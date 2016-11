On hyviä maahanmuuttajia ja on huonoja maahanmuuttajia, ja jos en puhu suomea kovin äänekkäästi ja pidän Marmite-tölkkiä käsilaukussani, käyn Britanniassa täysin tyydyttävästi hyvästä maahanmuuttajasta. Omasta mielestäni olen tietysti ekspatriaatti eli maassa väliaikaisesti oleileva ulkomaalainen, mutta valtaosa briteistä on toista mieltä. Heistä vain ulkomailla asuvat britit voivat olla ekspatteja. Britanniassa oleilevat ulkomaalaiset sen sijaan ovat maahanmuuttajia, piste.

Britannian lähestyvä EU-ero on pannut EU-kansalaiset miettimään asemaansa ja elämäänsä saarivaltakunnassa. Saako Britanniaan jäädä ja jos saa, niin millä ehdoin? Kannattaako maahan edes jäädä, jos asenteet ulkomaalaisia kohtaan kovenevat?

Moni kertoo kuulleensa vihapuhetta. Tuntemattomat vastaantulijat ovat käskeneet ”painumaan kotiin”. Brittilehtien otsikot kirkuvat samaa viestiä. Brexit on pilannut tunnelman.

Yritän nähdä tilanteessa myös hyvää. Ehkä länsimaisille ekspateille on tervettäkin joutua kokemaan miltä tuntuu, kun ei ole tervetullut. Etenkin valkoiset valkokaulustöissä olevat länsieurooppalaiset miehet tuntuvat olevan uudesta tilanteesta hämmennyksissään: ”Miksi britit eivät haluaisi minua?”

Tervetuloa kerhoon.

Lehtiökätisellä toimittajalla on brexit-Britanniassa helpompaa. Voi jatkaa tyhmien kyselemistä ulkomaisella aksentilla ilman, että tarvitsee edes yrittää sulautua joukkoon. Brexitin sydänmaillakaan kukaan ei tule syyttämään, että olen vienyt työt juuri häneltä.

Brexitin läheisyys on muuttanut myös niin sanottua Lontoon kuplaa. Aiemmin britit eivät ole olleet kiinnostuneita siitä, mistä suomalainen toimittaja suomenkieliseen lehteensä oikein kirjoittaa. Tänä syksynä on alettu kysellä juttujen aihevalinnoista ja painotuksista, lukijoiden kiinnostuksen kohteista ja jopa siitä, mitä suomalaiset ylipäätänsä brexitistä ajattelevat. Kyllä. Britit ovat viimeinkin kiinnostuneita siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Tervetuloa kerhoon.

Brittitutut sanovat usein, että ”älä sinä siitä brexitistä huolehdi, eihän se koske sinua”. Tämän logiikan mukaan tuttavapiirin omat EU-maahanmuuttajat ovat eräänlaisia hyviä ja haluttuja maahanmuuttajia. Heidän asemaansa ei brexit muka heilauta.

En voi olla ihailematta brittien itseluottamusta. He eivät ainoastaan pidä itseään valittuna kansana. Myös heidän kotimamunsa ovat muita maahanmuuttajia parempia. Epäluuloisena suomalaisena en koskaan luottaisi siihen, että kuulun kerhoon.

The Times -lehden mukaan Britannian ulkomaankauppaministeriö on jo rankannut maat kulta- ja hopeavaltioihin sen mukaan, kuinka tärkeitä kauppakumppaneita ne ovat EU:sta eroavalle Britannialle. En tiedä, kuuluuko Suomi kulta- vai hopeasarjaan.

Mutta sen tiedän, että kun kaksi EU-kansalaista kohtaa, kysytään heti tärkeimmät: Kuulutko yhä kultakastiin, eli oletko välttynyt brexit-ongelmilta? Vai onko rankkauksesi jo pudonnut, ovatko huutelut alkaneet? Eläminen brexit-Britanniassa lähentää EU-maiden kansalaisia. Kuulumme samaan ulkopuolisten kerhoon.