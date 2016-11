Kuusi minuuttia hengittämättä – Onnettomuus sai Johanna Nordbladin rakastumaan hyiseen veteen, ja nyt hän pystyy sukeltamaan 50 metriä jään alla

Ensimmäiset minuutit ovat nautinto. Veden alla kukaan ei häiritse tai keskeytä. Johanna Nordblad makaa rentona, antaa veden kannatella. ”Ensimmäiset kaksi minuuttia tuntuvat ainoastaan hyvältä.”

Kipu saapuu hiipien.

Se alkaa usein kahden ja puolen minuutin kohdalla, rutistaa rintakehän ja aiheuttaa puukkomaisia sykähdyksiä palleassa. Kolmen minuutin hengenpidätyksen jälkeen normaali ihminen tuntee jo pakonomaista tarvetta haukkoa happea, mutta Nordblad ei ole normaali. Hän jatkaa veden alla.

Sen jälkeen kaikki riippuu hetkestä. Jos kyse on kilpailusuorituksesta, vieressä on turvasukeltaja, jolle pitää näyttää käsimerkillä viidentoista sekunnin välein, että kaikki on kunnossa.

Kun Nordblad on ollut uppeluksissa neljä minuuttia, sormet ovat muuttuneet rusinoiksi sisäpuolelta. Se johtuu ääreisverenkierron hidastumisesta.

Kyse on lopulta taistelusta sitä vastaan, ettei menetä tajuntaa.

Viisi minuuttia.

Pinnan alla on hiljaista, ja silloin kun sujuu hyvin, sukellus tuntuu paljon muttei pahalta. Suorituksen loppupuolella kyse on sekunneista. Vieläkö pystyn? Vielä. Nyt en enää.

Kuusi minuuttia ja 39 sekuntia on Johanna Nordbladin ennätys.

Johanna Nordblad on 40-vuotias animaatiotaiteilija Helsingin Lauttasaaresta. Hän pyörittää omaa yritystään, joka keskittyy lapsille suunnattuun viestintään. Taiteilijoilla on usein joku tietty työ, josta heidät muistetaan. Nordbladilla se on Sokos-hotellien Onni Orava. Hän on myös alamäkipyöräilijä ja motocross-ajaja.

Ennen kaikkea Johanna Nordblad on vapaasukeltaja. Vapaasukellus on sukellusta apulaitteitta – siis ilman lisähappea.

Nordblad ei stressaa juuri mistään, juuri koskaan ei pelota. Pelko kului loppuun kuusi vuotta sitten.

Se oli ihan tavallinen kaatuminen.

Oli kesä. Nordblad harjoitteli Kalpalinnassa Turengissa ja ajoi polkupyörällä täyttä vauhtia alamäkeen, kun hän meni nurin.

Se näytti ensin harmittomalta – Nordblad on kaatunut satoja kertoja ennenkin –, mutta nyt mukana oli huonoa tuuria. Kengänkärki kopsahti kai pieneen kiveen, ja säären luut räjähtivät rikki. Vähän kuin kiertäisi tulitikun poikki – sen puinen varsi murtuu pieniksi säleiksi. Niin kävi Nordbladin jalalle.

Hän nostaa vasenta farkunlahjettaan ja näyttää. Pohkeen molemmin puolin on kolmekymmentä senttiä pitkät arvet.

Nordblad vietiin ensin Hämeenlinnaan, sieltä ambulanssilla Helsinkiin. Kipsi oli jätetty auki niin, että turvotukselle oli tilaa.

Nordblad näyttää kuvaa kännykästään: pohje turposi jalkapallon kokoiseksi.

Tuska oli sietämätön, hän toteaa. Luuydinkipua. Sairaalassa Nordbladia kuitenkin kehotettiin lähtemään muutamaksi päiväksi kotiin odottamaan leikkausta.

”Sanoin, etten suostu. Että jalka tuntuu siltä, että pian sitä ei enää ole.”

Hoitaja vastasi, että Nordblad ei olisi tajuissaan, jos jalka olisi menossa kuolioon.

”Sanoin, että olen harjoitellut tajuissa pysymistä ja kivunsietoa kymmenen vuotta. Sen perusteella ei kannata tehdä päätelmiä.”

Nordblad sai jäädä osastolle. Hän sai morfiinia, mutta kipu kasvoi. Nordblad valitti, itki, vaati ja pyysi, että jalka tutkittaisiin vielä uudelleen.

Viimein niin tehtiin. Lihaksissa havaittiin valtava paine. Sääri oli jo matkalla kohti kuoliota, ja Nordblad karjui kipua muttei vieläkään menettänyt tajuntaansa. Lopulta lääkäri pelasti jalan faskiotomialla.

Se tarkoittaa lihasaitioiden avaamista – siis sitä, että Johanna Nordbladin vasemman jalan lihakset viillettiin auki pohkeen molemmin puolin. Avohaavat ylettyivät polvesta nilkkaan asti, ja ne pidettiin avonaisina runsaan viikon verran.

Nordblad näyttää taas kuvan. Ammottavien valtavien haavojen päällä risteilee jotain, joka näyttää siniseltä kuminauhalta. Sillä kurottiin haavaa kiinni sitä mukaa, kun turvotus laski.

”Joskus mietin, että nyt olisin suurella todennäköisyydellä jalaton, jos olisin lähtenyt alkuperäisten ohjeiden mukaisesti kotiin odottamaan leikkausta.”

Kun Nordblad sukeltaa, hän ei ota turhia riskejä. Vaaralla leikittely ei viehätä, päinvastoin: motivoivaa on se, kun miettii, miten hurjia asioita voi tehdä minimoiduilla riskeillä.

Turvallisuutta Nordblad mietti silloinkin, kun hän tutustui jäiseen veteen Mäkelänrinteen uimahallissa.

Hän istui kylmävesitankin laidalla ja upotti jalkansa veteen. Lääkäri oli sanonut, että kylmä ehkä helpottaisi kipua toipuvassa sääressä. Onnettomuudesta oli kulunut puolitoista vuotta.

Ensimmäisellä kerralla Nordblad pystyi pitämään yhtä jalkaa vedessä minuutin. Sitten kaksi minuuttia, kolme. Sitten hän laittoi toisenkin jalan veteen. Sitten hän pulahti sinne kaulaa myöten.

”Olen sukeltaja, joten ryhdyin googlettamaan, mitä seuraisi, jos painaisin päänkin kylmän veden alle. Olin kuullut, että jotkut avantouimarit eivät sukella, koska se on aivoille huono juttu.”

Kun varmaa tietoa ei löytynyt, Nordblad päätti kokeilla. Hän järkeili, että jos päähän alkaa sattua, hän tulee pintaan. Joskus niin käy – tunne on samanlainen kuin jos syö jotain todella kylmää ja yhtäkkiä tuntee takaraivossa jäistä vihlontaa.

Hirveä tunne, mutta se tuli harvoin. Useammin tuntui ihanalta.

Nordblad jäi koukkuun ja siirtyi Mäkelänrinteen uimahallista Tapiolaan. Siellä on ulkohyppyallas, johon pääsee talvellakin. Ulkoaltaassa on harvoin muita.

”Tavallisissa” ennätyssukelluksissa vesi on aina uimahallilämmintä, noin 27-asteista. Sukeltajalla on yllään märkäpuku ja vyötäisillä sukellusvyö, jonka painot auttavat pysymään veden alla. Painojen kanssa veden alla voi olla pidempään, silloin keuhkot voi vetää täyteen happea.

Jos sukeltaa ilman painoja, ilmaa täynnä olevat keuhkot nostavat sukeltajaa kohti pintaa. Silloin pitää uida syvemmälle koko ajan ja liikkeet kuluttavat happea. Aika lyhenee.

Kun Nordblad painautuu kylmään veteen, sydän alkaa lyödä hitaammin.

Päijänteen vesi oli mustaa viime vuoden maaliskuussa. Järveä peitti puolen metrin jääkerros, ja sen alla lainehti kaksiasteinen makea vesi. Oli kevät ja valtavan kirkasta.

Tässä oli onnettomuuden tarkoitus, Nordblad mietti.

Hän seisoi jäähän kairatun avannon äärellä. Avanto oli osa ystävän Asikkalassa järjestämää jääsukellustapahtumaa, ja Nordblad oli luvannut, että hän voi yrittää maailmanennätystä.

Hän aikoi sukeltaa 50 metriä jään alla, avannolta avannolle. Uimapuvussa ja uimalakissa, ilman happilaitteita, räpylöitä ja sukellusvyötä.

Seisoessaan jäällä pikkupakkasessa hän piti itsekin ajatusta pähkähulluna. Ja kansa – se haluaa aina nähdä hullun. Päijänteen jäälle pakkautui paljon uteliaita.

Nordblad laskeutui avantoon ja katosi jään alle.

Syvyyksissä äänet kuuluivat kumeina: jos Päijänteessä olisi valaita, hän olisi epäillyt mylvähdyksiä niiden lauluksi. Katsojien varjot vääristyivät jään pintaan, kun Nordblad eteni kohti maailmanennätystä.

Hän oli suunnitellut kaiken tarkasti. Jäässä oli neljä reikää: lähtöpiste, turva-avannot 25 ja 40 metrin kohdalla ja lopulta maali 50 metrin kohdalla.

En ikinä flirttaile vaaralle, Nordblad sanoo. Jos joku sukeltaisi jään alle Päijänteeseen ilman valmistautumista, se olisi itsemurha. Kuolema ei kiehdo.

Jään alla suunnat katoavat nopeasti. Nordblad oli kiinnittänyt itsensä kolmen metrin syvyydessä kulkevaan köyteen, joka vei avannolta toiselle. Hän ei ollut pinnan alla yksin. Turvasukeltaja tarkkaili Nordbladin suorituskykyä, ja kuvaajat tallensivat vedenalaisilla kameroillaan maailmanennätyksen syntyä.

Jää kopahteli juoksuaskelten alla, kun katsojat kiirehtivät avannolta toiselle.

Nordblad sukelsi ohi viimeisestä avannosta, tajusi virheensä ja nousi pintaan. Yleisö huusi.

”Olen kilpailuhenkinen ihminen. Ennätykset motivoivat”, Nordblad sanoo.

Sukellus hyväksyttiin Guinnessin ennätysten kirjaan. Paperit saapuivat tänä syksynä. 50 metrin sukellus jään alla uimapuvussa. Johanna Nordblad, Finland.

”Jos löydän tukijoita, aion seuraavaksi yrittää miesten jään alla sukeltamisen maailmanennätystä. Sitä varten pitäisi sukeltaa 80 metriä.”

Jään alla on kaunista, Nordblad sanoo. Alhaalta päin katsottuna pinnassa on pieniä kuplia. Näky on satumainen. Alla olevasta videosta voi katsoa, miltä sukeltaminen jään alla kuvattuna näyttää. Brittiläisen Ian Derryn ohjaama video on kuvattu pienellä järvellä Heinolan lähellä viime keväänä.

”Videossa on otettu taiteellisia vapauksia”, Nordblad huomauttaa. ”Oikeasti en kävele märkäpuku päällä pitkin metsiä lähtiessäni sukeltamaan. Videolla ei näy turvasukeltajia eikä turvaköysiä, jotka siellä kyllä olivat. Muuten video on upea.”

Tavoitteet kiehtovat minua, Johanna Nordblad sanoo. Joskus menee yli, hän nauraa, mutta mitä sitten. Hän on kova suorittamaan. Tykkää tavoitella asioita, jotka ensin tuntuvat mahdottomilta.

Miesten maailmanennätyksen rikkomisen lisäksi on yksi toinenkin juttu.

”Löin naapurin kanssa vedon. Hän on moottoripyöräilijä Ralf Molander. Sovimme, että jos hän pystyy sukeltamaan uikkareissa jään alla 50 metriä, niin minä ajan moottoripyörällä Dakar-rallin.”

Dakar on maailman vaarallisin ralli, joka ajetaan ääriolosuhteissa. Matka on liki kymmenentuhatta kilometriä. Nordblad on jo alkanut harjoitella.

”Ajattelin yrittää olla ensimmäinen suomalainen nainen, joka ajaa Dakarin.”