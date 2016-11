Rakkaat ystävät! Viimeksi oli puhetta siitä, voiko vanhempaa pyytää poistumaan liikennevälineestä, jos pikkulapsi huutaa.

Kysymys kirvoitti varsin eloisan palautetulvan. Useampikin lukija ihmetteli, miksi metrossa tuskastunut ihminen ei itse vaihtanut toiseen vaunuun, metroon tai kulkuvälineeseen. Nimimerkki Entinen lapsi kertoo vastaavissa tilanteissa ajattelevansa, että jokainen meistä on pikkulapsena itkenyt ja huutanut: ”Sen tiedostaminen auttaa ihmeesti!”

Paula antoi hyödyllisen vinkin. Hän kuuntelee työmatkoilla musiikkia, ja nykyään löytyy tehokkaita taustahälyä poistavia vastamelukuulokkeita. Tosin niillä on myös hintaa. ”Eipä tarvitse kuunnella muiden hölinää, ei pienten eikä suurten”, hän kirjoittaa.

Äskettäin luin kirjoituksen eineksistä, että ne eivät olisikaan niin epäterveellisiä kuin yleensä luullaan. Saisinko valistusta siinä, mitä ruokia tarkoitetaan, kun puhutaan eineksistä?

– Tietämätön

Vastaus vaikuttaa ilmeiseltä, mutta ei sitä olekaan.

Eines-sanan historia tunnetaan tarkkaan. Osuuskauppa Elannosta kertovassa Kapinallinen kauppa -kirjassa kerrotaan, että Elanto järjesti vuonna 1930 kilpailun, jossa etsittiin suomalaista vastinetta osuuskaupan charkuteria-osastolle eli lihatuotteille. Kilpailun voitti einesosasto. Eines johdettiin suomen sanasta eine, jota oli käytetty murteesta riippuen tarkoittamaan aamuruokaa, välipalaa tai ravintoa ylipäänsä.

Nykyään eines tarkoittaa kaupassa myytävää ja teollisesti tehtyä valmista tai puolivalmista ruokaa – mutta määrittely ei ole täsmällinen. Perinteinen eines on ollut esimerkiksi maksalaatikko, joka edelleen kuuluu kauppojen myydyimpiin valmisruokiin. Vaivattomimmin eineksiksi mielletään juuri mikrossa lämmitettävät pizzat, kiusaukset ja laatikot.

Tämän jälkeen määrittely muuttuu hankalammiksi. Säilykkeitä ja pakasteita ei yleensä pidetä eineksinä, vaikka esimerkiksi hernekeittopurkki on valmisruokaa sekin.

Rajanvetoon vaikuttaa kauppojen tuoteryhmäajattelu eli se, mistä tuotetta myydään kaupassa. Sekä Keskosta että S-ryhmästä kerrotaan, ettei vanhanaikainen eines-sana ole heillä käytössä. Sen sijaan puhutaan valmisruuista, joihin kuuluvat kylmässä valmisruokahyllyssä olevat, mikrossa lämmitettävät tai heti syötävät tuotteet. Esimerkiksi karjalanpiirakka lasketaan einekseksi, jos se on pakattuna kaupan kylmähyllyssä. Jos karjalanpiirakka on sen sijaan paistopisteessä, se ei ole eines.

Valmisruuista erillisiä tuoteryhmiä ovat säilykkeet ja pakasteet. Niinpä esimerkiksi pakastepizza ei olisi eines.

”Tiedostamme, että osalle ihmisistä säilykehernekeitto on valmisruokaa ja osalle sitä ovat tietyt pakasteet. Se on vähän tapauskohtainen juttu, mikä on eines tai valmisruoka”, myöntää S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa.

Mikä on alun perin ollut syynä sille, että naisille ja miehille on varattu omat wc-tilat? Ja miksi erilliset wc-tilat on katsottu tarpeelliseksi säilyttää? Samoja asioita vessassa kuitenkin tehdään sukupuolesta riippumatta.

– Unisex WC

Kansainvälisesti asiaa on tutkittu verrattain paljon. Yksi asialle omistautuneista tutkijoista on Utahin yliopiston professori Terry Stuart Kogan.

Pitkään naisen paikka oli kotona. Kun vesiklosetit yleistyivät 1800-luvulla, vessoja alettiin erotella sukupuolen mukaan. Syynä oli naisten ilmestyminen julkiseen tilaan ja jopa samoille työpaikoille miesten kanssa. Professori Koganin mukaan naisten vessa oli eräänlainen suojapaikka julkisen ja miehisen maailman raakuuksilta. Naisille oli myös omia osastoja liikennevälineissä.

Maailmasta löytyy maita, joissa on yhä tarpeellista erotella vessat sukupuolen mukaan naisten turvallisuuden takaamiseksi. Länsimaissa näin ei ole.

Yhdysvalloissa asiasta on keskusteltu tänä vuonna paljon sen jälkeen, kun Pohjois-Carolinassa säädettiin vessalaki, joka pakotti transsukupuoliset käyttämään vessoja sen mukaan, mikä oli merkitty sukupuoleksi heidän syntymätodistuksessaan.

Keski-Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa suuntaus on kohti unisex-vessoja. Suomessa into niitä kohtaan vaikuttaa laimeammalta. Usein vedotaan esimerkiksi siihen, että naisten vessat ovat miesten vessoja siistimpiä, mutta vessoja voisi joka tapauksessa siivota useammin.

Myös rakentamiseen liittyvät viranomaisten määräykset vaikuttavat siihen, että miehille ja naisille tehdään erillisiä wc-tiloja.

Itse kannatan yhteisiä vessatiloja jo siitäkin hieman itsekkäästä syystä, että jonoista tulisi lyhyempiä. On ylipäänsä hupsua erotella asioita sukupuolen mukaan, ja epäreilua se on niitä kohtaan, jotka eivät identifioidu tarjolla oleviin sukupuoliin.