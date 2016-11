Nämä mahtivaltiaat hallitsevat isompia tai lähes yhtä isoja kansanjoukkoja kuin Yhdysvaltojen presidentti – testaa, tunnetko heidät!

Ihmiskunta on yhteensä 7,4 miljardia ihmistä, ja Yhdysvaltojen presidentti hallitsee ihmisistä vain 4,3:a prosenttia. Kaikki muut eli 95,7 prosenttia ihmiskunnasta on jonkin toisen vallanpitäjän alla. Maailman mahtivallanpitäjistä kaksi on yli muiden, he johtavat kansanjoukkoja, jotka ovat noin nelinkertaisia suhteessa siihen väkimäärään, jota Yhdysvaltojen seuraavan presidentti Donald J. Trumpia pian käskyttää.

Lue lisää maailman tunnetuista ja tuntemattomista kansanjohtajista sunnuntaina 13.11 Helsingin Sanomissa.

Testaa, kuinka hyvin tunnet maailman ihmismassojen vallanpitäjät.