Viimeksi oli puhetta siitä, miksi naisille ja miehille on eri wc:t julkisissa tiloissa. Keskustelua on syntynyt.

Anna kirjoittaa: ”Jouduin asioimaan Helsingin linja-autoaseman vessassa jokin aikaa sitten. Edeltävä vessankäyttäjä oli mies. Pissaa oli kaikkialla: sitä oli pärskitty istuinringille, roiskittu pytyn kannen sisäpinnalle ja olipa huiskittu lattiallekin. Nyt minua kiinnostaisikin tietää, miten esimerkiksi Sisko ja muut miehille ja naisille yhteisiä vessoja kannattavat toimivat tällaisessa tilanteessa. Onko naisasiakkaan aina siivottava edeltävän miesasiakkaan jäljet yhteisissä vessoissa ennen kuin itse voi vessaa käyttää? Ei ikinä!”

Mielestäni on ehkä hiukan miehiä aliarvioivaa olettaa, että he eivät pystyisi virtsaamaan sotkematta koko ympäristöään. Yhteiset tilat voivat jopa kannustaa toisten parempaan huomioon ottamiseen. Jos tarkemmin ajatellaan, miesten enemmistö pystyy tähän vaivatta. Kuten Tapio Kykkänen kirjoittaa: ”Junissa ja lentokoneissa on wc:t erottelematta yhteisessä käytössä. Eikä ongelmia tunnu olevan. Ja ainakin meillä kotona on yksi vessa ja suihku molempien sukupuolten tarpeisiin.”

Työpaikalla rupesi pohdituttamaan seuraavanlainen asia. Nimittäin ennen vanhaan rakennuksilla miehet – mikseivät myös naiset – olivat silkkaa rautaa elleivät terästä. Kaikkein kovimmat heistä suorittivat niin sanotun kärrärin valan, mikä tehtiin siten että... Niin, millä tavoin se tehtiinkään oikeaoppisesti? Onko tietoa, olisiko kukaan naispuolinen henkilö koskaan suorittanut kyseisen valan?

– Valaton kärräri

Rakennusliitossa luonnollisesti tunnistettiin sanonta. Tiedotuspäällikkö Heikki Korhonen välitti liiton tiedossa olevan version valan sisällöstä:

”Vanhanajan kunnon betonikärryt täyteen lillinkiä eli löysää laastia, jota käytetään rappauksessa, kun lyödään kynsiä tai vaikka rapataan kolmikerrosrappauksen pintaa. Kärrärin vala tapahtuu, kun kärräri kärrää tätä kuormaa laakonkia pitkin ja nostaa mestarille lakkia pysähtymättä.”

Liiton tiedossa ei ole, onko joku nainen valan tehnyt. Ei se kovin tavatonta olisi. ”Naiset hoitelivat ennen laastin ja tiilenkannon, joten kyllä heissä varmaan oli myös kunnollisia kärräreitä”, Korhonen arveli.

Naapurissani ei ole kaikki kunnossa. Seinien läpi kuuluu usein kovaäänistä miehen huutoa ja naisen itkua ja kirkumista, välillä äänekästä liikkumista pitkin asuntoa. Pelkään, että kyseessä on perheväkivalta, mutta enhän voi tietää varmasti. En itse uskalla mennä ainakaan soittamaan ovikelloa. Ja jos soitan poliisit, naapuri voi arvata, kuka hälytyksen teki. Toisaalta, jos kukaan ei tee mitään, voi olla, että nainen on vaarassa. Miten toimin oikein?

– Huolestunut naapuri

Soitin väkivaltaa kokeneita naisia auttavaan Naisten linjaan. Sieltä kerrottiin, että noin kymmenesosa palvelupuhelimeen soittavista on itse asiassa kaltaisiasi ihmisiä, jotka ovat huolissaan jonkun toisen puolesta.

Suunnittelija Kaisa Åberg sanoi, että kuvailemassasi tilanteessa tulisi ehdottomasti soittaa hätänumeroon, vaikka ei olisikaan varma, mitä on meneillään.

”Sen sijaan ovelle ei kannata mennä soittelemaan, koska se on riski myös itselle.”

Hätäkeskukseen soittaessasi voit korostaa, ettet toivo naapurin tietävän, mistä soitto tuli.

Åberg sanoi, että vaikka ajatus soitosta on tietysti vaikea, siinä voi olla yllättäviä hyviä puolia. ”Väkivallan tekijälle se voi olla herättelevä kokemus ja väkivallan kokijalle taas hyvä asia tietää, että joku ajattelee häntä.”

Naisten linjalle soittavat väkivallan uhrit sanovat usein, että myöhemmin heille on selvinnyt, että läheiset ihmiset ovat aavistaneet asian jo aiemmin. Usein väkivaltaa kokenut on helpottunut saadessaan tietää toisten tienneen, kun salailuun ja piilotteluun ei enää ole tarvetta.

Jos epäilet, että tuttu ihminen kokee väkivaltaa, on syytä ottaa asia puheeksi rauhallisessa tilanteessa. Olennaista on tarjota apua sekä tukea ja välttää kaikin tavoin syyllistämästä tai kyselemästä, miksi toinen ei lähde.

”Suomesta puuttuu puuttumisen kulttuuri, mikä takaa sen, että meillä on väkivaltaa. Ajatellaan, että se on yksityisasia”, Åberg sanoo. Sitä se ei kuitenkaan ole. Jokainen ymmärtää, että vaikkapa kadulla hädässä olevaa täytyy auttaa, miksei sitten kotona.

Naisten linjan verkkosivuilta (naistenlinja.fi) löytyy päivystävän palvelupuhelimen numero sekä kattavasti tietoa väkivallasta. Miessakit ry:llä (miessakit.fi) on väkivaltaa kokeneiden miesten hanke, jossa annetaan keskusteluapua ja neuvoja. Parhaillaan on myös meneillään eri järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja, jonka sivuille on koottu erilaisia matalan kynnyksen palveluita väkivaltaa kokeneille ihmisille. Se löytyy osoitteesta vakivaltaobservatorio.fi.