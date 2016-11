Tästä kaikki alkoi: nelivuotias Saara Aalto laulaa kotivideolla Hämä-hämähäkkiä – nyt perhe avaa videoarkistonsa HS:lle ja kertoo, millainen Saara oli lapsena

Oulunsalolainen omakotitaloalue on pimeä kuin pohjoisen taivas. Kadun varrella on 80-luvun pieniä tyyppitaloja. Tällä pihalla talvehtii vene.

Markus ja Taina Aalto ojentavat kättä, auttavat ripustamaan takkia ja pahoittelevat keittiön sotkua. He ovat opettajia, mutta tänä syksynä he ovat oman työnsä ohella keränneet materiaalia kansainväliseen tv-formaattiin.

Keittiön pöydillä on VHS-kasetteja, cd-levyjä, papereita, videonauhuri ja tietokone. Tytär on edennyt Britannian X Factor-laulukilpailun loppukahdeksikkoon, ja brittiviihteen tekijät ovat pyytäneet lapsuuskuvia, videoita, kommentteja tai Taina ja Markus Aallon itsensä heti seuraavalla koneella Lontooseen.

”Emme me tajunneet, että se on näin iso juttu. Saara on siellä mediassakin”, Taina Aalto sanoo.

Aallot olivat nelisen viikkoa sitten katsomassa osakilpailua.

Toinen reissu ei onnistunut.

”Kännykkäni soi töiden jälkeen. Mies sanoi olevansa ’Matt from X Factor’ ja kysyi, voisimmeko lentää Lontooseen heti huomenna”, Markus Aalto kertoo.

Vanhemmat järjestivät itselleen vapaapäivän, mutta lennot olivatkin täynnä. Siispä he vastasivat nettipuheluun, ja kuvausryhmä Lontoossa kuvasi heitä Saaran kanssa tietokoneruudulta. Toiseen esittelyvideoon isä lähetti kotivideoita.

Katso video, jolla neljävuotias Saara Aalto laulaa lastenlaulun. Juttu jatkuu videon jälkeen.

4-vuotiaan Hämä-hämähäkki – ja mitä sitten?

Britanniassa ei taideta tietää, että Aallon perheestä onkin saatavilla aivan erityisen hyvää kuvaa. Lasten esiintymis- ja kotivideoita kuvannut isoisä on Jussi-palkittu televisioelokuvien tekijä ja kuvataiteilija Eeli Aalto. Markus Aalto on paitsi opettaja myös pitkän linjan valokuva- ja tietotekniikka-ammattilainen.

Myös laulamisesta ja esiintymisestä on oulunsalolaisessa omakotitalossa poikkeuksellista kokemusta.

Vanhemmat tapasivat, kun he lauloivat Oulun teatterin oopperassa Figaron häät. Heidän omat häänsä pidettiin seuraavana kesänä sen jälkeen, kun Markus oli säveltänyt kesäteatteriin musiikin ja sopraano Taina laulanut pääosan. Markus Aalto on kitaristina ja basistina soittanut muun muassa Jamppa Tuomisen taustabändissä.

Aaltojen kolmen lapsen esiintymis-, kilpailu- ja musiikkiurasta on 30 vuodessa tullut niin mittava, että on parempi siirtyä olohuoneen kotiteatteriin.

Markus Aalto painaa play-nappia, ja parimetriselle valkokankaalle ilmestyy totinen lapsi, joka laulaa venäläistä lastenlaulua.

Tv opetti laulamaan venäjäksi ja italiaksi

Tämä saattoi olla Saara Aallon ensimmäinen kosketus laulukilpailuihin. Taina Aalto oli nauhoittanut VHS-kasetille Lapset laulavat lapsille -kilpailun, jossa erimaalaiset lapset kilpailivat oman maansa lauluilla.

”Halleluja aamen, kun Saara tajusi sen. Se opetteli kaikki biisit kunkin omalla kielellä”, Taina Aalto sanoo, ja videolla Saara vaihtaa italiaan.

Toinen äidin kasetti, jota Aalloilla kelattiin alkuun aina uudestaan, oli Madonnan konsertti Barcelonassa 1.8.1990. Siihen Saara ihastui kolmevuotiaana.

Perheessä oli jo silloin hieman kokemusta musiikkikilpailuista. Markus Aalto menestyi 70-luvulla Sodoma-bändinsä kanssa popin SM-kisoissa. Vuonna 1998 hän päätti osallistua Kotkan Meripäivien laulukilpailuun. 11-vuotias Saara lähti mukaan. Vanhemmat eivät päästäneet häntä Tenavatähti-kilpailuun, mutta Meripäivillä hän sai luvan osallistua lasten sarjaan omalla sävellyksellään.

Isä tuli kolmanneksi. Tytär voitti.

Seuraavana vuonna 12-vuotias Saara voitti karaokekilpailun, jossa palkintona oli omien kappaleiden levytys. 13-vuotiaana hän sai palkinnon Madetoja-pianokilpailussa.

Markus Aalto säesti 16-vuotiasta Saaraa kitaralla brittiläisen laulajan Charlotte Churchin nimikkolaulukilpailussa, ja mukaan videoitiin vielä Saaran itse säveltämä, soittama ja laulama kappale. Voittaja, Saara, sai 5 000 dollaria.

Juttu jatkuu videoiden jälkeen.

Voittoveto 11-vuotiaana meripäivillä

Isä säesti brittiläisessä laulukilpailussa

16-vuotiaan suoritus Madetoja-pianokilpailussa

Sitten tulivat tv-kilpailut: Talent, The Voice of Finland, pari euroviisukarsintaa. Samoin taustalaulut José Carrerasin ja Andrea Bocellin keikoilla ja levy kiinaksi.

Kilpailuilla tai sijoituksilla ei ole ollut vanhemmille niin väliä.

He eivät nytkään ole aivan varmoja, mitä X Factorista voi seurata. Sunnuntaina taas joku putoaa. Voittaja selviää joulukuun puolivälissä.

”Jo Saaran ensimmäisissä pianokilpailuissa kuulin ihmettelyä, että miten tuota lasta on prässätty”, Taina Aalto sanoo.

”Kolme lastamme sai tosi ison annoksen musiikkia, mutta emme me prässänneet heitä mitenkään. Emme olisi edes ehtineet”, Taina Aalto sanoo.

Aalloilla oli valokuvausliike vuoteen 1994 saakka. Se kaatui lamassa, ja jäljelle jäivät isot velat. Perhe menetti talon, auton ja veneen ja muutti kaupungin vuokrataloon. Vanhemmat olivat kymmenen vuotta velkajärjestelyssä.

Vaikeista vuosista jäi jotain hyvääkin. Yhteinen asenne: Jos jotakin haluaa saavuttaa, se vaatii pitkäjänteisyyttä. Mitään kulisseja ei tarvitse pitää yllä.

Ainoa asia, josta konkurssin jälkeisinä vuosina ei tingitty, oli lasten harrastukset.

Ala-asteella esikoinen Saara hyppäsi lahjakkaana kakkosluokan yli. Siitä alkoi koulukiusaaminen, joka loppui vasta, kun Saara meni lukioon.

”Kotona Saara pääsi muihin ajatuksiin. Hän sanoo nyt ymmärtävänsäkin sitä kiusaamista. Että kun hän touhusi niitä omiaan, niin toisenlaisten lasten saattoi olla vaikea katsoa sitä”, Taina Aalto kertoo.

Madetojan musiikkilukiossa muutkin onneksi ottivat musiikin tosissaan.

Saaran abivuosi 2004 oli hieno koko perheelle. Velkajärjestely loppui. Muutettiin uuteen kotiin, tähän taloon. Isä seilasi Oulun satamassa porukalla kunnostetun hinaajan takaisin Normandiaan maihinnousun 60-vuotisjuhlaan. Saara osallistui euroviisukarsintoihin ja laulukilpailuun Romaniassa.

Ja sitten hän aloitti musiikin opinnot Sibelius-Akatemiassa ja lauluopinnot Pop & Jazz -konservatoriossa Helsingissä.

Olohuoneessa Oulunsalossa oli vuoro jännittää pikkuveli Samu Aaltoa, joka alkoi nousta sekä lentopallon että videopelien pelaajana.

Samu treenasi Counter-Strike-peliä ja liittyi Suomen edustusjoukkueeseen. Hän on kiertänyt Kiinassa, Dubaissa ja Etelä-Koreassa pelaamassa. Nettipeliturnaukset ovat näissä maissa areenaviihdettä. Pelaajat nousevat lavalle, ja katsomo on täysi. Nimikirjoituksia jonotetaan. Turnauksia voi seurata livenä netissä.

”Me kiljuimme jännityksestä sohvalla”, Taina Aalto kertoo.

Vanhemmat taipuivat uskomaan, että pelaaminen on lukionkäyntiäkin tärkeämpää.

”Samu voitti Counter-Striken suomenmestaruuskisat. Sanoin, että anna lukuhommien olla, käyt lukion sitten joskus”, isä sanoo.

Nyt Samu on pokeriammattilainen.

Aallot uskovat, että internet on siivittänyt kaikkia kolmea lasta.

”Sinä olet aina ollut semmoinen, että tykkäät laitteista”, Taina Aalto sanoo miehelleen.

”Myös lapset ovat hyvin varhain ruvenneet käyttämään tietokonetta.”

Ruutuaikaa ei Aalloilla rajoitettu, mutta nukkumaanmenoajasta pidettiin kiinni.

Kotiteatterin tiedostoissa on tietenkin myös Saaraa seitsemän vuotta nuoremman Suvi Aallon esiintymistallenteita. Pikkusisko osallistui Saaran perässä The Voice of Finlandiin. Hän pelasi isoveljensä tavoin lentopalloa SM-tasolla.

Nyt hän on paikannut Saaraa konserteissa, jotka oli buukattu syksyksi Suomeen.

Tänä syksynä televisiosta on seurattu taas Talent Suomea, sillä Sari Aalto on kisassa mukana vatsastapuhujana. Sari Aallon isä on Markuksen veli Simo – ja hän taas on taikuri Simo ”Jokeri Pokeri Box” Aalto, joka on voittanut taikureiden maailmanmestaruuden.

”Työkaveri sanoi minulle, että tehän voisitte sirkuksen perustaa”, Markus Aalto sanoo ja nauraa.

Aaltojen luovuus on kilpailuja ja viihdettä pelkäämätöntä.

”Eeli on niin paljon kuvannut, että ne on tottuneet kameraan”, Taina Aalto sanoo.

Antti J. Leinonen

Mummola on Kempeleessä, viiden kilometrin päässä Aaltojen kodista. Täällä oven avaa 85-vuotias Eeli Aalto.

Elävän Eeli Aallon takana on lukuisia maalattuja Eeli Aaltoja: seinillä on taidemaalarin kalpeita omakuvia, joiden taustat hän on maalannut vahvoilla väreillä.

”Kuka minä olen, sitä kai minä olen näillä kysynyt”, taiteilija toteaa.

Työhuoneeseen hän on varastoinut Oulu-sarjan maalauksia, joista yhteen lapsenlapsi Saara sai poseerata pyykkärin mallina.

Videolla Eeli Aalto esittelee maalauksen. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Eeli Aalto esittelee maalauksen, jossa Saara oli mallina

Saara Aallon isoisä on taidemaalari. Taiteilijat Paavo Rintalasta Väinö Aaltoseen olivat Aaltojen perheystäviä. Kuvaus ja leikkaus: Antti J. Leinonen.

Airi Aalto kieltää leikkausta odottavaa miestään purkamasta taidevarastoa, mutta Eeli Aalto ottaa jo tauluja alas.

Evakkolapsena Ouluun muuttanut Eeli Aalto opiskeli 40-luvun lopussa maalausta Suomen Taideakatemian koulussa Helsingissä ja 50-luvulla Pariisissa. Hän palasi Ouluun ja vaikutti kuvataide-, kirjailija- ja teatteripiireissä. Taiteilijat Paavo Rintalasta Väinö Aaltoseen olivat perheystäviä ja vierailivat Aalloilla.

Airi Aallon mielestä kotiympäristö kyllä muokkaa ihmistä, alitajuisesti.

”Meillä ei ole pelätty ketään. Kuuluisat taiteilijatkin ovat normaaleja ihmisiä. Muut saattavat jäykistyä, mutta nämä meidän lapset osasivat olla luonnollisesti.”

Hän kertoo, että Kempeleessä naapurissa asunut Anna-Leena Härkönen toi ensimmäiset runonsa juuri Eelille, ja Eeli tutustutti hänet ystäväänsä, elokuvaohjaaja Mikko Niskaseen.

Airi Aalto opetti Oulun ruotsinkielisessä yksityiskoulussa. Luokan- ja laulunopettajana hän arvioi, että Saara on heidän lapsenlapsistaan paras laulaja – tai ainakin toinen parhaista.

Isovanhemmat olisivat mielellään nähneet Saaran etenevän klassisen musiikin parissa.

”Kun se rupesi katsomaan näihin talentteihin ja euroviisuihin, niin tehtiin heti selväksi, ettet kuulu näihin. Mutta Saara sanoi, ettei ole muuta tietä”, Eeli Aalto kertoo.

”Sanoin hänelle, että jos nyt menet, ja vaikka se ei ole sun alaas, niin mene sitten tosissasi.”

”Jos on iso unelma, niin täytyy uskoa itseensä ja tehdä töitä. Taiteen suhteen rahvaanomainen käsitys on, että jos on lahjakas, niin se tulee sieltä itsestään. Nämä kilpailut ovat Saaralle yksi oppikoulu. Nyt hän nauttii ilmapiiristä ja kestää vastoinkäymiset, kun on käynyt sen koulun.”

Eeli ja Airi Aalto ovat osallistuneet lastenlasten taideharrastuksiin.

”Autonkuljettajana”, sanoo Eeli Aalto. ”Mitenkään systemaattisesti en ole kuvitellut opettavani heitä kulttuuriin. Kerran tosin, kun Saara kysyi, että kukas se Bach on, palkkasin Saaran hovisoittajakseni. Oli taksvärkkipäivä. Hän sai soittaa mulle Bachia koko päivän vanhalla harmonilla.”

Mummo kertoo Saaran pianonopettajasta, jonka ”ankaruus oli ihan sillä rajalla”.

”Hän oli tarkka kaikessa. Kerran ajoimme Liminkaan, jossa hän totesi, ettei noissa kengissä voi esiintyä. Eeli ajoi takaisin kotiin hakemaan toiset kengät.”

Katso video, jolla musiikinopettaja Olga pitää Saaralle pianotuntia. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Venäläinen pianonopettaja vaati

Ukki jatkaa: ”Tämä Olga oli Ukrainasta tullut musiikinopettaja, aivan huippupianisti. Hän valitsi kaksi oppilasta, joista Saara oli toinen. Hän oli hirveän vaativa ja tiukka. Sanoin Saaralle, että jos et tykkää, niin eroat siitä. Saara sanoi, että ’mä tykkään hirveästi’. Sanoin, että sitten minä kyllä kuskaan, sillä semmoista oppia ei saa muualta. Tein silloin telkkarikäsikirjoituksia, ja minulla oli aikaa.”

Taiteen rajat eivät ole Aalloilla tiukat. Minkäänlaista ilmaisuvoimaa ei pelätä.

Yksi Eeli Aallon meriiteistä on se, että kun Jumalan teatteri -niminen nuorten näyttelijämiesten ryhmä vuonna 1987 alkoi heittää ulostetta, kananmunia, jugurttia ja sammutinjauhetta yleisön päälle Oulussa, hän oli ainoa, joka ei poistunut katsomosta.

”Minun tyyliini kuuluu, että katsotaan loppuun.”

Aallot seuraavat pojantyttärensä ”jännittävää elämänmenoa” Britanniassa Facebookista. Ukki saattaa kommentoida Saaran postauksia.

On hyvä vähän neuvoa.

”Minä olen sanonut, että muista sitten kiittää niitä työkavereita siellä”, Airi Aalto kertoo.

Eeli Aalto tuntee taiteilijaelämän.

”Kun päivä paistaa ja arvostelijat kiittävät, niin se näyttää hyvältä, mutta kyllä se kovaa on.”