Halusin viime viikonloppuna katsoa vanhan kunnon toimintaelokuvan. Niinpä etsin käsiini machoreaganismin klassikon, vuonna 1984 valmistuneen Punaisen vaaran (Red Dawn).

En mistään erityisestä syystä: olin edellisen kerran nähnyt sen noin kymmenvuotiaana ja muistin sen olleen jokseenkin vinkeä. Punainen vaara on viimeisiä elokuvia, joiden esitys Suomessa kiellettiin ulkopoliittisista syistä – Neuvostoliiton pyynnöstä.

Niinpä elokuvaa ei koskaan nähty elokuvateattereissa, mutta televisiosta se kyllä tuli, ja näitä vanhemmilta salaa nauhoitettuja asiafilmejä kierrätettiin koulussamme innokkaasti.

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen lähitulevaisuuteen. Nato on heikentynyt ja itäblokki vahvistunut. Meksikon raja vuotaa, ja Yhdysvaltoihin soluttautuu laittomien siirtolaisten mukana vieraan vallan agentteja, jotka valmistelevat koko amerikkalaisen elämäntavan romuttamista.

Pian coloradolaiseen pikkukaupunkiin alkaa sataa taivaalta spetsnaz-sissejä, ja koko Yhdysvallat joutuu epämääräisten, enimmäkseen espanjaa puhuvien kommunistijoukkojen miehittämäksi.

Ensi töikseen valloittajat kävelevät asekauppaan ja hakevat sieltä hallitusta varten kerätyt listat aseenomistajista, jotta siviilien vastarinta voidaan tukahduttaa.

Tässä vaiheessa piti painaa pause-nappia. Miksi tämä kuulostaa vielä tänä päivänä ihan tutulta?

Punaisen vaaran ohjannut John Milius oli outolintu liberaalissa Hollywoodissa. Hän oli innokas NRA:n eli Kansallisen kivääriyhdistyksen jäsen ja on kertonut olevansa poliittisesti niin kaukana oikealla, että hän on oikeastaan jo maolainen.

Milius oli taitava käsikirjoittaja – hän kynäili esimerkiksi Ilmestyskirja. Nytin – mutta ohjasi lähinnä roskaa. Punainen vaara oli niin paksua tavaraa jopa kylmän sodan aikana, että se torpedoi lopulta Miliuksen uran.

Silti se tahkosi rahaa. Amerikan sydänmailla kasvaneen perusmiehen patrioottisiin tuntoihin ja epävarmuuteen vetoava teos tuotti lippuluukulla lähes 40 miljoonaa dollaria.

Epämääräisen, ulkopuolelta soluttautuvan pahan pelko ja vainoharhat kansalaisten aseita kyttäävästä hallituksesta eivät ole kadonneet 32 vuodessa Yhdysvalloista mihinkään.

Donald Trump ratsasti vaaleissa lähes miliusmaisilla vainoharhapuheilla, ja liberaalit saivat keskiviikkona herätä punaiseen aamunkoittoon, kun vaalikartan osavaltioista yksi toisensa jälkeen värjäytyi republikaanien tunnusvärillä.

Oudon ajankohtaiselta tuntuu myös vuonna 1987 valmistunut Robocop.

Ohjaaja Paul Verhoevenin brutaalissa satiirissa Detroit on lähes postapokalyptinen joutomaa, josta työpaikat ovat kadonneet ja jossa rikollisuus rehottaa ja kaikki mahdollinen on yksityistetty: terveydenhuolto, vankilat ja jopa poliisi. Tv-mainoksissa kansalle myydään ”koko perheen” ydinsotalautapelejä ja suojakertoimen 5 000 aurinkorasvaa, koska otsonikerros on tuhoutunut.

Eräänlaiseksi kristushahmoksi nousee tohjoksi ammutusta poliisista rakennettu kyborgi, joka käynnistää oman sotansa ahnetta megakorporaatiota vastaan.

Kuinka Detroitille oikeasti kävi? Autoteollisuudesta elävä kaupunki joutui lekan alle, kun ulkomainen kilpailu söi markkinat amerikanraudoilta. Finanssikriisi vei tuhkatkin pesästä, ja vanhat jättiläiset General Motors ja Chrysler kaatuivat valtion syliin. Robotit korvasivat tehdastyöläiset.

Lopulta, vuonna 2013, koko Detroitin kaupunki meni konkurssiin: velkaa oli 18 miljardia dollaria. Sadat tuhannet ihmiset olivat jo jättäneet lähes aavekaupungiksi kuihtuneen Detroitin. Tyhjiksi jääneitä taloja myytiin halvimmillaan dollarilla. Niitä on sittemmin jyrätty maan tasalle.

Globalisaation ja vapaakaupan vasara on iskenyt kovimmin juuri näihin Yhdysvaltojen ruostevyöhykkeen osavaltioihin. Työväki ja vanha keskiluokka ovat syystäkin vihaisia, ja se näkyy vaalituloksessa.

Trump lupaili työpaikkoja takaisin mutta tuskinpa siinä onnistuu. Keskiviikkoiltana, vaalin jo ratkettua, General Motors ilmoitti uusista irtisanomisista: ruostevyöhykkeen autotehtaiden työntekijöistä 2 000 saa kenkää ensi vuoden alussa.

Jopa 40 prosenttia detroitilaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Julkiset palvelut ovat rapistuneet olemattomiin, ja köyhimmiltä on katkaistu jopa vedenjakelu, kun heillä ei ole ollut varaa enää maksaa laskujaan.

Kun ahdinko oli pahimmillaan, kansalaiset lahjoittivat 67 000 dollaria kampanjalle, jonka tarkoitus oli pystyttää kaupunkiin pronssinen Robocop-patsas. Ehkä se edusti jonkinlaista nurjaa toivoa – onhan Philadelphiassakin kuuluisa Rocky Balboa -patsas. Elokuvasta sekin, tosin optimistisemmasta.

Robocop-patsas jäi tekemättä. Siihen ei ollut lopulta varaa, kun pronssin hinta nousi.

Katsotaanpa vielä yksi 1980-luvun kulttielokuva. John Carpenterin Pahan kehä (1988) on satiiri kulutusyhteiskunnasta, jossa valtaa pitävät ihmishahmoiset ulkoavaruuden muukalaiset. Eliitti hallitsee kansaa piiloviesteillä: tottele, osta, lisäänny.

Päähenkilö, koditon mies, saa haltuunsa lasit, jotka paljastavat maailman todellisen tilan. Mies panee kaiken palasiksi ja räjäyttää eliitin linnakkeen. Viimeisenä tekonaan hän nostaa keskisormen ja tokaisee:

”Fuck it.”