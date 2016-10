Demareilla menee hyvin, vihdoin ja viimein. Maanantaina julkistettu HS-Gallup kertoi, että Sdp on maan suurin puolue 21,3 prosentin kannatuksellaan.

Pääoppositiopuolueen suosio on noussut lähes viisi prosenttiyksikköä toissa kevään eduskuntavaaleista. Silloin Sdp sai vain 16,5 prosenttia äänistä ja kärsi roiman vaalitappion.

Tappiosta syytettiin puheenjohtaja Antti Rinnettä, ja hän on siitä asti joutunut roikkumaan löysässä hirressä. Jokaisen gallupin jälkeen on arvuuteltu, säilyttääkö Rinne paikkansa demarien puoluekokouksessa, joka pidetään ensi helmikuussa.

Niin kävi nytkin.

Tiistaina politiikan toimittaja Juha Keskinen tiesi kertoa Iltalehdessä, että Antti Rinne saisi haastajan puoluekokouksessa. Keskinen väitti kolumnissaan, että Sdp:n varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman olisi asettumassa ehdolle puheenjohtajakisaan.

Keskinen veisteli hauskasti Lindtmanin pyrkimyksistä valtiollisiin tehtäviin. Hän muistutti, että Lindtman, 34, aloitti vasta pari vuotta sitten valtiotieteiden opiskelun yliopistossa.

”Tuoreimpana uutisena Lindtman on liittynyt kirkkoon, ja hän on käynyt rippikoulunkin tänä syksynä. Tämä jos mikä kertoo siitä, että nyt valmistaudutaan puoluejohtajan ja mahdollisen pääministerin tehtäviin”, Keskinen kirjoitti.

Torstaina Lindtmanin asema kuitenkin romahti, kun tuli julkisuuteen, että hän oli salaa laatinut listoja sopivista demariesiintyjistä eduskunnan kyselytunnille. Listat toimitettiin eduskunnan puhemiehille, ja ainakin varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk) on myöntänyt jakaneensa puheenvuoroja listojen mukaan.

Listalta pois jätetyt demariedustajat nostivat äläkän, ja Lindtman joutui perjantaina pyytelemään anteeksi. Jupakka on niin nolo, että Lindtman voi unohtaa puoluejohtajahaaveet.

Antti Rinne on luvannut ilmoittaa jatkoaikeistaan lauantaina 12. marraskuuta Sdp:n puoluevaltuustossa.

Uskon, että Rinne haluaa jatkaa Sdp:n johdossa seuraavan kolmivuotiskauden ja puoluekokous valitsee hänet toiselle kaudelle.

Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Rinne olisi demarien pääministeriehdokas seuraavissa eduskuntavaaleissa, jotka pidetään keväällä 2019.

Helmikuussa valittavan puheenjohtajan pitäisi yltää kahteen poliittiseen urotekoon. Hänen tulisi seuraavissa eduskuntavaaleissa nostaa Sdp suurimmaksi puolueeksi. Se vaatisi poikkeuksellisen suurta vaalivoittoa, ainakin viittätoista lisäpaikkaa.

Ja heti vaalivoiton jälkeen puheenjohtajan pitäisi ottaa vastaan pääministerin tehtävä ja hoitaa sitä seuraava vaalikausi, vuodet 2019–2023.

Helmikuussa siis valitaan Sdp:n kärkihahmo kuudeksi vuodeksi. Ensi torstaina Antti Rinne täyttää 54 vuotta, eli hän olisi seuraavalla vaalikaudella parhaassa pääministeri-iässä.

Mutta onko Antti Rinteestä pääministerin saappaisiin?

Vaikeaan kysymykseen on pakko vastata, että en tiedä. Rinne on hävinnyt jo yhdet eduskuntavaalit. On harvinaista, että kerran köniinsä saanut johtaja pystyy johtamaan puolueensa ainakaan suureen vaalivoittoon.

Ja jos suurvoitto tulisikin, pääministerin tehtäviin hän joutuisi melko kylmiltään. Rinne oli valtiovarainministerinä vuoden, mutta koko vaalikauden mittainen pääministeriys on huomattavasti vaativampi tehtävä.

Löytyisikö Sdp:stä sittenkin parempi vaihtoehto?

Eduskunnan istuntosali on oppositiopuolueen näkyvin toiminta-areena, joten Sdp:n puheenjohtajan pitää olla kansanedustaja.

Puolueen eduskuntaryhmässä on 22 naista ja 13 miestä.

Jos puheenjohtajaa ryhdytään vaihtamaan, ei kannata palata puolueen entisiin puheenjohtajiin, varapuheenjohtajiin, puoluesihteereihin tai eduskuntaryhmän johtajiin, vaikka heillä onkin pitempi poliittinen kokemus kuin Antti Rinteellä.

Niinpä Eero Heinäluoma, Maarit Feldt-Ranta, Tarja Filatov, Maria Guzenina, Ilkka Kantola, Erkki Tuomioja, Jutta Urpilainen ja Pia Viitanen täytyy jättää pois laskuista, niin päteviä poliitikkoja kuin he ovatkin.

Rinne on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joten muut untuvikot, kuten Sanna Marin, Ville Skinnari, Ilmari Nurminen ja Joona Räsänen eivät voi häntä ohittaa.

Näkyviä ja kuuluvia hahmoja ovat olleet myös Tytti Tuppurainen ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Harakka, jota viime vaalien jälkeen povasin mahdolliseksi demarien pelastajaksi (HS 26.4.2015). Ei heistä kuitenkaan taida olla Rinteen korvaajiksi.

Jäljelle jää kaksi edustajaa, jotka kokemuksensa ja taitojensa perusteella voisivat olla Rinnettä parempia puheenjohtaja- ja pääministeriehdokkaita. He ovat Tuula Haatainen, 56, ja Susanna Huovinen, 44.

Heillä on pitempi ja monipuolisempi ministeri- ja kansanedustajakokemus kuin Rinteellä, mutta he eivät vielä ole päässeet näyttämään kykyjään puolueen johtotehtävissä. He ovat Angela Merkelin tai Theresa Mayn tyylisiä asiapoliitikkoja, jotka hoitavat työnsä pätevästi, joskaan eivät ole kansanvillitsijöitä.

Kun molemmat ovat päteviä, kumpi olisi sopivampi?

Kilvan voittaisi Haatainen, jonka kerrotaan toimineen Lindtmanin kuriirina, kun demariesiintyjien nimiä suositeltiin eduskunnan puhemiehille. Näillä ”parhaiden puhujien” listoilla ei ollut kertaakaan Susanna Huovisen nimeä.