Nämä miehet hallitsevat isompia tai lähes yhtä isoja ihmisjoukkoja kuin Yhdysvaltojen presidentti – testaa, tunnetko heidät!

Siellä ovat maailman massojen valtionpäämiehet, maapallon väestökeskittymien johtajat, joiden suoran vallan alla on kolminkertaisesti se väkimäärä, joka on Yhdysvaltojen presidentin vallassa.

Yhdysvaltojen presidentti on ihmiskunnan mittakaavassa – 7,4 miljardin ihmisen joukossa – provinssitason johtaja. Koska globaali julkisuus on suuri silmänkääntötemppu, maailma seurasi puolitoista vuotta, kuinka yhdysvaltalaiset valitsivat 330 miljoonan ihmisen johtajan.

Hän johtaa 4,3:a prosenttia ihmisistä. Se vastaa Rkp:n kannatusta Suomessa.

On aika avata silmät. On aika kääntää katse Aasiaan. Sivusilmällä on syytä vilkaista myös muiden maanosien muutamia vallanpitäjiä.

Lokakuun puolivälissä Intian kuuluisimmilla turistirannoilla, Goalla, tapahtui jotain historiallista.

Toisensa kohtasi kaksi myöhäiskeski-ikäistä miestä, joiden vallan alla on yhteensä noin 2,7 miljardia ihmistä. Se vastaa kahdeksaa Yhdysvaltoja.

Kiinan voimapresidentin Xi Jinpingin alla kärvistelee 1,38 miljardia ihmistä. Intian melko autoritaarisen pääministerin Narendra Modin käskyjä joutuu kuuntelemaan 1,3 miljardia intialaista. Koskaan aiemmin maailmanhistoriassa ei ole kaksi ihmistä johtanut yhtä isoa ihmismäärää.

Stratfor-tutkimuslaitoksen Itä-Aasia-ekspertti John Minnich arvioi elokuussa 2016, että Xi Jinping keskittää valtaa itselleen ja palauttaa Kiinan hallintoa takaisin yhden voimajohtajan malliin, Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin aikakaudelle.

Se on hurja ajatus. Koskaan aiemmin maailmanhistoriassa ei ole yksi ihminen kyennyt hallitsemaan yhtä montaa ihmistä. Hänen kakkosensa on pääministeri Li Keqiang, ja myös Lin tosiasiallinen valta on aivan toista luokkaa kuin 99,9 prosentilla maailman valtionpäämiehistä.

Globaali valtajulkisuus on vinossa kuin uppoava laiva. Se ei vietä meren pohjaan, vaan länteen ja pohjoiseen. Mitä aasialaisempi tai afrikkalaisempi suurvaltajohtaja, sitä huonommin hänet Euroopassa tunnemme.

Julkisuusvinoutuma on sitä, että olen uhrannut elämästäni satoja tunteja seuraamalla Yhdysvaltojen presidentinvaaleja syksystä 1980 lähtien. Olin ekaluokkalainen, kun Ronald Reagan kohtasi Jimmy Carterin. Olin Carterin puolella, kuten arvatakseni koko Itä-Helsinki.

Kun Reagan kohtasi Walter Mondalen syksyllä 1984, olin viidennellä. Koin jo toisen tappioni Reaganille.

Kun George Bush voitti Michael Dukakisin, olin 15-vuotias, epävarma ja takatukkainen. Uskoin turhaan Dukakikseen.

Kun Bill Clinton päihitti George Bushin syksyllä 1992, minulla oli ylioppilasjuhlien juhlaputki päällä. Seurasin silti kamppailua.

Kun Clinton nöyryytti Bob Dolen syksyllä 1996, pukeuduin vakosamettiin, opiskelin valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja totta kai seurasin vaaleja.

Kun George W. Bush yllätti Al Goren syksyllä 2000, ajauduin taas kerran häviäjän puolelle.

Kun George W. Bush päihitti John Kerryn syksyllä 2004, en enää välittänyt, mutta seurasin kuitenkin.

Kun Barack Obama voitti John McCainin, sanoin vaimolle, että tuo tumma mies voittaa, mutta vaimo epäili amerikkalaisia.

Kun Obama voitti Mitt Romneyn syksyllä 2012, tämä kaikki oli minulle jo rutiinia.

Politiikka on myyntityötä. Yhdysvaltojen presidentinvaalit on julkisuusbisneksen paras myyntiartikkeli.

”Eikö se nyt ole aika ihmeellistä, että me katsomme elokuvia kuten Air Force One ja Independence Day, joissa Yhdysvaltojen presidentti pelastaa koko maailman. En tiedä, tehdäänkö missään toisessa maassa ihan vastaavanlaisia elokuvia”, sanoo viestinnän akatemiatutkija Juha Herkman.

”Kun sankaritarinat on lanseerattu näin hienosti, niin siinä vanavedessä menevät nämä presidentinvaalitkin.”

Mieti mielessäsi tilausbussi, sellainen perus-Ventoniemi, johon mahtuu noin 50 matkustajaa.

Maailmassa on ainakin tilausbussillinen poliittisia johtajia, jotka käskyttävät kymmeniä miljoonia ihmisiä, satoja miljoonia ihmisiä tai jopa yli miljardia ihmistä. Osasta heistä emme kuule Suomessa kuin äärimmäisen harvoin. Osasta emme kuule koskaan.

Indonesialainen Joko Widodo tunnetaan death metal -yhtye Napalm Deathin fanina. Sen lisäksi hänellä on suoraa valtaa noin 260 miljoonaan ihmiseen. Se on lähes yhtä paljon kuin Yhdysvaltojen presidentillä.

Ei, minulla ei ole lonkalta heitettynä hajuakaan, ketä vastaan Widodo taisteli PDI-P-puolueen esivaalissa keväällä 2014. Tai järjestettiinkö Indonesiassa esivaaleja.

Widodon brasilialainen kollega Michel Temer taas johtaa 206 miljoonaa ihmistä. Hänelläkin alamaisia on noin 65 miljoonaa enemmän kuin Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla.

Ei kerro maailmasta hyvää, että todellisten kansanjohtajien joukossa ei ole juuri nyt ensimmäistäkään naista.

Dilma Rousseff joutui eroamaan Brasilian presidentin virasta elokuussa epäiltynä vallan väärinkäytöstä.

Corazon Aquino johti noin sataa miljoonaa filippiiniläistä vuosina 1986–1992.

Intian salamurhattu rautarouva Indira Gandhi taas johti 760 miljoonaa ihmistä elämänsä viimeisenä päivänä lokakuussa 1984.

On myös suurvaltajohtajia, jotka ovat Suomessa täysin tuntemattomia.

Helmikuussa 2013 seurasin Intian Uttar Pradeshissa puolitoista kuukautta itseäni nuorempaa miestä, tuolloin 40-vuotiasta osavaltion pääministeriä Akhilesh Yadavia.

Oli kriisi. Hindujen Kumbh Mela -pyhiinvaelluksella 36 ihmistä oli puristunut hengiltä juna-asemalla. Läpikelvoton Yadav luisui virhekierteeseen. Hän ei vaivautunut onnettomuuspaikalle, koska oli pikkuserkun häät. Hän hidasteli avustustyössä ja päästeli sammakoita.

Jos et ole kuullutkaan Akhilesh Yadavista, se on täysin ymmärrettävää. Harva kai hänet Euroopassa tietää. Edes nimeltä.

Hän on suurvaltajohtaja. Hänen poliittisen valtansa alla kärvistelee 215 miljoonaa intialaista.

Se on yhtä paljon kansalaisia kuin Angela Merkelillä, Theresa Maylla ja François Hollandella yhteensä. Tai 75 miljoonaa alamaista enemmän kuin Vladimir Putinilla.

Silti Yadav on vain osavaltiotason pääministeri. Suuressa osaa Intiaakin b-luokan julkkis, rima väpättäen Intian valtahierarkian Top 15:ssä.

Tiedätte varmasti ravihevosten silmälaput.

Niitä on puolilappuja, jotka estävät hevosen näkökentän taakse, ja kokolappuja, jotka estävät hevosta näkemästä edes sivulleen. Hevonen ei huomaa ympäristöä vaan keskittyy oleelliseen, ohjastajaan.

Tällaiset kokolaput me, ihmiskunta, olemme asentaneet ohimoillemme. Siksi on suuria vallanpitäjiä ja valtakeskuksia, lähes tuntemattomia imperiumeja, joista emme juuri kuule.

Vai oletko kuullut 64-vuotiaasta vietnamilaisesta nimeltä Le Luong Minh?

Ainakin minulle hän oli täysin tuntematon henkilö, kun aloitin tämän jutun teon. Hänen valtansa alla on noin 625 miljoonaa ihmistä. Hän on virallisesti kommunisti (vaikka tuskin on sitä todellisuudessa) ja johtaa Aseania eli Kaakkois-Aasian maiden yhteisöä.

Tämä Vietnamin kommunistisen puolueen kasvatti vaikuttaa nopealla googlauksella niin syvänharmaalta mieheltä, ettei häneen kiinnittäisi huomiota cocktailseurueessa. Netin suomenkielisiltä sivuilta löytyy yhteensä vain kolme sivustoa, joilla hänen nimensä mainitaan. Löytyy yksi suomenkielinen sivu, jolla on hänen kuvansa – ja sekin kuva vain siksi, että hänen vieressään poseeraa Timo Soini.

Kuvaushetkellä Soini toimi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

Herra Le Luong Minhin suoran vallan alla on lähes kaksi kertaa se ihmismäärä kuin Donald J. Trumpilla. Jos kysyn minuutti tämän jutun lukemisen jälkeen, mikä oli hänen nimensä – tuon 625 miljoonan ihmisen poliittisen johtajan –, kuinka moni muistaa?

Filosofit puhuvat mahdollisista maailmoista.

Niistä on lukuisia filosofisia tulkintoja, mutta tässä tarkoitan sitä, että voimme kuvitella myös täysin toisenlaisen mahdollisen maailman kuin se, jollainen maailma on.

On ajateltavissa maailma, jossa kiivailisimme herra Le Luong Minhin puheista ja teoista työpaikan kahviringissä, aamubusseissa ja Twitterissä. Heräisimme kahdelta yöllä tuijottamaan, kuinka käy Aseanin johtajataistossa. Yle raahaisi Teija Tiilikaisen ja Jaakko Heinimäen aamutelevisioon kommentoimaan herra Len voimapolitiikkaa ja hengellisyyttä.

Se on ajateltavissa. Kun pinnistää.

Ajattelu myös kannattaa. Kun otsikot yli 200 valtiossa kiljuvat Trumpia, otsikoiden varjossa käytetään vielä suurempaa ihmisjoukkoa suoraan koskevaa valtaa.

