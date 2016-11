Hillary Clintonia inhotaan, koska hän edustaa pahaa pääkaupunkia – Saska Saarikosken reportaasi Washingtonin valtaeliitin Halloween-juhlista

Katkeamaton virta pieniä haamuja, hämähäkkimiehiä ja yksisarvisia vaeltaa suuria koreja heilutellen kohti rinteessä kohoavaa jykevää rakennusta, jossa asuu yksi Washingtonin vaikutusvaltaisimmista pariskunnista.

Portilla tulijoita tervehtivät Amerikan väreihin sonnustautuneet aasi ja norsu, Yhdysvaltain pääpuolueiden symbolit. Se paljastaa Bradley Grahamin ja Lissa Muscatinen jo kuuluisiksi tulleiden Halloween-juhlien tämänvuotisen teeman: vuoden 2016 kauheat presidentinvaalit.

Muscatine ja Graham ovat pääkaupungin demokraattipuolueen sisäpiiriä. Pariskunta tunnetaan nykyisin myös Washingtonin maineikkaimman kirjakaupan omistajina.

Politics and Prose on pääkaupungissa se kirjakauppa, jossa fiksuimmat kirjailijat esiintyvät ja josta presidentti Barack Obama käy ostamassa luettavaa.

Muscatine on kuulunut 1990-luvun alusta lähtien niin kutsuttuun Hillarylandiin, jolla tarkoitetaan presidenttiehdokas Hillary Clintonia ympäröivää tiiviistä naisryhmää. Muscatine kirjoitti 1990-luvulla presidentin vaimon puheita, muun muassa kuuluisan Pekingin puheen, josta jäi elämään Clintonin lause ”Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia”.

Graham ja Muscatine ovat juuri niitä ihmisiä, joita Trumpin kannattajat varmaan tarkoittavat, kun he puhuvat halveksien itärannikon eliitistä.

Bradley Graham on vähän kuin Amerikan Niklas Herlin: teollisuussuvun kapinallinen, josta tuli journalisti ja sitten kirjaihminen.

Graham syntyi vauraaseen muoviteollisuussukuun, opiskeli bisnestä Yalen ja Stanfordin yliopistoissa ja ryhtyi sitten journalistiksi liberaalissa The Washington Post -lehdessä.

Graham toimi pitkään lehden turvallisuuspolitiikan toimittajana. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa, joista kuuluisampi on Irakin sodan aikana puolustusministerinä toimineesta Donald Rumsfeldistä kertova By His Own Rules.

Nuorena toimittajana Graham rakastui kollegaansa Lissa Muscatineen, joka oli kasvanut älymystöperheessä. Hänen isänsä oli Chaucerin runouteen erikoistunut keskiajan kirjallisuuden tutkija.

Harvardissa Muscatine sai maan fiksuimmille opiskelijoille annettavan Rhodesin stipendin – saman, jonka turvin hippitukkainen Bill Clinton opiskeli Oxfordissa 1970-luvun alussa.

Graham ja Muscatine ovat rakennuttaneet Washingtonin vauraalle esikaupunkialueelle kotitalon, joka tuo mieleen Suomen presidentin virka-asunnon Mäntyniemessä.

Jo 16 vuoden ajan he ovat ilahduttaneet naapureitaan sisustamalla kotitalonsa kummituslinnaksi Halloweenin aikaan. Juhlien teema vaihtuu joka vuosi. Tällä kertaa ideointi on ollut helppoa, sillä vaaleissa pelkoa ja kauhua on riittänyt.

Talossa ja pihamaalla vastaan tulevat muun muassa Hillary Clintonia vainoavat haamut, kuten Bengasin terrori-iskut, sähköpostit ja naiseuteen liittyvät odotukset (liian vanha, liian äänekäs, liian kova, liian vihainen).

Donald Trumpin yliopistossa luuranko-oppilaat istuvat pulpeteissaan hämähäkinverkkojen peittäminä. ”Halusit kouluun, jouduit koukkuun”, Chump Universityn tunnuslauseen voisi suomentaa. Tämä viittaa siihen, että entiset oppilaat syyttävät Trumpin maksullista koulutusyhtiötä eli ”Trump-yliopistoa” katteettomista lupauksista.

Naisten kourinnasta tai meksikolaisraiskaajista ei vitsejä ole väännetty, mutta näissä vaaleissa monet asiat ovatkin olleet K-18.

Kauheuksien keskellä seisoo isäntäpari kukkuraisten karkkiämpäreiden takana. Lapset syöksähtelevät ahneesti kohti karamelleja lotkauttamatta korviaan Bradley Grahamin ehdotukselle viidestä tai kuudesta makeisesta.

Mutta se ei Grahamia hätkäytä. Tästä talosta nami ei heti lopu.

”En ole ennen nähnyt vaaleja, joissa äänestäjät olisivat olleet näin ahdistuneita ja peloissaan”, Bradley Graham sanoo. Hän on 63-vuotias ja puhuu hiljaisella äänellä ja hymyilee ystävällisesti.

”Kyselyissä ennätysmäärä vastaajista sanoo olevansa hyvin huolissaan siitä, mihin Yhdysvallat on menossa.”

”Ja pakko sanoa, että pelkään minä itsekin, kun vastakkain on kaksi ehdokasta, joista yksi on pätevä presidentiksi, mutta toinen täysin epäpätevä.”

Mitä amerikkalaiset sitten pelkäävät?

”Eivät kaikki tietenkään pelkää”, Graham vastaa. ”Mutta monet tuntuvat pelkäävän sitä, että maailma menee menojaan ja he jäävät seisomaan tienposkeen.”

Niinhän Trumpin tukijat nyt sanovat. He vastustavat vapaakauppaa ja maahanmuuttoa, koska pelkäävät niiden heikentävän asemaansa.

Trumpilaiset olivat kotonaan vanhassa maailmassa, jossa miehet olivat miehiä ja työpaikat turvallisia. Nyt he kannattavat miestä, joka lupaa kääntää kelloja taaksepäin.

Trumpin tukijoiden huuto on ollut näissä vaaleissa niin kovaa, ettei Clintonin kannattajien ääntä ole juuri ehditty edes kuunnella.

Trumpin ”Tehdään Amerikasta taas suuri” on paljon tehokkaampi iskulause kuin Clintonin ”Vahvempia yhdessä”.

Kaikilla amerikkalaisilla ei kuitenkaan mene huonosti. Samaan aikaan, kun sisämaassa ja maaseudulla kamppaillaan työttömyyden ja huumeongelmien kanssa, elämä monissa rannikoiden suurkaupungeissa on muuttunut turvallisemmaksi ja paremmaksi.

Siellä vapaakauppa merkitsee lisääntyvää vaurautta ja edullisia tuotteita, maahanmuutto lahjakkaita ihmisiä ja jännittäviä ravintoloita. Eikä tulevaisuus näytä harmaalta betoniseinältä vaan huikealta seikkailulta.

Tiistai-illan vaalikartoissa Clintonin sininen tulee hallitsemaan rannikoita ja kaupunkikeskuksia, Trumpin punainen harvaan asuttua maaseutua.

Yksi näiden vaalien suuria ilmiöitä on se, että maan eliitti on kerääntynyt entistä selvemmin demokraattien puolelle. Kyselyjen mukaan yliopistotutkinto näyttäisi jakavan äänestäjiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin: koulutetut suosivat Clintonia, kouluttamattomat valkoiset Trumpia.

Vaikka republikaanit ovat keskimäärin varakkaampia kuin demokraatit, superrikkaista selvä enemmistö tukee näissä vaaleissa Clintonia.

Kysymys ei ole rahasta, sillä Trump on luvannut rikkaille valtavia veronkevennyksiä, Clinton suuria veronkiristyksiä. Pikemminkin maa tuntuu nyt jakautuneen optimisteihin ja pessimisteihin. Vaalikopissa ei äänestetä vain presidentistä vaan myös siitä, mitä amerikkalaisuus tänään on.

Grahamilla ja Muscatinella näyttäisi olevan kaikkea: rahaa, suhteita ja hyvää makua. Juuri heidän kaltaistensa ihmisten täytyy tuntua trumpilaisista kaikkein sietämättömimmiltä.

Pariskunta tuntee Hillary Clintonin henkilökohtaisesti, joten ehkä he osaavat kertoa, miksi niin monet vihaavat tätä niin syvästi.

”Sitä monet meistä Hillaryn tukijoista ihmettelevät. Varmaan se johtuu siitä, että on olemassa yksityinen ja julkinen Hillary eivätkä ihmiset tunne yksityistä Hillarya, koska hän on oppinut suojelemaan itseään niin tarkasti”, Graham arvioi.

Grahamin mielestä kysymys ei pohjimmiltaan edes ole Hillarysta vaan siitä, mitä hän ihmisille symboloi.

”Pitää muistaa, että menneet vuosikymmenet ovat olleet tässä maassa dramaattisten muutosten aikaa, ja Hillary Clinton on ollut sen muutoksen keskellä”, Graham sanoo.

”Hillary on ollut esteiden raivaaja ja lasikattojen rikkoja, jolla on ollut elämässään omat ylämäkensä ja alamäkensä. Kun ihmiset ajattelevat Hillarya, he projisoivat häneen paljon omia tunteitaan.”

Hillaryn luottonainen Lissa Muscatine on kuunnellut miehensä puheita sivukorvalla karkkeja jaellen. Hän ei vaikuta halukkaalta osallistumaan keskusteluun.

”Ähh, nyt on Halloween”, Muscatine puuskahtaa. ”Olen puhunut vaaleista ihan koko päivän!”

”Nämä ovat olleet hirvittävät, hirvittävät vaalit koko maalle. Onneksi ne ovat kohta ohi!”

Muscatinella on tummat, kipinöivät silmät. Hän tuntuu ihmiseltä, jonka kanssa ei haluaisi joutua väittelemään.

Miten vaaleissa käy, kysyn arvellen vastauksen heijastelevan Clintonin lähipiirin tunnelmia.

”Hillary voittaa. Hän voittaa, koska Trumpilla ei vain ole tarvittavia ääniä”, Muscatine vastaa. ”Mutta tietenkään en ole iloinen kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Vaikka Hillary voittaa, tämä kaikki vahingoittaa häntä todella paljon.”

Jätämme lapset taistelemaan makeisista ja ajamme Washingtonin keskustaan nuorten aikuisten Halloween-juhliin.

Valkoisen jugendrakennuksen jykevät marmoriportaat kohoavat lasioville. Niiden takana tiskin ääressä univormuasuinen ovimies kirjaa vieraiden nimet ylös.

Jäykkyydestä ei ole tietoakaan yhdeksännessä kerroksessa, jossa ollaan jo iloisissa Halloween-tunnelmissa. Tusinan verran 20–30-vuotiaita on kerääntynyt giniämpärin ympärille.

Useimpien naamiaisasut viittaavat jotenkin lähestyviin vaaleihin. Sarah Diamond muistuttaa piukassa kävelypuvussaan teekutsuliikkeen Sarah Palinia, Brennan Hoban esittää Trumpille esivaalissa hävinnyttä Ted Cruzia, ja juhlien isäntä Maxwell Greenberg on öljykangastakissaan ja brittilipuissaan ilmielävä Boris Johnson, brexitiä kannattanut Britannian ulkoministeri.

Juhlavieraat ovat juuri siirtyneet työelämään tai lopettelemassa kansainvälisen politiikan opintojaan arvostetussa American Universityssä.

He ovat Washingtonin nuorta eliittiä, joita yhdistää toinenkin asia: he ovat vannoutuneita Hillary Clintonin kannattajia.

Madison Freeman esittää Putinia, jolla on pieni Trump-käsinukke. Hän kertoo, että esivaaleissa monet opiskelijat syttyivät Bernie Sandersista, mutta kaikkien innostus ei ole siirtynyt Clintonin taakse.

”Monet nuoret naiset haluavat teeskennellä, ettei sukupuolten eriarvoisuutta enää ole, koska on niin masentavaa ajatella olevansa heikommassa asemassa. Nyt he sanovat, etteivät suostu äänestämään naista vain siksi, että tämä on nainen”, Freeman sanoo.

Hänen mielestään naiset tajuavat epätasa-arvon vasta myöhemmin, kun he joutuvat ohitetuiksi työpaikalla, synnyttävät lapsen tai joutuvat ahdistelluiksi.

”Naispresidentti olisi tosi tärkeä asia minulle, mutta myös äidilleni ja isoäidilleni. Monet asiat näyttävät naisen näkökulmasta ihan erilaisilta – esimerkiksi naisen oikeus omaan ruumiiseensa.”

Washingtonia kiertävä moottoritie I-495 on monille amerikkalaisille samanlainen noitaympyrä kuin Helsingin Kehä kolmonen on maakuntien suomalaisille. Ulkopuolella ajatellaan, että kehätien sisällä asuvat ihmiset elävät omassa maailmassaan eivätkä ymmärrä, mitä muualla maassa tapahtuu.

Amerikkalaisissa pikkukaupungeissa törmää aina ihmiseen, joka on keksinyt, miten maan asiat pannaan kuntoon. Jos Washingtoniin pudotettaisiin oikein iso pommi, Yhdysvaltain kaikki ongelmat ratkeaisivat kerralla, he vakuuttavat.

Donald Trump on se pommi. Vaalipäivän lähestyessä hän toistelee jokaisessa puheessaan samaa iskulausetta: ”Kuivataan suo!”

Washington on suolle rakennettu kaupunki.

Max Kamin-Cross esittää nuorten Halloween-juhlissa loppuun palanutta kampanjoijaa – ja juuri sellainen hän onkin. Viikonloppu on taas kerran mennyt äänestäjien ovia kolkutellessa.

Kamin-Crossia turhauttaa se, millä perusteilla maalle nyt valitaan presidenttiä.

”Sanotaan, että ihmiset haluavat presidentiksi sen, jonka kanssa olisi kiva käydä oluella. En minä haluaisi oluelle Hillaryn kanssa, mutta uskon, että hänestä tulisi todella pätevä presidentti”, hän sanoo.

”Hitto vie, jos haluaa olutta, pitää tilata olutta, mutta jos haluaa presidentin, pitää valita presidentti!”

Sarah Diamond kertoo, että ovilla kiertäjiä on valmennettu vastaamaan uusimpiin uutiskohuihin. Kysymyksiin Clintonin sähköposteista kuuluu sanoa, että samalla tavalla sähköpostiaan ovat käyttäneet lukuisat republikaanitkin, esimerkiksi ulkoministeri Colin Powell. Nyt tyhjästä on vain nostettu kauhea meteli.

”Eilen koputin 72 ovelle”, Diamond kertoo. ”Joka kymmenes avasi. Kaikki olivat täysin väsyneitä näihin vaaleihin.”

Kamin-Cross on töissä vaalien todellisessa hermokeskuksessa eli NGP VAN -yrityksessä, joka tuottaa demokraattien kampanjalle tietoa äänestäjistä.

Big datan taitavan hyödyntämisen on sanottu ratkaisseen kahdet edelliset vaalit Barack Obamalle. Nyt monet uskovat sen tekevän saman Clintonille.

Puolueella on tarkat tiedot kaikkien amerikkalaisten äänestyshistoriasta. Kun rekisteritiedot ajetaan ristiin muiden julkisista lähteistä löytyvien tietojen kanssa, valitsijakunnasta muodostuu hyvin tarkka kuva. Silloin esimerkiksi epävarmoja äänestäjiä voi hoputtaa äänestyspaikoille vielä vaalipäivänä.

Vielä kesällä Trump ilmoitti, ettei usko big dataan, mutta sitten hän palkkasi Cambridge Analytica -nimisen yrityksen, joka on pystyttänyt systeemiä pikavauhtia. Kamin-Cross ei usko republikaanien hankkeen onnistuvan.

”Saa nähdä, miten heidän käy. En oikein usko, että tällaista juttua voi luoda viime tingassa.”

Analyytikon mukaan asiansa osaavan kampanjaorganisaation merkitys lopputulokselle on jopa 3–5 prosenttia. Siksi hän uskoo Clintonin voittoon, vaikka Trump on noussut kohisten uusimmissa mielipidemittauksissa.

”Jos tässä käy huonosti, siihen on sitten vain tyydyttävä, mutta kyllä minä olen aika optimistinen.”

Teräväsärmäinen puku, solmio ja siisti pieni parta. Gabe Menchaca esiintyy Halloween-juhlassa brexit-konsulttina, mutta todellisuudessa hän on bisneskonsultti eli juuri niitä ihmisiä, jotka Trump on luvannut sotkea suohon.

Menchacan mielestä Donald Trumpin iskulause Make America Great Again on koodikieltä, joka tarkoittaa palaamista valkoisten miesten valtaan.

”Demokraattien vastaus siihen on, että Amerikka on hyvä tai ainakin paljon parempi kuin rotusorron aikana.”

Trump on tunnistanut Menchacan mielestä tärkeän ongelman, mutta hänellä ei ole siihen ratkaisua, koska tehtaita ei voi tuoda takaisin eikä suljettuja hiilikaivoksia avata.

”Ihmisten hätä on kuitenkin todellinen, ja sille pitää tehdä jotain”, Menchaca sanoo. ”Meidän, jotka asumme täällä DC:ssä, ei ole helppo ymmärtää, kuinka kovaa elämää maan keskiosissa eletään. Meilläkin olisi ehkä vähän empatialle tarvetta.”

Washington houkuttelee politiikasta kiinnostuneita nuoria kuin lihanpala ampiaisia. Ensimmäinen työpaikka löytyy usein ajatushautomosta, kansalaisjärjestöstä tai kongressiedustajan avustajana.

Sen jälkeen alkaa vimmattu suhdeverkoston rakentaminen. Tässä maailmassa jokainen ihminen punnitaan hetkessä: hyödyllinen vai ei. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Vaikka Washington on maailman valtakeskus, sen sisäpiiri koostuu muutamasta kymmenestä tuhannesta ihmisestä, jotka taistelevat kiihkeästi paikasta auringossa.

Kaiken keskellä on Valkoinen talo. Sisäpiiriin kuuluvien tulevaisuudelle on hyvin tärkeää, kuka istuu siellä seuraavat neljä tai kahdeksan vuotta. Siksi nämäkin Halloween-juhlijat ovat viettäneet viikonloppunsa puhumalla Clintonin puolesta.

Jos Trump valitaan presidentiksi, kukaan ei tiedä, mitä Washingtonissa tapahtuu. Trump on onnistunut kampanjansa aikana suututtamaan melkein kaikki, joilla on minkäänlaista kokemusta maan hallitsemisesta.

Vaalikentillä Trump on kääntänyt vastustuksen edukseen, koska on voinut esiintyä eliitin ulkopuolisena.

Maata ei kuitenkaan hallita vihaisilla iskulauseilla, joten presidenttinä hänen olisi pakko löytää itselleen joukko avustajia ja voittaa pääkaupungin byrokraattien epäilykset.

Halutessaan virkamiehet voivat nimittäin heittää hallinnon rattaisiin monenlaista hiekkaa, vaikkapa vuotaa julkisuuteen kiusallisia tietoja vaalikamppailun ratkaisuhetkillä.

Kello lähestyy yhtätoista, eikä giniämpärissä ole kuin pohjat jäljellä. Vieraat alkavat keräillä tavaroitaan, sillä Washingtonissa työpäivät alkavat aikaisin.

Ovensuussa Gabe Menchaca heittäytyy vielä analyyttiseksi.

”Ehkä näiden vaalien opetus on siinä, että meidän amerikkalaisten on alettava puhua eri tavalla yksilöistä ja yhteiskunnasta”, Menchaca pohtii.

”Sanders ja Trump ovat ihan erilaisia, mutta molemmat sanoivat, että ihmisiä on potkittu päähän – että heidän ongelmansa eivät ole pelkästään heidän omaa syytään. Me amerikkalaiset emme ole halunneet puhua yhteiskuntaluokista, mutta siitähän tässä on lopulta kysymys. Demokraattienkin pitää ymmärtää, että tässä maassa on nyt luokkaongelma.”