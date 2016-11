Yksi Mumbain rotantappaja pelastaisi koko Jakomäen

Tällä viikolla HS kertoi, että Helsingin Jakomäessä on käynnissä ”massiivinen” rottien torjunta.

Kerrostalojen purkutyöt ovat ilmeisesti ajaneet rottalaumat liikkeelle.

Tuholaisyrittäjä Reijo Tanskanen kertoi nähneensä omin silmin ”ehkä 50–100 rottaa”. Niitä on pyydystetty pääosin myrkyllä. Kahdellakymmenellä uudella sähköpyydyksellä oli toistaiseksi tapettu kymmenen rottaa.

Se on aika vähän. Eivät rotat Jakomäestä tuolla menolla lopu. Rotantappo ei selkeästi ole helsinkiläisten ydinosaamista.

Helsingin on syytä palkata maailman parhaimmat asiantuntijat Etelä-Aasiasta. He ovat Intian talousmetropolissa Mumbaissa. Siellä on viranomaisten mukaan 88 miljoonaa rottaa.

Mumbai on palkannut rotantappoon kokemusasiantuntijoita eli köyhiä kastittomia. Heidän on tapettava vähintään 30 rottaa joka yö. Jos duunari jää tavoitteestaan, on seuraavana yönä tapettava edellisyönkin edestä.

Rotantappaja Ubhare kertoi The Independent -lehdessä vuonna 2012, että hänen ennätyksensä on 210 rottaa yön aikana. Mikä jyrsijäsodan Antero Rokka! Hän napsisi Jakomäen elikot viikossa. Mumbain rotantappajien varustus on taskulamppu ja puukeppi, jossa on metallipää.

Hoi, oletteko kuulolla siellä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa? Herra Ubhareen saanee yhteyden Municipal Corporation of Greater Mumbaista.

Puhuvat toimistolla hyvää englantia.