Nuoret naiset ottivat vallan äijäkaupungissa – Sanna Marin kertoo, miksi Tampereella tapahtuu nyt niin suuria

Popeda ja Kummeli, Raipe ja Juti, Pekka Paavola ja Kalervo Kummola. Tampere on miesten kaupunki, äijäkulttuurin linnake, lihansyöjien ja lätkäjätkien temmellyskenttä. Naiset saavat siellä äänensä kuuluviin vain, jos ovat roiseja niin kuin Rosa Meriläinen tai vahvistavat tamperelaisten kuvaa itsestään vaatimattomina tallaajina kuten Sinikka Nopola.

Paitsi ettei tämä ole totta, ei ainakaan enää. Äijäkaupunkia johtavat nyt hillityt, asialliset naiset. Pormestari on lempeällä äänellä puhuva kokoomuslainen Anna-Kaisa Ikonen, ja kaupunginvaltuustossa puhetta johtaa kansanedustaja, demaritoivo ja kasvissyöjä Sanna Marin.

Ja miten hän sitä johtaakaan! Kun Tampereen kaupunginvaltuusto lopulta päätti rakentaa kaupunkiin pikaraitiotien, Marinin kyvyt puheenjohtajana herättivät valtakunnallista ihailua. Hän pani päätöstä viivyttäneet, kummia höpisseet valtuutetut napakasti kuriin.

Nyt Marin saa luvan yhtä napakasti selittää, mitä Tampereella oikein tapahtuu. Tai ennen kaikkea: miksi siellä tapahtuu?

Kymmenet tuhannet ihmiset seurasivat Tampereen kaupunginvaltuuston kahta ratikkakeskustelua suorana netistä. Twitterissä Marinia kannatettiin presidentiksi, ja Aamulehdessä häntä verrattiin toimintasankari Chuck Norrisiin.

Näin Sanna Marin piti kuria maratonistunnossa

Video näyttää parhaat palat, miten Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin komensi rönsyilevää ratikkakokousta.

Kyse ei ollut siitä, mitä Marin sanoi, vaan miten hän sen sanoi. Niin, ettei tehnyt mieli alkaa ryppyillä.

Siksi on pieni pettymys, miten Marin hehkutukseen suhtautuu. Hän ei tuulettele vaan vaivautuu.

”Se on ylimitoitettua. Nolostun. En tunnista itseäni näistä puheista”, hän sanoo junassa matkalla Helsingistä Tampereelle.

Monen tamperelaisen taas on tänä syksynä ollut vaikea tunnistaa kotikaupunkiaan.

Viime viikolla Tampere päätti käyttää satoja miljoonia pikaraitiotiehen, tämän viikon tiistaina tamperelaisautoilijat pääsivät ajamaan Rantaväylän uuteen maantietunneliin (Suomen pisimpään) ja samana päivänä yhdyskuntalautakunta päätti, että yksityisautoilijat tullaan häätämään kaupungin pääkadulta Hämeenkadulta.

Kaikista näistä asioista on kiistelty vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kaupunkilaiselle uutta on se, että kiistely on johtanut päätöksiin.

Kaupunginjohtaja, legendaarinen tamperelaisvaikuttaja Erkki ”Napoleon” Lindfors haikaili ratikan perään jo 50 vuotta sitten vuonna 1966. Hän ennusti tuolloin Aamulehdessä, että vuonna 1981 ”on rakenteilla eräänlainen pikaraitiolinja”, jonka uskotaan ”onnistuessaan huomattavasti helpottavan vaikeaksi osoittautunutta liikenneongelmaa”.

Hyvä ennuste. Ajoitus vain meni noin 35 vuodella metsään.

Se, että päätöksiä vihdoin syntyy, johtuu Marinin mielestä ainakin pormestarista. Siis siitä, että sellainen kaupungissa ylipäätään on.

Tampere otti kymmenen vuotta sitten ensimmäisenä Suomessa käyttöön pormestarimallin. Ensi keväänä Helsinki seuraa perässä.

Kaupunginjohtajan sijaan Tampereella on valtuutettujen joukosta valittu pormestari, joka on samalla kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä tarkoittaa, että poliitikkojen valtaa on lisätty virkamiesten vallan kustannuksella.

Pormestarimallissa valtuustoon syntyy hallitus ja oppositio. Nyt hallituksessa eli pormestarikoalitiossa ovat kokoomus, demarit, vihreät ja vasemmistoliitto. Niillä on vahva enemmistö, jonka turvin isoja päätöksiä saadaan läpi.

Vaikka ideologisia eroja on, puolueet ovat yhtä mieltä ainakin siitä, että Tampere kasvaa. Kaupunkia rakennetaan 100 000 uudelle asukkaalle. Ratikan lisäksi sinne on tulossa tai suunnitellaan tekosaaria, uusia kaupunginosia, tornitaloja, areena ja Suomen toinen kasino. Lehdet puhuvat Suomen Dubaista.

Marin ei tietenkään pidä vertauksesta. Eihän öljyrahoilla ja riistotyöllä rakennettu keinokaupunki sovi punavihreän poliitikon mittatikuksi.

Marinin mielestä Tampere on Suomen New York. Sulatusuuni, joka vetää ihmisiä puoleensa kaikkialta Suomesta. Hän itse muutti sinne 11 vuotta sitten naapurikunnasta Pirkkalasta, joka on Tampereelle sama kuin Kauniainen pääkaupunkiseudulle.

Pirkkala ei ollut sulatusuuni. Siellä vähävaraisen sateenkaariperheen lapsi tiesi erottuvansa joukosta.

Pendolinon ravintolavaunussa kuuluu kilahdus ja sen jälkeen kuulutus. ”Seuraavana Tampere. Nästa Tammerfors. Next stop Tampere.”

Hatanpää jää vasemmalle, oikealla Viinikan pieni valaistu kirkko hehkuu iltapäivän sinessä. Perillä ollaan. Ei näytä Dubailta, ei New Yorkilta.

Torni-hotellin, Tampereen uuden maamerkin, huipulla on Moro Sky Bar, josta näkee kaupungin valot. Näsinneula hukkuu sumuun. Pohjoisessa alkaa tyhjyys ja pimeys: Näsijärvi.

Asiakkaista näkee, että osa on hotellin baarissa työasioissa. Yhdelläkään miehellä ei silti ole yllään pukua. Korkean pöydän ääressä istuu pitkätukkainen rokkari, jonka parta on letitetty.

Ollaan niin Tampereella.

Kaukana Takon paperitehtaan piiput puskevat höyryä Tampereen taivaalle.

”Se on oikeasti hienoa, että meillä on toimiva tehdas kaupungin keskustassa”, Marin sanoo.

Tampereen ja tamperelaisen politiikan juuret ovat tehtaissa. Kaupungissa ollaan yhä ylpeitä työläishistoriasta, vaikka useimmat tehtaat ovat kuolleet ja politiikassa on tapahtunut sukupolvenvaihdos.

Marin täytti tällä viikolla 31 vuotta, pormestari Ikonen on 39-vuotias, ja apulaispormestareistakin kolme neljästä on syntynyt vuoden 1975 jälkeen.

Sukupolvi vaikutti Tampereen ratikkapäätökseen. Kaikki 1970-luvulla tai sen jälkeen syntyneet valtuutetut äänestivät ratikan puolesta.

Vuosikymmenten ajan Tampere oli tunnettu aseveliakselista, joka tarkoitti sitä, että johtavat kokoomuslaiset ja demarit sopivat asioista keskenään. Silloinkin saatiin isoja asioita aikaan. Näsinneula, yliopisto, Tampere-talo, Särkänniemi.

”Huomaan, että jotkut vanhemmat toverit haikailevat vielä menneitä aseveliakselin aikoja. Itse en haluaisi ihan sellaiseen aikaan palata”, Marin sanoo.

Itse hän ei tietenkään sellaista aikaa edes muista.

”Mielikuvissani se aika oli sellaista, että miehet sopivat keskenään ja löivät kättä päälle eikä valtuustossa ollut samanlaista keskustelukulttuuria kuin nykyään.”

Tampereen kunnallispolitiikassa vaikuttaa yhä ihmisiä, jotka muistavat vanhat ajat. Marinin mukaan vanha, miehinen maailma näyttäytyy joskus neuvotteluissa. Esimerkkejä hän kieltäytyy kertomasta.

”Haluan pitää yllä kaupungin hyvää mainetta.”

Niin, Tampereen maine. Uusimmasta Image-lehdestä voi lukea kahdeksan sivua kolumnisti Jyrki Lehtolan Tampere-pilkkaa, jonka ydin on se, että tamperelainen on olevinaan vaatimaton mutta oikeasti tekee kaikesta numeron. Ennen kaikkea omasta vaatimattomuudestaan.

Marin ei sano moro eikä puhu jääkiekosta tai manserockista. Hän haikailee kaupunkiin designia, kivijalkakauppoja ja ruohonjuuritason kaupunkikulttuuria niin kuin 2010-luvun kaupunkipoliitikon kuuluu. Silti hän varoo tarkasti loukkaamasta pyhää tamperelaisuutta. Tapparaa, Ilvestä ja mustaamakkaraa. Hänestä juntti-imago on eduksi kaupungille.

”Tampereella on kansanomainen historia, ja se on ehdottomasti eduksi meille. Se näkyy mielipidetiedusteluissa ja kyselyissä, joiden mukaan Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Me emme saa hukata sitä.”

Marin kiistää, että kansanomaisuus tarkoittaisi äijämeininkiä. Hänestä Tampere on aina ollut myös naisten kaupunki, tekstiilitehtaiden naisista alkaen.

Marin on kihloissa syntyperäisen tamperelaisen miehen kanssa mutta sanoo silti, että on vain kerran tavannut oikean tamperelaisen miähen. Se tapahtui presidentinvaalien aikaan, kun demarinuorten vaalimökille tuli arviolta viisikymppinen bussikuski, joka puhui niin täydellistä Tampereen murretta, ettei Marin ollut sellaista eläessään kuullut.

”Hän oli aivan kuin tällainen hahmo, joka on rakennettu. En ollut ennen onnistunut kohtaamaan sitä mielikuvaa yksilössä.”

Ja se kohtaaminen, se oli Marinin mielestä ihana.