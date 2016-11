Mikä olisi sopiva lemmikki Valkoiseen taloon?

Virkakautensa alussa Donald Trump pääsee tekemään tärkeän päätöksen: tuleeko Valkoiseen taloon lemmikkieläin?

Presidenteillä on ollut lukuisia kuuluisia lemmikkejä. Lehdet ovat seuranneet niitä siitä lähtien, kun presidentti Warren G. Harding 1920-luvulla otti virka-asuntoon seurakseen airedalenterrieri Laddie Boyn. Kun Harding yllättäen kuoli vuonna 1923, Laddie Boy annettiin turvamiehen hoidettavaksi. Kun Laddie Boysta aika jätti, se oli kansallinen uutinen.

Clintonien valkotassuinen Socks-kissa eli 20-vuotiaaksi ja sai Valkoiseen taloon runsaasti fanipostia. Republikaani Dan Burton innostui jopa paheksumaan sitä, kuinka paljon kissan fanikirjeisiin vastaaminen söi hallinnon aikaa ja varoja.

Donald Trumpilla ei tiettävästi ole lemmikkejä. Mikä sopisi hänen tyyliinsä?

Trump ei luultavasti ole kissaihminen. Kissat ovat tottelemattomia ja itsepäisiä, ne mouruavat, kiipivät ja pissaavat ilman lupaa. Trump ei sellaista siedä.

Entä koira? Nehän tottelevat käskyjä ja kaipaavat vahvaa johtajaa. Mutta koirasta on liikaa vaivaa.

Sopiva lemmikki voisi olla kultakala. Trumpia on sanottu lyhytpinnaiseksi, ja kultakalallakin on lyhyt muisti ja keskittymiskyky. Trumpin ihonväriä on sanottu oranssiksi – se on kuin kultakalalla.

Kultakalat myös elävät omassa kuplassaan muurien ympäröiminä ja kenestäkään välittämättä. Ja Trumpin itsensä lailla nekin ovat tuontitavaraa Euroopasta.