoistyöntekijänä.”

Jos kirkkokin oppii tuntemaan markkinansa, se voi sovittaa toiminnan asiakkaille sopivaksi. Isoa dataa on hankkinut Suomessa noin 100 seurakuntaa. Seurakuntia on kaikkiaan yli 400.

Lapuan hiippakunta hankki aineiston, jotta pienimmätkin seurakunnat saisivat sen käyttöönsä. Helsingissä se on 20 seurakunnalla.

Joissakin seurakunnissa dataa käytetään suoraan suunnittelussa. Vantaankoskella rakennettiin konttikirkko, joka liikkuu ihmisten luo. Nyt ollaan tuoreella asuntomessualueella Kivistössä. Tampereella irrallisille on syntisten veisuja, joissa lauletaan virsien lisäksi iskelmiä.

”Juicekirkkomaisilla tempauksilla tarjotaan toisenlainen tapa olla yhteydessä kirkkoon.”

Jotkut toki pystyvät uusiin ideoihin ilman dataakin. Joskus datakaan ei auta. Yleisintä on, että segmenteistä vain puhutaan. Ehkä ei ole varaa uusiin hankkeisiin. Eikä puhe ole turhaa.

”Kirkon työntekijöiden – ja varsinkin luottamusmiesten – on hyvä tietää, ettei ole vain yhtä tapaa olla kirkon jäsen.”

Jotkut kirkkoherrat torjuvat tiedon. Sanovat, että ryhtykää uudistuksiin, kun minä olen eläkkeellä. Samaa asennetta on toki myös kirkon ulkopuolella.

Muut organisaatiot ovat Hormion mukaan hanakampia käyttämään dataa, mutta kirkon työntekijät ovat parempia, kun on kohdattava yksi ihminen silmästä silmään.