Lokakuussa 2014 soitin yrittäjä Markku Ritaluomalle Yhdysvaltoihin. Hänen suuri ponnistuksensa, ”Euroopan suurin autokauppakeskittymä” Sunny Car Center, oli konkurssin partaalla.

Ritaluoma oli uhmakas, vaikka Hämeenlinnan autokeitaasta oli valmiina vain 30-metrinen mainostolppa horsmaa puskevalla tontilla. Mainitsin sivulauseessa, että tolppa se vain törröttää siinä tontilla.

”Se ei törrötä”, Ritaluoma urahti närkästyneenä.

Eikö se nimenomaan törrötä siinä moottoritien laidalla.

”Se ei tör-rö-tä”, Ritaluoma toisti, nyt jo hitaammin artikuloiden. ”Se seisoo. Siinä on saatana viisikymmentä tonnia betonia. Se on niin paljon, että sinä et sitä kaada. Pelkästään sen tornin betonijalka maksoi 25 000 euroa.”

Näin on. Minusta ei ollut tolpan kaatajaksi, vaan Kallioinen Yhtiöistä, joka tilattiin torstaiaamuksi pellolle. Tolppa oli jo niin huonossa kunnossa, että siitä oli tullut turvallisuusriski. Oliko tolppaa pystyssä pitänyt betonilaatta niin majesteetillinen kuin Ritaluoma sanoi, kuljetuspäällikkö Eero Salonen?

”Betonilaatta jäi peltoon muistomerkiksi. Mutta totuuden nimissä sen nosto ei olisi ollut mikään maailmanluokan temppu”, Salonen sanoo.

Onko laatassa peräti 50 tonnia betonia, kuten Ritaluoma lupasi?

”Isohan se kyllä on, en tiedä ihan tarkalleen, kuinka paksu. Arvelisin, että se on noin 30 tonnia.”

Kauanko sellaisen nostamisessa menisi? Olisiko se ritaluomamainen suuroperaatio?

”Se olisi noin päivän homma.”