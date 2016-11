Johtuiko Yhdysvaltain vaalitulos säästä? Se ja seitsemän muuta asiaa, joita et ehkä tullut ajatelleeksi

1. Vaalitulos saattoi riippua säästä.

Yhteiskuntatieteissä on jo pitkään tehty paljon tutkimusta siitä, millaiset syyt viime kädessä vaikuttavat ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Osa syistä on täysin irrationaalisia. Ne eivät pohjaudu edes mihinkään politiikkaa ja yhteiskuntaa koskeviin virheellisiin uskomuksiin vaan ovat täysin irrallaan kaikesta yhteiskunnallisesta.

On olemassa varsin vahvaa näyttöä siitä, että kansalaiset reagoivat äänestyspäätöksissään herkästi esimerkiksi suosikkiurheilijoidensa ja -joukkueidensa huonoon menestykseen, flunssaepidemioihin tai lähiseudulla sattuneisiin luonnonkatastrofeihin – kuten kuivuuteen, tulviin ja jopa siihen, jos hai on hyökännyt uimarin kimppuun.

Tällaiset ilmiöt, jotka ovat poliitikkojen määräysvallan ulkopuolella, vaikuttavat niin, että kulloinkin vallassa olevat poliitikot ja puolueet kärsivät. Äänestäjät rankaisevat poliitikkoja suuttumusta herättävästä ”nykymenosta” myös silloin, kun nämä eivät voi mitenkään olla syyllisiä siihen.

Vuoden 2000 äärimmäisen tiukkojen vaalien jälkeen valtio-opin tutkijat Christopher Achen ja Larry Bartels laskivat, että George W. Bush saattoi hyvinkin nousta presidentiksi lopulta siksi, että seitsemässä osavaltiossa oli ollut huonot sääolosuhteet juuri vaalien alla tai itse vaalipäivänä.

Myös Donald Trumpin ja Hillary Clintonin äänimäärien erot useissa vaa’ankieliosavaltioissa olivat niin pieniä, että on täysin mahdollista, että sama toistui tänä vuonna.

2. Omat voivat panna Trumpin viralta.

Yhdysvalloissa presidentti voidaan perustuslain mukaisesti asettaa syytteeseen virkarikoksista ja erottaa tehtävästään. Kongressin edustajainhuone voi hyväksyä syytteen yksinkertaisella enemmistöllä, minkä jälkeen sen ylemmässä kamarissa, senaatissa, pidetään oikeudenkäynti.

Oikeuteen on joutunut kaksi presidenttiä: Andrew Jackson vuonna 1868 ja Bill Clinton vuonna 1998, seksiskandaalinsa vuoksi. Molemmat lopulta vapautettiin syytteistä. Richard Nixon olisi joutunut syytteeseen ja todennäköisesti vankilaan, ellei hän olisi viime hetkellä eronnut omasta aloitteestaan vuonna 1974.

Kongressin enemmistö on nyt republikaaneilla, mutta heidän joukossaan on monia, joiden oma poliittinen linja ja koko maailmankuva on täysin ristiriidassa Trumpin vaalilupausten kanssa. Nämä yksivakaiset konservatiivit katsovat, että esimerkiksi velanotto, veronkorotukset tai Naton hylkääminen ovat pahinta harhaoppisuutta, johon poliitikko voi ylipäänsä syyllistyä. Ei ole lainkaan mahdoton ajatus, että jos Trump yrittää tosissaan toteuttaa populistisia heittojaan, hänen oma puolueensa puukottaa häntä kylmästi selkään. Silloin valtaan nousisi varapresidentti Mike Pence, joka on Trumpia jo paljon tavanomaisempi ja suoraviivaisempi konservatiivipoliitikko.

On uutisoitu paljon siitä, että hyvin monet yhdysvaltalaiset harkitsevat nyt Kanadaan muuttamista. Google-hakujen määrän perusteella yhtä kovaa kiinnostusta saa jo parhaillaan osakseen myös impeachment, virkarikossyyte.

3. Valehteleminen on huono sana sille, mitä Trump tekee.

Tyypillisiä vaaleihin liittyviä otsikoita ovat Suomessa olleet esimerkiksi Viha ja valhe voittivat tai Valheet ja sovinismi voittivat. Valehteleminen on kuitenkin täysin eri asia kuin se, että puhuu mitä sylki suuhun tuo. Ja Trump tekee nimenomaan jälkimmäistä.

Valehtelu edellyttää, että tietää, miten asiat ovat: muutenhan ei voi tietää, mitä on väitettävä, jotta tulee väittäneeksi varmuudella nimenomaan päinvastaista. Trump on kuitenkin antanut itsestään kuvan ihmisenä, joka useinkaan ei yksinkertaisesti tiedä, miten kulloinkin puheena olevat asiat ovat – eikä edes välitä tietää.

Filosofi Harry Frankfurt on tarkastellut tätä eroa esseessään Paskapuheesta (1986, suom. 2006). Hänen mukaansa valehtelija haluaa saada kuulijansa uskomaan paikkansapitämättömiä asioita. Paskanpuhuja sen sijaan haluaa, että kuulijat katsovat läpi sormien erilaisia asioita, joita hän tekee – ja joita he usein näkevät hänen tekevän täysin avoimesti.

Tiedotusvälineiden omaksuma faktantarkistuskulttuuri on kannatettavaa. Poliitikkojen esittämien väitteiden paikkansapitävyys on toisaalta yhä helpompaa tarkistaa myös itse esimerkiksi verkosta.

Tämä ei kuitenkaan auta, jos kysymys ei ole lopulta lainkaan siitä, pitävätkö väitteet paikkansa.

4. Sosialismi tuli taas.

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 27 vuotta siitä, kun Berliinin muuri murtui ja sosialismi toivotettiin historian roskapönttöön.

11 vuotta sitten jopa Suomen vasemmistolaisimman puolueen istuva puheenjohtaja sanoi, ettei ole koskaan ollut ”minkään sortin sosialisti”. Tuskin kukaan olisi silloinkaan uskonut, että vuoden 2016 Yhdysvalloissa jää vain parin askeleen päähän presidenttiehdokkuudesta Bernie Sanders, joka nimittää avoimesti ja ylpeästi itseään sosialistiksi.

Yhdysvalloissa sosialismi on nimenomaan nuorten suosiossa. Esivaaleissa Sanders sai alle 30-vuotiailta yli kaksi miljoonaa ääntä, kun Clinton ja Trump saivat yhteensä alle 1,6 miljoonaa.

Pew Research Center -tutkimuslaitoksen jo viisi vuotta sitten tekemässä kyselyssä alle 30-vuotiaista yhdysvaltalaisista 49 prosenttia piti sosialismia hyvänä asiana mutta kapitalismia vain 46 prosenttia. Myöhemmissä tutkimuksissa on saatu samanlaisia lukemia.

Suomessa vasemmisto on tunnetusti ollut ahdingossa siksi, että sen vanhat äänestäjät kuolevat pois eikä nuorista ole saatu riittävän nopeaan tahtiin uusia kannattajia. Yhdysvalloissa tilanne on tällä hetkellä täysin päinvastainen. Mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan, sitä vasemmistolaisempia ne ovat.

5. Äänestäjien outoja uskomuksia ei voi mitata vain kysymällä heiltä.

Paljon on kirjoitettu siitä, miten villejä paikkansapitämättömiä uskomuksia äänestäjillä on Yhdysvalloissa. Osa niistä ei kuitenkaan todellisuudessa ole heidän uskomuksiaan.

Jos republikaaneilta kysytään tavallisena gallupkysymyksenä esimerkiksi, onko Barack Obama muslimi, suuri osa vastaa kyllä. Mutta jos täsmälleen sama kysymys kysytäänkin tietokilpailukysymyksenä – saat 10 dollaria, jos tiedät onko Obama muslimi! –, virheellisten kyllä-vastausten osuus kääntyy heti voimakkaaseen laskuun.

Vastaajat tietävät kyllä asian oikean laidan, mutta heimoihin jakautuneessa maassa he korostavat oman heimonsa jäsenyyttä puhumalla vastoin parempaa tietoaan. Esimerkiksi ”muslimi” on tällöin vain jonkinlainen sisällöstä tyhjentynyt haukkumasana, samanlainen kuin lasten homo-, vammainen- ja muut vastaavat nimittelyt. Senkin muslimi!

6. Amerikkalaisuudella ei ehkä voi enää myydä mitään.

Monet mainonnan ja markkinointiviestinnän ammattilaiset katsovat, että presidentinvaalit tuhosivat mahdollisuuden tehdä ulkomailla mitään mielikuvamainontaa, jossa mielikuvat koskevat Yhdysvaltoja. George W. Bushin taannoinen presidenttikausi oli Yhdysvaltain imagolle kolaus, mutta se ei kuitenkaan aiheuttanut torjuntareaktiota kaikkea maahan liittyvää kohtaan. Esimerkiksi Suomessa kukaan ei varmasti lakannut syömästä Fazerin dallaspullia tai HK:n Amerikan pekonia (jotka molemmat ovat täysin kotimaisia brändejä) niiden nimen vuoksi.

Nyt asiat ovat toisin. Yhdysvalloista ei tule enää mieleen auringonlasku aavalla preerialla, elämää sykkivä ja monikulttuurinen New York City keltaisine takseineen tai muu vastaava ihana klisee. Kaikesta tulee päällimmäisenä mieleen vain Trump ja hänen raivoavat kannattajansa. Kuten The New York Times kirjoitti viikko sitten sunnuntaina: ”Yrityksiä, jotka ennen markkinoivat farkkujaan ja fleecetakkejaan pieninä paloina amerikkalaista unelmaa, neuvotaan nyt panemaan mainoskampanjansa uusiksi.”

7. Kaikki, mikä maailmassa on huonosti, ei liity Trumpiin.

Mediakommenteissa suunnilleen kaikki vieroksuttavat ja vastustettavat asiat koko maailmassa on vuorollaan yhdistetty Trumpiin. Tähän riittää kiikkerinkin mahdollinen aasinsilta, jopa pelkkä mielleyhtymien ketju vailla mitään kosketusta todellisuuteen.

Sekä Trumpin kannatusta että vastustusta on perusteltu esimerkiksi sillä, että hän haikailee takaisin oman nuoruutensa aikoihin ja lupaa näiden aikojen paluuta. Ne ajat eivät kuitenkaan olleet sellaiset kuin ihmiset itsevarmasti ovat muistavinaan niiden olleen. Itselleni koko vaalien oudoimman kommentin esitti New Yorker -lehden yleensä terävä kriitikko Adam Gopnik, joka kirjoitti, että Trumpin maailmankuva on ”yhä lukkiutunut Playboy-lehden helmikuun 1961 numeroon”.

Todellinen Playboy-lehden helmikuun 1961 numero edustaa jotain täsmälleen päinvastaista: hienostuneisuutta, koulutettua hyvää makua, uskoa parempaan tulevaisuuteen ja myös uskoa valtaeliitin hyvään tahtoon. Lehden talouskolumnistina oli J. Paul Getty, asiallisen arvokas ja äärimmäisestä säästäväisyydestään tunnettu miljardööri, maailman ehkä merkittävin kuvataiteen keräilijä.

Vuotuisen lukijaäänestyksen tulokset eivät käsitelleet esimerkiksi naisten kehon osia vaan maailman parhaita jazzmuusikoita. Jazzlevyistä oli lehdessä myös koko sivun mainoksia.

Osa Trumpin vanhemmista kannattajista varmasti kaipaa takaisin 1950-luvulle tai 1960-luvun alkuun. He kuitenkin kaipaavat tällöin aikaan, jolloin myös poliittinen keskustelu oli Yhdysvalloissa niin hillittyä ja sivistynyttä, että sitä tarjottiin yleisesti matkittavaksi esikuvaksi koko muulle maailmalle.

8. Yhteinen vihollinen yhdistää.

Omassa mielessäni on ollut Trumpin voiton jälkeen päällimmäisenä ajatus, että Suomeen viime vuosina maalaillut jyrkät yhteiskunnalliset vastakkainasettelut eivät ole Yhdysvaltain tilanteen rinnalla lopulta yhtään mitään.

En ole Facebookissa enkä Twitterissä, mutta on joukko suomalaisia mielipidevaikuttajia, joiden Twitter-syötettä seuraan säännöllisesti. Joidenkin seuraamisessa pidän kuitenkin ajoittain taukoa, kun he sanovat jostakin yksittäisestä asiasta jotakin niin typerää, että se raivostuttaa minut.

Keskiviikkona kävin läpi muun muassa näiden ihmisten viestejä ja nolostuin siitä, miten pienistä asioista päästän itseni kimmastumaan. Kaikilla, kirjaimellisesti kaikilla, oli tuoreimpana viesti, joka oli kauhuissaan Trumpin valinnasta. Kaikki se nälvintä, nokittelu ja mukaloukkaantuminen, joka yhteiskunnallista keskustelua yleensä määrittelee sosiaalisessa mediassa, oli hetkeksi poissa. Viesteistä päätellen jokin sote- tai kilpailukykyvääntö tuntuivat naurettavilta pikkuasioilta.

Masentavinta on, että tiedän normaalin keskustelutyylin palaavan takaisin jo pian kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Haluaisin keksiä, miten sen hetkellisen poissaolon voisi saattaa palvelemaan jotakin hyvää tarkoitusta, mutta mieleeni ei ole tullut mitään.