Terve taas, lukijat, tässä Torsti.

Viime palstalla puhuttiin numeroiden lukemisesta arabiaksi. Mirja Valtonen moitti Torstin vastausta epätarkaksi huomauttamalla, että lukuja arabiaksi luettaessa kaksi viimeistä numeroa vaihtavat aina paikkaansa. Kokonaislukujen kanssa näin onkin: esimerkiksi luku 1 536 luettaisiin arabiaksi seuraavasti: tuhat, viisisataa, kuusi ja kolmekymmentä. Toisaalta mahdollinen desimaali tulisi kuitenkin viimeisenä.

Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Mihin Helsingin Sanomien mobiilisovellus tarvitsee niitä tietoja, jotka on hyväksyttävä ennen kuin sen voi ladata? Sovellus haluaa luvan esimerkiksi estää puhelinta siirtymästä lepotilaan, hallita värinähälytystä ja täydet internetoikeudet. – M.H.

Kysyin asiaa Helsingin Sanomien sovelluksen kehitystiimiltä. Sain kuulla, että jokaiselle pyynnölle on oma syynsä. Aloitetaan täysistä internet-oikeuksista. Se on Android-järjestelmän tapa kysyä, että saahan sovellus olla yhteydessä verkkoon. HS:n sovellus tarvitsee tätä hakeakseen verkosta sisältöjä sekä selvittääkseen internet-yhteyden tilaa ja nopeutta.

Valtuutta estää puhelimen siirtyminen lepotilaan HS:n sovellus tarvitsee lähinnä videoiden näyttämiseen. Videoita katsellessa ruutuun ei yleensä kosketa pitkään aikaan. Puhelin pimenisi, ellei sovellus saisi estää sitä.

Kaikki HS:n sovellukset kysyvät käyttäjältä myös luvan lähettää uutisilmoituksia (”push notification”), jonka voi olla myös myöntämättä. Värinähälytysten hallintaa tarvitaan mahdollistamaan puhelimen värähdys uutisilmoituksen saapuessa.

HS:n sovellukset pyytävät myös lupaa puhelimen paikantamiseen. Tämän voi joko hyväksyä tai hylätä. Paikkatietoa tarvitaan muun muassa säätietojen ja mainonnan kohdentamiseen.

Kuinka monta sukua Suomessa on tällä hetkellä, jossa on sukupolvia elossa viiden sukupolven verran? Entä onko olemassa yhtään sukua, jossa olisi elossa ihmisiä kuudessa polvessa? Onko seitsemän sukupolvea yhtä aikaa elossa teoreettinen maksimi yhtäaikaisille sukupolvien määrälle? – Ihmettelijä

Valitettavasti Suomesta ei löydy aivan näin tarkkaa tietoa sukupolvista ainakaan ilman erillistä tutkimusta.

Tilastokeskuksesta kerrotaan, että väestössä on tällä hetkellä noin 1 900 lasta, joilla on vanhempiensa lisäksi elossa olevia isovanhempia kolmessa polvessa. He ovat siis itse viidennen sukupolven edustajia. Luku sisältää kuitenkin myös sisarukset, joten sukujen määrää siitä ei oikein voi päätellä.

Kuuden sukupolven sukujen yleisyydestä Tilastokeskuksella ei ollut antaa tietoa, mutta verkkokeskustelujen perusteella niitä kyllä löytyy. Torsti ei kuitenkaan onnistunut varmistamaan asiaa.

Teoreettisesti voidaan ajatella esimerkiksi seitsemän sukupolven suku, jossa lapsia oltaisiin saatu keskimäärin 17-vuotiaana ja suvun vanhin olisi 102-vuotias nuorimman syntyessä. Suomesta tällaista ei tunneta, mutta Guinnessin ennätysten kirja vuodelta 1989 kertoo seitsemän sukupolven amerikkalaisperheestä, jonka vanhin jäsen oli 109-vuotias Augusta Bunge.

Tulevaisuudessa tuskin nähdään suurta määrää tällaisia perheitä, vaikka elinikä pitenee. Se johtuu siitä, että ensisynnyttäjät ainakin vauraissa länsimaissa ovat entistä vanhempia eli sukupolvien välinen ikäero kasvaa.

Puhtaan biologisesti voidaan toki pyöritellä pidempiäkin jatkumoita. Eliniän maksimi on nykytiedolla noin 120 vuotta ja nuorimmat tunnetut synnyttäjät alle kymmenen, mikä voisi mahdollistaa jopa 12 sukupolven ketjun. Ajatus on kuitenkin melko ikävä, jos sitä tarkemmin ajattelee.

Miksi juuri haapaa käytetään tulitikkujen valmistukseen? Eikö samaan hommaan kävisi hyvin myös koivu tai havupuut? Onko tämä maailmanlaajuinen ilmiö? – Matti Lehtonen

Haapaa käytetään tulitikuissa, koska se on sopivan sitkasta mutta joustavaa ja huokoista. Se ei myöskään vaihda säilytyksen aikana väriään, kertoo tikkaremmin tulitikkuasiantuntija.

Etenkin huokoisuus on tärkeää, koska nykyaikaiset tulitikut käsitellään valmistuksen aikana aineella, joka varmistaa, että tikku palaa käytettäessä mustalle karrelle eikä jää hehkumaan punaisena. Lisäksi tikut kastetaan parafiiniin, joka estää tikkua keräämästä kosteutta ja edesauttaa näin palamista ja ehkäisee tikun halkeilua. Huokoiseen puuainekseen aineet imeytyvät helposti.

Maailmalla, etenkin Intiassa, tulitikkuja valmistetaan myös poppelista. Poppelin ominaisuudet eivät kuitenkaan yleisen käsityksen mukaan pärjää haavalle.

Kokeiluja on tehty myös ainakin koivun kanssa. Koivu on kuitenkin haapaa jäykempää ja katkeilee siksi helpommin. Toisin kuin haapa, koivu myös vaihtaa väriään vanhetessaan.

