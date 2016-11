Finlandia-kisan todellinen voittaja on Turku

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat julkistettiin perjantaina, ja niin kuin aina, puhetta piisasi.

Ei siinä mitään, että Jari Tervo ei ollut mukana. Siinähän ei ole mitään uutta.

On isompikin asia: finalisteista peräti kolme on Turusta! Tommi Kinnunen, Riku Korhonen ja Peter Sandström, he kaikki asuvat Suomen Turussa.

Yleisradiossa tähän kiinnitettiin huomiota heti, kun valinnat oli julkaistu. Siitä ehkä vähän jopa kohkattiin. Tervosta ei puhuttu sanaakaan.

Ehkä siihen oli syynsä. Mietitäänpä.

Turun mainehan tässä mullistui kertaheitolla. Turku on tunnettu Turun taudista, jonka oire on vanhan arkkitehtuurin tuhoaminen. On ajateltu, että turkulaiset eivät arvosta kulttuuria ja kauneutta.

Finlandia-kisa osoittaa tämän vääräksi. Nyt kaikkien on osattava kehua, kuinka loistava kulttuurikaupunki Turku on.

Small talkissa pitää osata ainakin nämä:

1) Turun piispa Mikael Agricola, joka loi suomen kirjakielen.

2) Turun keskustan hieno kirjasto, jonka ikkunaseinä paljastaa kolme kerrosta kirjoja ja lukijoita. Käännekohta Turun nousussa kirjailijakaupungiksi.

3) Turun yliopiston maineikas kulttuurihistorian tutkimuslaitos.

Onhan Turussa ihania ravintoloitakin. Siis kerrassaan kulturelli kaupunki.

Ehkä Tervonkin pitäisi muuttaa Turkuun?

Jännä nähdä, miten Turku juhlii voittoaan. Ehkä kirjailijat nyt saavat tontit tai ainakin kaffet tarjotaan.