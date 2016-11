Edes häivehävittäjät ja lasertykit eivät takaa USA:lle voittoa sodissa – tällainen on maailman kallein armeija

Jos Yhdysvaltojen sotilasmahdille pitäisi valita yksi symboli, se olisi lentotukialus USS Gerald R. Ford.

Se on Yhdysvaltain laivaston uusin lentotukialus, jättimäinen liikkuva tukikohta, joka pystyy kuljettamaan lähes sata hävittäjää mihin päin maailmaa tahansa. USS Gerald R. Ford on ”90 000 tonnia diplomatiaa”, kuten sen valmistaja Northrop-Grumman uhoaa mainosjulisteessaan.

Lentotukialuksen kaksi ydinreaktoria tuottavat lähes yhtä paljon tehoa kuin Loviisan ydinvoimala, ja niiden voimalla laiva voi ajella maailman meriä ympäriinsä 25 vuotta ilman polttoainetankkausta, jopa 60 kilometrin tuntinopeudella.

Jos aluksen istuttaisi Helsingin keskustaan, se täyttäisi Esplanadin puiston Svenska Teaternilta Havis Amandalle asti ja valuisi vielä reunoilta yli. Espan puistossa jököttävä lentotukialus jättäisi ympäröivät rakennukset ja Tuomiokirkon torninkin varjoonsa, helposti. Se on 76 metriä korkea. Havainnollista on, että koko Suomen ilmavoimat Horneteineen ja helikoptereineen mahtuisi tämän yhden laivan kyytiin.

Ja Yhdysvalloilla on näitä tukialuksia kymmenen.

Yhdysvallat on kiistatta maailman voimakkain sotilasmahti, vaikka kalustoaan modernisoivat Venäjä ja Kiina ovat kirineet lähemmäs. Kaikissa numeroissa Yhdysvallat ei ole edes ykkönen: esimerkiksi Kiinalla on enemmän sotilaita ja Venäjällä lähes kaksi kertaa enemmän tankkeja.

USA:n kalusto ja toimintakyky ovat silti omaa luokkaansa. Esimerkiksi ilmavoimien superketterä häivehävittäjä F-22 voi lentää silmukoita muiden maiden vanhempien hävittäjien ympärillä. Eikä sen edes tarvitse, sillä kehittyneen tähtäysjärjestelmän ja häiveominaisuuksien ansiosta se voi tuhota kohteensa kilometrien päästä ilman, että konetta ehditään havaita.

Toby Melville / Reuters

Toki Venäjä ja Kiina kehittävät omia viidennen sukupolven hävittäjiään, ja Venäjän nykyiset hävittäjätkin ovat hyvin suorituskykyisiä. Sitä ovat toki Suomen neljännen sukupolven Hornetitkin, vaikkei niissä ole hienoja häiveominaisuuksia. Mutta niitä on kuitenkin vain 64, kun Yhdysvalloilla pelkästään huippumoderneja F-22:sia on parisataa ja niiden päälle tuhansia muita hävittäjiä ja pommikoneita.

USA:n pommikonelaivaston timantti on tutkassa näkymätön B-2, joka voi lentää vaikkapa toiselle puolelle maapalloa pudottamaan pommeja. Yksi B-2 maksaa miljardin. Niitä on 20.

Venäjän määräylivoima tankeissa kuihtuu siihen, että suurin osa Venäjän tankeista on Neuvostoliiton aikaisia T-72-panssareita, joita toki on päivitetty nykyaikaan. Yhdysvaltojen M1 Abrams -tankit ovat modernimpia ja pystyivät esimerkiksi Persianlahden sodassa tuhoamaan Irakin T-72-panssarit ennen kuin nämä pääsivät edes ampumaetäisyydelle. Venäjän kehittämän uuden T-14 Armata -vaunun pitäisi kuitenkin olla varsin suorituskykyinen.

Yhdysvalloilla on siis millä mällätä. Mutta mitä tällä kaikella tuhokoneistolla tehdään?

Ajat ovat muuttuneet kylmän sodan rautaa rajalle -ajattelusta, jolloin USA ja länsiliittolaiset valmistautuivat torjumaan Neuvostoliiton suurhyökkäyksen Eurooppaan. Yhdysvaltojen ajatus oli tuolloin, että armeijan pitäisi pystyä käymään suurta sotaa kahdella rintamalla ja venymään vielä kolmanteen, pienempään konfliktiin.

Presidentti Ronald Reagan bodasi Yhdysvaltojen armeijan historian suurimpaan vahvuuteen kylmän sodan lopulla. Nykyisin armeijan palveluksessa on noin puolet vähemmän aktiivisotilaita kuin vuonna 1989 ja sotalaivojenkin määrä on pudonnut puoleen, mutta numerot eivät kerro koko totuutta. Painopiste on siirtynyt raa’asta voimasta tarkkuuteen.

Kun ennen puhuttiin armeijakunnista ja divisioonista, tehon yksikköinä ovat nyt prikaatit ja pataljoonat. Asejärjestelmät ovat kehittyneet niin paljon, että satojen sotilaiden pataljoona voi tehdä yhtä paljon tuhoa kuin kylmän sodan aikainen tuhansien sotilaiden prikaati.

Eikä sotavoiman ydin enää edes ole korttelien kokoisissa sotalaivoissa vaan informaatiossa – tarvitaan satelliitteja, sensoreita ja tietokoneita. Kybersodankäynti ja hybridisota ovat nykyhaasteita. Sotakoneiden ja niitä ohjaavan älyn täytyy toimia saumattomasti yhteen.

Yhdysvaltojen sotilaskehitystä seurannut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi, että USA:n asevoimille Irakin sota oli käännekohta. Ilman sitä koulutusta ja hankintoja olisi tuskin muutettu niin paljon kuin 2000-luvulla on tehty.

”Irakin jälkeen keskityttiin mobiiliin vastarintasissisotaan, jossa on ajoittain raskaamman kaupunkisodankäynnin elementtejä. On huomattu, että erikoisjoukoilla ja lennokeilla saadaan asioita aikaan etenkin Lähi-idässä”, Salonius-Pasternak sanoo.

Hän määrittelee kaksi kulmakiveä sille, miksi USA yhä on maailman suurin asemahti: maailmanlaajuinen liittolaisten ja tukikohtien verkosto sekä ylivoimainen panostus tekniikkaan.

Yhdysvaltalaisen Politico-lehden laskelman mukaan USA:lla on lähes 800 sotilastukikohtaa tai pienempää operaatiokeskusta yli 70 maassa. Tällaista verkostoa ei ole millään muulla maalla, kuten ei myöskään kymmenen lentotukialuksen laivastoa. Näiden avulla USA voi käytännössä keskittää voimiaan minne haluaa.

Lentotukialuksia on oikeastaan 19, jos mukaan lasketaan myös yhdeksän Wasp- ja America-luokan maihinnousualusta. Kukin niistä pystyy kuljettamaan parikymmentä hävittäjää ja kymmeniä rynnäkkövaunuja sekä tykkejä. Muiden maiden mittapuulla nekin ovat lentotukialuksia, mutta USA ei niitä sellaisiksi laske.

Vanhan vitsin mukaan Yhdysvaltain presidentin ensimmäinen kysymys kriisin syttyessä onkin: ”Missä on lähin lentotukialus?”

No, katsotaan! Tiedusteluyhtiö Stratfor pitää melko ajantasaista kirjaa Yhdysvaltain laivaston liikkeistä. Elokuussa tätä juttua kirjoitettaessa kolme tukialusta seilasi Tyynellämerellä ja yksi Atlantilla. USS Wasp oli Välimerellä, ja Harrier-rynnäkkökoneet nousivat sen kannelta pommittamaan Isisiä. Arabian niemimaan toiselta puolelta terroristijärjestöä moukaroi USS Dwight D. Eisenhower tukenaan kaksi risteilijää ja hävittäjää. Muut alukset olivat kotisatamissaan tai huollossa.

Jos lentotukialukset ovat Yhdysvaltain näkyvin rautanyrkki, niin miehittämättömät lennokit ovat näkymätön käsi, joka liiskaa pienen ihmisen varoittamatta vaikka mihin kivenkoloon.

Hannibal Hanschke / Reuters

Aseistettuja lennokkeja käytettiin ensi kerran Afganistanissa 2001. Nykyään Yhdysvaltain armeijalla on niitä satoja. Oikeastaan pitäisi puhua miehittämättömästä lentokoneesta, sillä Predator- ja Reaper-koneiden siipien kärkiväli on 15–20 metriä, ja ne kuljettavat Hellfire-ohjuksia ja laserohjattuja pommeja.

Lennokkien käyttö on etäännyttänyt tappajan kauemmas kohteestaan kuin mikään muu keksintö sotahistoriassa. Esimerkiksi Pakistanissa lentävää lennokkia ohjaillaan satelliittiyhteyden avulla Las Vegasin lähellä sijaitsevasta Creechin lentotukikohdasta. Kun tietokoneen ruudun äärellä pimeässä huoneessa istuva operaattori painaa nappia, ihminen kuolee 12 000 kilometrin päässä.

Lennokin ohjaaja käy tukikohdassa tekemässä kahdeksantuntisen työpäivän, tappaa pari ihmistä toisella puolella maapalloa ja palaa ruokakaupan kautta kotiin perheensä luokse.

Mutta korkeimmalla tasolla sota on vain numeroita. Otetaan vielä yksi luku. Se on ehkä kaikkein tärkein.

Yhdysvaltojen puolustusbudjetti: viime vuonna valtavat 596 miljardia dollaria eli noin 535 miljardia euroa. Se on saman verran kuin seitsemän seuraavan maan puolustusbudjetit yhteensä ja kymmenen kertaa enemmän kuin Suomen valtion vuosibudjetti. Amerikkalaisen ajattelun painopisteistä kertoo se, että maa käyttää sotavoimiin kuusi kertaa niin paljon rahaa kuin koulutukseen.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on maailman suurin organisaatio, kuin valtio valtion sisällä. Sen alaisilla asevoimilla on omat koulunsa, terveydenhuoltonsa ja ruokakauppansa.

Ja rahalla saa. Viime vuosina armeija on päässyt mainostamaan aseita, jotka ovat kuin scifi-elokuvista. Esimerkiksi lasertykki. Laivasto testasi sellaista Persianlahdella pari vuotta sitten ja ampui laserilla alas pieniä lennokkeja. Tarkoitus on, että sillä voisi tuhota pieniä veneitä, lamauttaa isompienkin alusten moottoreita ja jopa pudottaa helikoptereita tuhlaamatta niihin kalliita ohjuksia. Laserilla yhden laukauksen hinta voisi jäädä alle dollariin. Tekniikka on kuitenkin vasta kehitysasteella.

Toinen on niin sanottu raidetykki, jonka toiminta perustuu sähkömagnetismiin. Voimakas magneettikenttä kiihdyttää kymmenkiloisen metalliammuksen jopa kuusinkertaiseen äänennopeuteen, ja tykin kantama on 200 kilometriä. Tykissä ei tarvitse käyttää räjähtäviä ammuksia, sillä tällaisella nopeudella laukaistun metallikuulan tuhovoima on valtava.

Wall Street Journal -lehti on jo ristinyt raidetykin ”superaseeksi”, mutta totuus on, että se on vielä kaukana käyttökelpoisesta. Se vaatii niin järjettömän määrän sähköä, 25 megawattia, että se voidaan asentaa vain isoimpiin aluksiin, joissa on esimerkiksi ydinreaktori. Sähkönkulutusta voi suhteuttaa siihen, että keskikokoisen suomalaisen vesivoimalan tuottamalla teholla tykki ei jaksa edes yskäistä.

Armeija on myös käyttänyt valtavasti rahaa kehitysprojekteihin, jotka eivät ota onnistuakseen. Tunnetuin näistä lienee uusi viidennen sukupolven hävittäjä F-35, jollaisia Suomikin harkitsee hankkivansa Hornetien korvaajaksi. Sen kehitys on kuitenkin venynyt, tekniikassa on ongelmia ja kustannukset ovat pullistuneet huikeasti suuremmiksi kuin aluksi kuviteltiin.

”Se alkaa jo imeä rahaa kaikilta muilta projekteilta”, Charly Salonius-Pasternak sanoo.

Laivasto taas on naimisissa uuden sukupolven rannikkotaistelualusten kanssa. Nämä häiveominaisuuksia hyödyntävät pienet taistelulaivat pystyvät toimimaan matalissa rannikkovesissä esimerkiksi erikoisjoukkojen tukialuksina. Suunnittelijoiden kaunis ajatus oli, että niiden aseistusta voisi vaihtaa tehtävän mukaan moduuleissa kuin legopalikoita.

Ensimmäinen tämän luokan alus, USS Freedom, laskettiin vesille 2008. Aluksia piti valmistua 55, mutta niitä tulee vain 13. Laivasto on kuitenkin saanut huomata, ettei varusteiden vaihto käykään käden käänteessä. Hanke on ollut täynnä teknisiä ongelmia.

”Laivasto on joutunut maksamaan kaikki oppimiskulut, kun kaksi kilpailevaa valmistajaa opettelee rakentamaan uutta järjestelmää. Samalla rahalla olisi voitu ostaa liuta merkittävästi suorituskykyisempiä saksalaisia tai hollantilaisia aluksia”, Salonius-Pasternak analysoi.

Yhdysvaltalaiseen filosofiaan ei kuitenkaan kuulu kalustojen ostaminen ulkomailta.

Armeija on vuosina 1995–2010 käyttänyt yhteensä 32 miljardia dollaria kaluston uudistamishankkeisiin, joista ei ole tullut mitään. Tällaisia olivat esimerkiksi futuristinen RAH-66 Comanche -taisteluhelikopteri ja järeä XM2001 Crusader -telatykki.

Rahoja pitäisi löytyä myös jäänmurtajiin, kun arktisen alueen hallinnasta tulee yhä tärkeämpää. Yhdysvalloilla on vain kaksi pohjoisen oloissa pärjäävää jäänmurtajaa, mikä on häkellyttävää. Tulkaahan siis jenkit Suomeen katsomaan. Meillä on Kontio, Sisu, Otso, Fennica, Nordica, Urho ja Voima!

Alamy

Jotta Yhdysvaltain armeijan suorituskyvystä saisi jotain tolkkua, täytyy kuvitella tositilanne, jossa sitä käytettäisiin.

Ajatushautomo Rand julkaisi viime vuonna analyysin, jossa Kiina ja USA mittelevät kahdessa skenaariossa. Toinen on tilanne, jossa Kiina yrittäisi vallata Taiwanin, ja toisessa skenaariossa taisteltaisiin Etelä-Kiinan merellä sijaitsevilla, kiistellyillä Spratly-saarilla.

Raportti osoittaa Kiinan asevoimien pärjäävän yllättävän hyvin, jos taistelut käytäisiin ensi vuonna. Yllättävän hyvin tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei Yhdysvallat ainakaan ongelmitta marssisi Kiinan yli. Kiina on kirinyt Yhdysvaltoja erityisesti ilmatorjuntajärjestelmien ja meritorjuntaohjusten kehityksessä.

Taiwanin valtausskenaariossa Kiina voisi nopeasti tuhota Yhdysvaltojen käyttämän, Japanin Okinawalla sijaitsevan Kadenan lentotukikohdan ja häiritä merkittävästi USA:n toimintaa ilmatilassaan it-ohjuksillaan. Kiina on myös kehittänyt ensimmäisen laivoja vastaan suunnatun ballistisen ohjuksen, joka teoriassa voisi tuhota jopa lentotukialuksen yhdellä osumalla. DF-21-ohjus on kehitetty nimenomaan Yhdysvaltojen meriylivoiman murtamiseksi.

Kauempana Kiinasta, Spratly-saarilla käydyssä konfliktissa, Yhdysvalloilla olisi taas selkeä etu puolellaan.

Venäjän ja Yhdysvaltojen yhteenottoa taas on pohtinut Military Times -aikakauslehti. Lehti ei lähde spekuloimaan suursodalla, mutta se huomauttaa, että Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien painopistealueet ovat kovin erilaiset. Venäjä on käytännössä maa-armeija ja pystyy suojaamaan aluettaan hyvin tehokkaasti ilmatorjunnalla ja tutkahäirintäjärjestelmillä. Sen ilmatilaa ei välttämättä puhkaistaisi helposti.

Yhdysvaltojen laivasto taas on Venäjään nähden ylivoimainen, mutta Venäjä kehittää sukellusvenelaivastoa, joka pystyy uhkaamaan vihollista sen lähivesillä – Mustallamerellä, Välimerellä ja Itämerellä.

”Venäjä ei yritä kilpailla samalla kentällä USA:n kanssa. Heidän laivastonsa on pienempi ja koostuu paljolti Neuvostoliiton ajan aluksista. Mutta sillä ei ole merkitystä, sillä Venäjä ei pyri hallitsemaan kaikkia maailman meriä”, kommentoi New Yorkin yliopiston Venäjä-ekspertti Mark Galeotti Military Times -lehdessä.

Ulkopoliittisen instituutin Charly Salonius-Pasternak puolestaan huomauttaa, että vaikka Yhdysvalloilla on paljon sotakokemusta, se ei välttämättä ole helposti siirrettävissä konflikteihin, joissa molemmilla puolilla on kehittynyttä teknologiaa hallussaan.

”Amerikkalainen sotilas on tottunut toimimaan täyden ilmaherruuden turvin, ja aavikolla on helppoa löytää ja tunnistaa vihollinen. Yhdysvallat ei ole nykyaikana kohdannut vihollista, joka pystyykin lähettämään lentokoneita ja tykistökeskityksiä sotilaidensa päälle”, Salonius-Pasternak sanoo.

Yhdysvaltalaiset tutkimuslaitokset ja ajatushautomot, kuten Heritage Foundation, ovat esittäneet tuoreissa analyyseissään huolestuneita arvioita armeijan iskukyvystä. Raportteihin on toki suhtauduttava hieman varauksella, sillä armeijan rahoituksessa on tietysti aina kyse myös politiikasta.

Analyyseissä on kuitenkin joitakin kiintoisia huomioita. Heritage Foundationin johtopäätös on, että Yhdysvaltain asevoimat pystyisi nykykunnossaan selviytymään kunnialla yhdestä isommasta sodasta. Nykydoktriinin mukaan näitä pitäisi pystyä hoitamaan kaksi yhtä aikaa.

Esimerkiksi laivaston tehtävä on kaksijakoinen: toisaalta sen täytyy olla maailman merillä etuvartiossa rauhan aikana, mutta toisaalta myös kyetä tarvittaessa taistelemaan ja voittamaan sota. Raportin mukaan nykyinen laivastokalusto ei tähän riitä.

Vain ilmavoimat saa puhtaat paperit Heritagen raportissa. Myös Yhdysvaltain ulkopoliittinen instituutti FPI katsoo, että maailmanpoliisina toimimiseen nykyinen kalusto ei riitä.

Suhteellisesta rahapulasta kertoo myös muutaman vuoden takainen tapaus, jossa kolmen ydinasetukikohdan työntekijät joutuivat postittamaan yhtä työkalupakkia tukikohdasta toiseen, sillä 450 Minuteman III -ydinohjuksen pulttien kiristämiseen oli olemassa vain yksi erikoisjakoavain.

Vaikka ruuvimeisseleitä joskus uupuisi, Yhdysvaltojen sotilasmahtia ei voi kukaan kiistää.

Yhdysvaltojen koko voimankäytöstä vastaa yksi ihminen: Yhdysvaltain presidentti. Hän voi esimerkiksi lähettää sotilaita minne tahansa kolmeksi kuukaudeksi ilman sodanjulistusta. Eikä tämä ole teoriaa, sillä Bill Clinton toimi juuri näin esimerkiksi Kosovon ja Bosnian pommituksissa. Ennen pitkää tarvitaan toki kongressin lupa operaatioiden jatkamiseen.

Mutta senkin kiertämiseen on porsaanreikiä. Presidentti Barack Obama on sotinut Libyassa, Syyriassa ja Irakissa ilman kongressin hyväksyntää, sillä WTC:n terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001 annettu päätös tarvittavista toimista terrorismin vastaisessa kamppailussa on niin löyhästi määritelty, että sen nojalla moni operaatio voidaan perustella.

Ydinaseiden käytössä Yhdysvaltojen presidentillä on absoluuttinen valta. Näin on aikanaan päätetty, jotta mahdolliseen ydinhyökkäykseen voitaisiin reagoida nopeasti. ”Jos USA:n presidentti herää, häntä ottaa päähän ja hän haluaa tehdä ydiniskun, juridisesti hän voi näin tehdä”, Salonius-Pasternak kärjistää.

Eri asia tietysti on, toteltaisiinko käskyä. Tällaista ei ole jouduttu miettimään. Richard Nixon tosin joutui tietämättään holhoukseen Watergate-skandaalin jälkimainingeissa, kun hänen alaisensa olivat huolissaan presidentin kunnosta. Nixon joi rankasti, ja puolustusministeri James Schlesinger pelkäsi, että presidentti voisi suivaannuksissaan määrätä ydiniskun. Schlesinger määräsi avustajilleen, että hänen kanssaan olisi keskusteltava, jos presidentti esittäisi jotain tyhmää. Se oli teknisesti ottaen laiton teko. Asia ei onneksi tullut ajankohtaiseksi.

Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri teki taannoin laskelman, jonka mukaan vuonna 2014 maailmassa käytettiin yhteensä 1 776 miljardia dollaria sotakalustoon ja armeijoiden ylläpitoon. Se on 245 dollaria sinua ja minua, siis jokaista maailman ihmistä kohden. Maailmassa on myös yhä niin paljon ydinaseita – yli 15 000 – ja sotilaskalustoa, että niillä raunioittaisi useammankin planeetan.

Ja tämä kaikki siis vain siksi, ettei niitä koskaan tarvitsisi käyttää.

Ints Kalnins / Reuters

Artikkeli on julkaistu alun perin HS Teema -lehden Yhdysvallat-numerossa, joka ilmestyi elokuussa 2016. Lisätietoja Teema-lehdestä osoitteessa HS.fi/teema.