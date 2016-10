Kaduilla on paljon sekavia ihmisiä, ja se johtuu huumeista, joihin Suomessa ei ole totuttu – reportaasi Helsingin päihdepiireistä

Miten ihmeessä täältä pääsee ulos?

”Tuolta! Ei. Ei kun se olikin Kampin kauppa mitä mä ajattelin.”

Pasi Koski ei ole löytää kassaa kauppakeskus Itiksen kodinkoneliikkeestä.

Se ei liity ollenkaan siihen, että Koski on aamulla ottanut Subutexiä ja tuhdin annoksen ”tötteröä” eli kannabista. Kodinkoneliike on totta tosiaan niin sokkeloinen, että huippusuunnistajankin olisi vaikea löytää sieltä ulos.

Kosken kädessä on langaton näppäimistö.

”Tuolta me tultiin. Mennään omia jälkiä takaisin päin.”

Lopulta Koski löytää kassan ja panee näppäimistön liukuhihnalle. Vaimo Katri Koski laittaa kortin lukijaan ja maksaa 25 euron ostoksen.

Sitten pitäisi löytää ulos kauppakeskuksesta.

”Ei täällä löydä mitään. Käymme joskus vain Symppiksessä”, Katri sanoo. ”Siellä saa ruokaa.”

Symppis on Itäkeskuksessa toimiva päiväkeskus narkomaaneille ja päihdeongelmaisille.

Pasi Koskella ongelmia on riittänyt. Tarina on tuttu ja tuhansia kertoja kerrottu. Alakouluikäisenä viinaa, sitten huumeita, rikoksia, väkivaltaa, asuntoloita, lisää rikoksia. ”Amfetamiini, kokaiini, lsd, heroiini, mdpv, Subutex”, Koski luettelee.

Pasi Koski täyttää ensi viikolla 45 vuotta. Takana on pitkälle toistakymmentä vuotta vankiloissa. Kyllä hän muistaa tarkalleen, kuinka monta kuukautta, mutta ei halua sillä ”rehennellä”.

Edellisestä linnareissusta on kolme ja puoli vuotta, Koski sanoo tyytyväisenä. Tai no, oli välissä vielä yksi lyhyt tuomio.

”Kun tapasin vaimon, lupasin, että hölmöily loppuu.”

Hölmöilyllä hän tarkoittaa rikoksia. Huumeidenkäyttö on kyllä jatkunut.

Sami Kero / HS

Miksi kaikki ovat niin sekaisin?

Syksyn mittaan huumeet ovat olleet otsikoissa harva se viikko.

Lokakuun alussa kerrottiin, että Vantaan Koivukylässä on huume-epidemia. Jopa alakouluikäisten epäillään käyttävän kovia huumeita. Metsiköistä löytyi ruiskuja, ja poliisi otti alueen tehovalvontaan.

Seuraavalla viikolla uutisoitiin, että Helsingistä oli alkanut löytyä erittäin voimakasta metamfetamiinia, ”kristallia”.

Pilvikauppiaat valtasivat puistot Kaisaniemessä ja Kalliossa. Helsingin päärautatieasema tuntuu muuttuneen uudeksi Ikuisen vapun aukioksi. Se on toinen nimitys Sörnäisten ”Piritorille”, ikiaikaiselle sekakäyttökeskukselle Vaasankadun ja Helsinginkadun välissä.

Onko jotain tapahtunut? Onko huumeidenkäyttäjien määrä äkillisesti kasvanut?

Sitä on vaikea sanoa, mutta poliisinkin mukaan pillerinpyöritys on ollut viime aikoina hyvin näkyvää.

”Ne ihmiset eivät ole hakeutuneet steissille siksi, että siellä on kivaa”, sanoo päihdetyöntekijä Juhani Haapamäki.

Ollaan Sörnäisten Kurvissa. Haapamäen työnantaja on asunnottomien järjestö Vailla vakinaista asuntoa ry.

Haapamäki on tullut aamukahville kollegansa Kristiina Hahtoranta-Majanderin työpaikalle Vihreään keitaaseen. Vihreä keidas on tehnyt Kurvissa päihdetyötä jo 50 vuotta: tarjonnut ruokaa, kirjoittanut kirjeitä vankiloihin, rukoillut, siunannut ja pitänyt hartauksia, kristillinen järjestö kun on.

Kurvista katsottuna kaupunki on entisellään. Sörnäinen on yhä sekaisin, Haapamäki ja Hahtoranta-Majander sanovat. ”Täällä on perinteitä, ikävä kyllä. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, ja tilanne on alkanut kehittyä 1960-luvulla”, Haapamäki sanoo.

Puoliltapäivin Vihreän keitaan pöydissä istuu hiljaisia miehiä vähän erillään toisistaan.

Kun lounas on syöty, Orvo Berg kaivaa kitaran esiin ja alkaa laulaa.

Berg käy yhä Vihreässä keitaassa syömässä ja soittamassa, vaikka sanoo olleensa raittiina nyt kaksi vuotta. Puolet 64-vuotisesta elämästä on mennyt kaduilla, toinen puoli Suomen ja Ruotsin vankiloissa. Nyt hän kulkee asuntolasta toiseen.

Berg suostuu oppaaksi Helsingin huumepiireihin.

Sami Kero / HS

Sinne ei ole pitkä matka. Helsinginkadulla asuintalon portailla istuu sekava sakki. Viinapullot kiertävät. Tietysti Berg tuntee heidät, niin kuin kaikki muutkin kaduilla.

”Tulkaa mukaan!” huutaa kolmekymppinen, huivipäinen mies, jolta puuttuu pari hammasta. Hän on matkalla Itäkeskukseen, koska ”Piritorilla ei ole nykyisin enää ketään”.

Mies, sanotaan vaikka Sami, toimii Sörnäisten perinneammatissa viinatrokarina. Kyllä: Kurvissa on yhä lestinheittäjiä.

Ei siinä tietysti ole mitään romanttista, vaikka Helsingissä saattaa joskus tuntua, että sekakäyttäjät ovat ajaneet vanhan ajan pultsarit sukupuuttoon. Ylivoimaisesti pahin päihdeongelmien aiheuttaja Suomessa on edelleen alkoholi.

Sami sanoo halveksivansa Subutexin käyttäjiä. Samalla hän kaivaa taskustaan konjakkipullon, jossa on pohjat jäljellä. ”Tämä oli mun aamupala”, Sami sanoo.

Samilla ei ole asuntoa, eikä hän yleensä halua nukkua asuntoloissakaan. ”Nukun missä sattuu, kaverien luona.”

Laatujuomat ovat ammatin tuomia etuja. Sami kertoo rahtaavansa halpaa viinaa Tallinnasta.

Nousemme metrosta Itäkeskuksessa.

”Tämä on Rottapuisto, ja tuolla on Hiiripuisto”, Sami viittoo metron sisäänkäynnin ulkopuolella. ”Kun poliisi tulee hätistelemään, porukka siirtyy Rottapuistosta Hiiripuistoon.”

Sami katoaa pian Rottapuiston hulinaan.

”Teidän pitäisi tulla tänne kuun vaihteessa, kun ihmiset ovat saaneet tukirahat”, Orvo Berg sanoo. ”Sitä menoa kestää pari kolme päivää, ja sitten taskut ovat taas tyhjät.”

Berg vie meidät kulman taakse Symppikseen, päihdeongelmaisten päiväkeskukseen. Ambulanssimiehet kävelevät samalla sisään. Joku on ottanut yliannostuksen. Vieressä ihmiset syövät lounasta.

Sami Kero / HS

Suomi on perinteinen amfetamiinimaa.

Jo jatkosodassa Pervitiniä jaettiin sotilaille, ja siitä lähtien ”piri” on ollut Suomessa suosittua.

Amfetamiinin lailla piristävä ja kiihdyttävä mutta kalliimpi kokaiini tai rauhoittava heroiini eivät ole täällä koskaan lyöneet läpi.

Seitsemän kahdeksan vuotta sitten tilanne muuttui. Suomeen alkoi tulla uusia huumeita. Varsinkin mdpv-niminen aine levisi. Se muistuttaa vaikutukseltaan amfetamiinia tai kokaiinia, joten se upposi hyvin Suomen kaltaiseen pirimaahan.

”Siitä lähtien ihmiset ovat olleet hirveän huonossa kunnossa”, sanoo päihdetyöntekijä Kristiina Hahtoranta-Majander.

Huumeet ovat vaarallisia, mutta uudet huumeet ovat erityisen vaarallisia. Vuosikymmenien mittaan ehtii muodostua kansanperinne siitä, kuinka mitäkin ainetta pitää käyttää.

”Vanhan koulun amfetamiininkäyttäjät tietävät, miten pitää annostella. Kun mdpv lävähti 2008, sitä ei aluksi otettu vakavasti. Sitten ihmisiä alkoi kuolla”, huumetutkija Jussi Perälä sanoo.

Mdpv muistuttaa myös ulkonäöltään amfetamiinia, mutta se on monin verroin vahvempaa. Jos ei tiedä, mitä tekee, sillä lähtee helposti henki – varsinkin, kun peruspiri on nykyisin entistä laimeampaa ja annoskoot siksi kasvaneet.

Ja kunnon amfetamiinia on nykyisin kovin vaikea löytää. ”Eihän sitä enää saa mistään”, sanoo Pasi Koski, joka tietää huumeista yhtä ja toista. ”Se on nykyään jotain 2–5-prosenttista.”

Vanhastaan amfetamiinin käyttövahvuus on ollut 12–20 prosenttia.

”Nyt on tullut taas uutta mdpv:tä, ja pari tyyppiä on kuollut”, Koski sanoo.

Lokakuun loppu luo kelmeää valoaan olohuoneeseen.

”Maistuuko teille?” Pasi Koski kysyy. Puoliso Katri Koski laittaa kahvit porisemaan.

Pasi kytkee uutta langatonta näppäimistöään tietokoneeseen.

Se ei ole mikään läppäri vaan jykevä pöytäkone.

”Ei täällä läppärit pysy”, hän sanoo.

Kosket ovat asuneet tässä asuntolassa puolisentoista vuotta. Sinä aikana heiltä on kadonnut kolme läppäriä, pari puhelinta, tabletti ja subwoofer-kaiutin.

”Ja varmaan paljon muutakin, en muista kaikkea”, Pasi Koski sanoo.

”En voi sanoa, että ne on varastettu, kun en voi sellaista todistaa. Mutta kadonneet ne ovat.”

”Asuntola” ei anna oikeaa kuvaa Koskien kodista. Helsinkiläisellä omakotialueella sijaitseva pienkerrostalo on vihoviimeinen vaihtoehto ennen katua tai ensisuojaa.

Kukaan ei ole valvomassa taloa, ja meno on sen mukaista. Talossa siis ryypätään, narkataan ja sekoillaan. Aiemmin täällä asunut Orvo Berg on nähnyt elämässään monenlaista, mutta tätä taloa hän kutsuu helvetiksi, ainakin verrattuna hänen nykyiseen asuntolaansa.

Talossa asuu hieman toistakymmentä ihmistä, alkoholisteja, huumeidenkäyttäjiä, vapautuneita vankeja, asunnottomia. Asukasluku on parhaimmillaankin arvio. Ihmiset tulevat ja menevät.

Tulijat saattavat olla ongelma. Jämerässä ulko-ovessa on lappu, jossa varoitetaan tuntemattomista oveen koputtelijoista.

”Ei täällä selvin päin kestä”, Katri Koski sanoo.

Tekisi mieli olla vieraskorea, mutta ei voi väittää oikein vastaankaan.

Sami Kero / HS

Koskien asunto on kyllä niin siisti kuin näissä olosuhteissa voi. Huonekalut ovat kulahtaneita ja talo on ränsistynyt, mutta päällä on katto ja alla tukeva lattia.

Kun Kosket muuttivat asuntoon, lattioilla ei voinut kävellä ilman kenkiä. ”Me siivottiin kuukausi. Täällä oli spiguja lattialla”, Katri sanoo.

Siis huumeruiskuja. Niitä on löytynyt myös talon saunasta.

Pasi Koski toimii talon huoltomiehenä ja saa siitä pientä korvausta. Hän nikkaroi, siivoaa rappuja ja saunaa ja yrittää pitää taloa siistinä.

”Piti hankkia taas uusi lukko”, hän manaa. Jos asukkaita jokin yhdistää, se ei ole ainakaan tasapainoisuus. Ovessa on kirveeniskemiä ja puukonjälkiä.

Ensi viikolla muuttoauto vie Pasi ja Katri Kosken ränsistyneestä asuntolasta oikeaan asuntoon. Oman vuokrakaksion remontin pitäisi olla kohta valmis ja parketin paikallaan.

Mutta parempi jättää sanomatta, missä uusi elämä sijaitsee, ettei vanha elämä seuraa perässä.

Katri pakkailee pariskunnan tavaroita laatikoihin. Laaja kokoelma Suomen lippuja on vielä seinillä. Mitenhän valtava juliste räppiyhtye Wu-Tang Clanista mahtuu mukaan?

Sami Kero / HS

Pasi saa näppäimistön kytkettyä tietokoneeseensa ja kirjautuu sisään. Hän on tyytyväinen, kun muistaa salasanansa.

2000-luvulla internet on mullistanut kaiken kaupankäynnin. Se on iskenyt kirjakauppaan, levykauppaan, ruokakauppaan, seksikauppaan ja saanut jopa Stockmannin tärisemään perustuksillaan.

Verkossa myydään myös pillereitä, pulvereita, psilosybiinisieniä ja pilveä. Salausjärjestelmien ansiosta kauppiaita ja ostajia ei voi saada kiinni.

Netin huumepalstoilla tapaavat todelliset asianharrastajat, jotka keskustelevat huumeiden vaikuttavista aineista kuin oluthipsterit humalalajikkeista.

Erään kaikille avoimen palstan keskusteluketjut on jaoteltu aineiden mukaan: Psykedeelit. Dissosiatiivit & deliriantit. Stimulantit & empatogeenit. Jarrut & sedatiivit. Kannabis & synteettiset kannabinoidit. Muut substanssit & yrtit.

”Oon tehnyt nyt pientä tutkimusta benejen buustaamisesta greippimehulla. Ottanut 30–90 minuuttia ennen benejä greippiä. Käyttänyt myös greippiä syömällä buustailuun ja tullut siihen tulokseen että vaikutukset EI voimistu vaan peräti heikkenee. Vaikutusten kesto pitenee kyllä, mutta ei mene suoraan sanottuna niin hyvin päähän ne benet. Kokeiltuna rivatril, xanor ja diapam”, eräs käyttäjä kuvailee kokeilujaan.

Huumeiden nettikaupasta on puhuttu paljon, mutta huumetutkija Jussi Perälän mukaan se ei todellisuudessa ole vielä vallannut kovin suurta osuutta Suomen huumekaupasta.

On niitäkin, joiden mielestä nettikaupassa on puolensa. Internetin huumekaupassa kaupanteosta poistuu yksi väliporras, ainakin teoriassa, ja käyttäjät voivat vaihtaa aineita ilman pelkoa väkivallasta. Palstoilla voi myös keskustella pelkäämättä rangaistusta, joten elintärkeä tieto aineiden turvallisesta käytöstä leviää.

Perälän mukaan huumeiden internetkaupassa ei ole mitään ylevää.

Internetissä myytävistä muuntohuumeista on mahdoton sanoa, mitä ne todellisuudessa ovat. Sitä ei yleensä voi tietää myyjä itsekään.

Todelliset ongelmakäyttäjät hankkivat yhä aineensa kadulta.

Pasi Koski ei kirjaudu uudella näppäimistöllään netin huumekauppaan, vaan asuntosivuille.

”Ai jumalauta että on nätti!”

Päijät-Hämeessä olisi vuokralla niin upea talo, että Koski asentaa sen saman tien näyttönsä taustakuvaksi. Kalliolaiskaksion vuokran hinnalla, 850 eurolla kuussa, saisi viiden huoneen omakotitalon, jossa olisi saunakin!

Koski näpyttää saman tien tarjouksen, vaikka ei ole vielä ehtinyt muuttaa edes uuteen kaksioonsa. Ei sitä koskaan tiedä, vaikka lykästäisi.

Huumeidenkäyttö esitetään usein tarinana. Siinä on monesti onneton loppu: yliannostus ja kuolema. Toinen tarina on sellainen, jossa huumeidenkäyttäjä käy taistelua riippuvuutta vastaan, selviää siitä voittajana ja raitistuu.

Niin yksinkertaista elämä ei ole.

Pasi Koski ei puhu ”koukussa olemisesta” tai ”kuiville pääsemisestä”. Hänen huumeidenkäyttönsä ei ole loppumassa. ”Olen julkinen narkomaani. Tänäänkin olen ottanut Subutexiä ja aika paljon pilveä.”

Koski harrastaa yhdistystoimintaa. Hän on mukana suomalaisessa Lumme-käyttäjäyhdistyksessä. Englanniksi sen nimi on vähemmän häveliäs: Drug Users Union, huumeidenkäyttäjien yhdistys.

Sen tavoite on levittää käyttäjille tietoa, joka pitää heidät hengissä.

Koski on siis myöntänyt ongelman, kertoo siitä avoimesti ja haluaa vähentää haittoja.

Sellainen huumepolitiikka on yleistymässä maailmalla.

Sata vuotta kuviteltiin, että huumeiden käyttö voidaan lopettaa kokonaan.

Vuonna 1971 Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon julisti huumeidenvastaisen sodan. Huumeiden käyttäjille ryhdyttiin jakamaan ankaria rangaistuksia, ja huumekauppiaita vastaan hyökättiin asein.

Strategia ei toiminut missään. Huumeidenkäyttö on aina vain lisääntynyt, ja sota on opettanut vain yhden asian. Huumeita tulee kaduille aina lisää.

”Jos tukkukauppias tai pari pannaan vankilaan, huumemarkkinat täyttyvät hyvin nopeasti uudelleen”, tutkija Jussi Perälä sanoo.

Hän muistuttaa, että kaduilla näkyy häviävän pieni huippu suomalaisista huumeidenkäyttäjistä. Vain puolisen tusinaa sekoilijaa voi panna Piritorin tai Rottapuiston tai rautatieaseman ”narkkiparkin” mullin mallin ja työmatkailijan maailmankuvan sekaisin.

Ylivoimaisesti suosituin huume Suomessa on kannabis. Huumeidenkäyttö on tilastojen mukaan lisääntynyt 2000-luvulla, ja kasvu perustuu lähinnä kannabikseen. Pilvenpolttoa ei Suomessa enää peitellä entiseen malliin.

Maailmalla kannabis on kovaa vauhtia matkalla laillisten päihteiden sarjaan. Kannabiskaan ei ole aivan harmitonta vaan voi kasvattaa ainakin mielenterveysongelmien riskiä.

Mutta kannabis ei aiheuta fyysistä riippuvuutta eikä sillä voi ottaa tappavaa yliannostusta.

Yhdysvalloissa yhä useampi osavaltio on laillistanut kannabiksen, aluksi lääkkeenä ja nyt myös nautintoaineena. Asenteet muuttuvat Euroopassakin.

Presidentti Martti Ahtisaari ja ministeri Jaakko Iloniemi sanoivat lokakuussa julkaistussa keskustelukirjassaan, että kannabiksen laillistaminen on ”tolkun ajatus”.

Miksi juuri nyt niin monella on tolkku pois?

Päihdetyöntekijä Juhani Haapamäki heittää vielä yhden ajatuksen.

Pahimpia huumeongelmat ovat 20–35-vuotiailla miehillä, ja päihdeongelmat periytyvät usein sukupolvelta toiselle. Jos tästä hetkestä laskee 25 vuotta taaksepäin, päästään 1990-luvun alkuun. Silloin oli paha lama, joka pakotti valtaviin leikkauksiin.

”1990-luvulta eteenpäin syntyneet ovat nyt siinä vaiheessa. He ovat syntyneet aikana, jolloin Suomessa oli nykyisen rakennemuutoksen alkuja”, Haapamäki sanoo.

Jos veroja ei voi korottaa eikä lapsiperheiltä saa leikata eikä eläkkeisiin koskea mutta budjettia pitää tasapainottaa, kärsijöitä ovat usein asunnottomat, alkoholistit, mielenterveyspotilaat ja narkomaanit.

”Hehän ovat alinta kastia, kun palveluista leikataan”, Jussi Perälä sanoo.

”Päihdelaitosten ja mielenterveyspuolen hoitopaikkoja on vähennetty. Sillä ei voi olla mitään muita seurauksia kuin se, että ihmisiä päätyy kaduille”, Haapamäki sanoo.

Ensi viikolla Pasi Koskella ja hänen vaimollaan Katri Koskella alkaa uusi elämä, kun muuttoauto ajaa asuntolan pihaan. Pariskunnan asiat ovat paremmin kuin pitkiin aikoihin.

Kysytään vielä Koskelta. Miksi ihmiset kaduilla ovat niin sekaisin?

”Kai ne haluavat peittää omaa tuskaansa.”