Tärkein on pää.

Kalifornialainen Matthew McMullen on yli 20 vuoden ajan valmistanut silikonista huippurealistisia seksinukkeja hyvin valikoivalle asiakaskunnalle.

Hänen yrityksensä Abyss Creationsin valmistama Real Doll on oman alansa Bentley: viimeistä piirtoa myöten kustomoitava, tilaustyönä valmistettu seksinukke.

Nyt McMullen kehittelee jotain uutta: mekaanista seksinukkea, joka reagoi käyttäjään, osaa puhua ja liikkuu kuin elävä ihminen. Siis seksirobottia.

”Tällä hetkellä työstämme robotin tekoälyä ja sitä ohjaavaa mobiilisovellusta”, McMullen kertoo studiostaan San Diegon pohjoispuolelta.

Tatuoitu, langanlaiha mies Skype-yhteyden päässä muistuttaa keski-ikäisen rocktähden ja taideopettajan yhdistelmää. Työhuone hänen takanaan vilisee pornahtavia julisteita, japanilaisia animaatiohahmoja ja anatomisia malleja.

McMullenin tavoitteena on, että seksirobotti keskustelee ja osoittaa tunteita. Robotin päähän asennettavat moottorit liikuttavat muun muassa huulia, silmiä ja silmäluomia.

Alapään aika on myöhemmin. Nyt McMullen keskittyy päähän. Hän haluaa robotille ilmeikkäät kasvot ja silmät, jotka osaavat seurata liikettä. Asiakas voisi saada itselleen nuken, jonka persoonallisuus olisi juuri hänelle räätälöity. Nuket myös oppisivat ollessaan vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa nuket jätetään niskasta alaspäin halvaantuneiksi. Niiden silikonilihan sisällä on PVC-muovista tehty luuranko ja teräksiset nivelet. Kehon motorisointi olisi kallis ja haastava projekti, johon resurssit eivät riitä, kun pään kehittäminen on yhä kesken.

Kokonainen nukke maksaa yli 6 000 dollaria, ja robottipää tuo hintaan lisää noin 10 000 dollaria, kun se ensi vuonna tulee myyntiin, McMullen sanoo.

”Vireillä on muutamia toimintoja alaruumiiseen. Ei niinkään moottoreita, mutta erilaisia sensoreita, sisäinen lämpöjärjestelmä, automaattinen liukastus ja sen tyyppisiä juttuja”, hän jatkaa.

ZACKARY CANEPARI / New York Times

Kreikkalaisen myytin mukaan kuvanveistäjä Pygmalion veisti norsunluusta niin kauniin naisen, että rakastui luomukseensa ja rukoili jumalia herättämään sen henkiin. Jumalat kuulivat toiveen, ja Pygmalion sai naisensa.

Tuhansia vuosia vanhaa tarinaa on kierrätetty taiteessa ja populaarikulttuurissa lukemattomia kertoja, mutta lähitulevaisuuden robotiikka saattaa tehdä siitä totta.

Brittiläinen shakkimestari ja tekoälytutkija David Levy ennusti näin vuonna 2008.

Väitöskirjaansa perustuvassa teoksessa Love+Sex with Robots Levy väittää, että ihmisten ja robottien väliset seksi- ja rakkaussuhteet, jopa avioliitot, ovat arkipäivää vuoteen 2050 mennessä.

Aikataulu kuulostaa optimistiselta, mutta itse teoria on perusteltu. Tyydytämme jo useimpia tarpeitamme teknologian avulla, miksi seksuaaliset halut olisivat poikkeus?

Ja toisaalta: Ihmiset muodostavat tunnesiteitä lemmikkeihin ja koneisiin. Todennäköisesti kiinnymme helposti myös robotteihin. Etenkin, jos niiden kanssa voi harrastaa kelvollista seksiä.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Mitä enemmän robotit saavat ihmismäisiä piirteitä ja toimintoja, sitä suurempia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä ne herättävät.

Itseohjautuvat koneet pyörittävät jo tehtaitamme, leikkaavat nurmikon ja imuroivat pölyt. Pian ne ajavat autojamme, pitävät seuraa vanhuksillemme ja sotivat sotamme, ellei YK onnistu kieltämään tappajarobotteja.

Mutta seksi on ihmisten välistä kanssakäymistä puhtaimmillaan. Ajatus robotin rakentamisesta seksikumppaniksi herättää paitsi pohjatonta kiinnostusta, myös suurta huolta, moraalista pahennusta ja jyrkkää vastustusta.

Useimmat ihmiset suhtautuvat seksiin koneiden kanssa lähtökohtaisesti epäillen. Brittiläisen Sky-kanavan täysin epätieteellisessä kyselyssä vain kaksi prosenttia naisvastaajista oli valmiita hyppäämään sänkyyn robotin kanssa. Miehillä vastaava luku oli 15 prosenttia.

Myös Real Dollin ostajista ylivoimainen enemmistö on miehiä, vaikka nukkeja löytyy molemmissa sukupuolissa, transversioita unohtamatta.

”Näyttäisi siltä, että miehet ovat yleensä ottaen naisia kiinnostuneempia kumppanista, joka on täysin kontrolloitavissa”, sanoo Oslon yliopiston mediatutkimuksen professori Charles Ess.

Hänellä on aavistus siitä, miksi seksirobotti kiinnostaa juuri miehiä.

Ess piti avajaispuheen YK:n tietotekniikkajärjestön IFIP:n konferenssissa Manchesterissa syyskuussa. Tuossa ympäristössä ei heti uskoisi törmäävänsä seksuaalisuutta käsittelevään luentoon, mutta Essin valitsema puheenaihe oli ”Seksi ja rakkaus ihmisten ja robottien välillä”.

Harmaapartainen Ess puhuu pehmeällä äänellä ja tutkijan täsmällisyydellä. Hän on taustaltaan filosofi ja tutkinut muun muassa sosiaalisia terapiarobotteja. Yksi projekteista oli autististen lasten vuorovaikutustaitoja kehittävä Kaspar-robotti.

Ess tutki vuosien ajan myös pornografiaa, kunnes kyllästyi siihen täydellisesti. Viime vuodet Ess on pohtinut seksiä robottien kanssa. Kaksi vuotta kestäneiden tutkimusten tulokset on määrä julkaista tänä vuonna.

”Seksirobotit ovat pyörineet ihmisten mielissä vuosikymmeniä, kenties vuosisatoja”, hän kertoo. ”Niistä on muodostunut jo lähestulkoon itsensä toteuttava ennustus.”

ZACKARY CANEPARI / New York Times

Kohtalokkaat robottirakastajat ovat olleet populaarikulttuurin peruskauraa melkeinpä koko 1900-luvun ajan. Viimeistään siitä lähtien, kun eroottisesti liikkuva konenainen Maria hurmasi tulevaisuuden työläiset Fritz Langin Metropolis-elokuvassa vuonna 1927. Tämän syksyn tv-tapaus on HBO-kanavan tieteissarja Westworld, jossa ihmisten raiskaamat robotit käyvät kostoon.

Tieteistarinoiden naisrobotit ovat eräänlaisia modernisoituja versioita Pygmalion-myytistä, miesten rakentamia täydellisiä kumppaneita.

”Filosofisella tasolla seksirobotti kytkeytyy vahvasti pyrkimyksiin kesyttää luonto, eli nainen, tieteen keinoin”, Ess selittää.

”Useimmiten se tosin johtaa tarinoissa ongelmiin.”

Ongelmia voi seurata myös todellisuudessa. Kaltoin kohdeltujen robottien kosto Westworldin malliin tuskin on todennäköinen tulevaisuudenkuva, mutta ihmismäisten robottien kehittäminen seksileluiksi voi aiheuttaa yhteiskunnalle syvää vahinkoa.

Näin uskoo robottietiikan tutkija Kathleen Richardson. Hän johtaa kampanjaa seksirobottien kieltämiseksi jo ennen kuin sellaista ehditään rakentaa. Richardson vastustaa erityisen kiivaasti David Levyn ruusuista käsitystä tulevaisuuden seksiroboteista.

Robottirakkauden puolesta puhuva Levy uskoo, että teknologian kehittyessä ja yleistyessä robottiseksiin liittyvä outous ja sosiaalinen häpeä häviävät. ”Robofiliasta” tulee samalla tavalla hyväksyttyä kuin vaikkapa homoseksuaalisuudesta tai transsukupuolisuudesta.

Ennen pitkää hyvin ihmismäiset seksirobotit voisivat Levyn mukaan korvata prostituoidut ja toimia terapiana esimerkiksi pedofiileille. Niistä löytyisi apu ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi saada normaalioloissa seksiä, saati rakkautta.

Levy uskoo, että robottien avulla voitaisiin päästä eroon yksinäisyydestä.

Richardsonin mukaan seksirobotti-intoilijat eivät ota huomioon seksiin liittyviä sukupuolittuneita valtajärjestelmiä. Jos seksirobotteja kehitetään lähinnä miehille, pitäisi hälytyskellojen jo soida.

Richardsonille ongelma eivät ole niinkään itse robotit, vaan niiden ostajat. Siis ne miehet, jotka haluavat täydellisen vallan kumppaniinsa. Robottihan on vanha slaavilainen lainasana, joka alun perin tarkoittaa ”orjaa”.

Richardsonin mukaan seksi koneiden kanssa ruokkii ihmisten pahimpia viettejä, esineellistää naisia ja tukee käsitystä seksistä kauppatavarana.

Richardsonin näkemys on varsin politisoitu, mutta hänen huolensa on ymmärrettävä. Robotti ei voi antaa suostumustaan seksiin tai kieltäytyä siitä. Mitä tapahtuu, jos raiskaa robotin? Koneelle tuskin käy kuinkaan, mutta millainen psykologinen vaikutus sillä on ihmiseen?

Kampanja seksirobotteja vastaan on saanut viime vuoden aikana yhä enemmän näkyvyyttä, eikä seksi robottien kanssa muutenkaan ole kaikkien mielestä hieno juttu.

David Levy joutui viime vuonna perumaan järjestämänsä historian toisen aihetta käsittelevän kansainvälisen konferenssin, kun Malesian viranomaiset katsoivat sen rikkovan maan siveyslakeja. Tapahtuma järjestetään nyt Lontoossa joulukuussa.

Myös akateeminen maailma ja sijoittajat suhtautuvat seksirobotteihin nihkeästi. Vaikka tieteellinen pohdinta seksirobottien mahdollisista eettisistä ja psykologisista vaikutuksista on viime vuosina saanut tuulta alleen, varsinaisen teknologian kehittäminen on McMullenin kaltaisten omapäisten seksilelutuottajien vastuulla.

Siksi menee vielä tovi, ennen kuin teknologia pärjää seksissä orgaaniselle lihalle.

Kit Stubbs huokaa Skype-yhteyden päässä: ”En mitenkään usko, että näemme elinaikanamme todellista seksirobottia.”

Stubbs on robotiikan tohtori yhdysvaltalaisesta Carnegie Mellon -yliopistosta. Hän on myös ”seksipositiivisuuden” puolesta kampanjoiva aktivisti, joka järjestää muun muassa ihmisille avoimia seksilelutyöpajoja ja pyörittää joukkorahoituspalvelua seksiaiheisille kasvuyrityksille.

”Usein kuvittelemme robotisaation olevan paljon pidemmällä kuin se todellisuudessa onkaan. On hyvä olla realisti teknologian nykytilanteen suhteen. On turha lietsoa pelkoja, ihmisten pitäisi vain rauhoittua ja rentoutua”, Stubbs sanoo.

Robottien rakentaminen on valtavan vaikeaa ja kallista. Ja seksiin liittyvään teknologiaan on, hieman yllättäen, vaikea saada rahoitusta.

”En tiedä akateemisesta maailmasta ketään, joka rakentaisi koneita seksuaalisiin tarkoituksiin. Kuka sellaista työtä rahoittaisi? On kyllin vaikea saada rahaa edes ihmisten välisen seksin tutkimiseen”, Stubbs sanoo.

Seksi- ja pornoteollisuuden uskotaan usein piiskaavan teknologiaa eteenpäin. Alalla liikkuukin paljon rahaa, mutta todellisuudessa aikuisviihde synnyttää harvoin uusia innovaatioita tai teknologioita. Useimmiten se hyödyntää ja levittää jo kertaalleen keksittyä teknologiaa, kuten tekivät kotivideonauhurit aikoinaan ja kuten tekee virtuaalitodellisuus nykyään.

Robottiteknologia ei yksinkertaisesti ole vielä pitkään aikaan sillä tasolla, että unelmien ja uhkakuvien seksikoneita pystyttäisiin rakentamaan, Kit Stubbs sanoo.

”Seksi on sotkuista, hölmöä ja hassua. Se vaatii oppimista ja toiseen tutustumista. Ihmisten pitäisi voida rentoutua robotin seurassa. Miten sellainen käyttöliittymä oikein ohjelmoidaan? On paljon, mitä emme vielä osaa.”

Niinpä Stubbs näkee seksiteknologian keskittyvän yhä kehittyneempiin leluihin. Hän itse on kehitellyt muun muassa käyttäjän sykkeeseen reagoivia ja kauko-ohjattavia seksileluja. Mutta ne ovat ihan eri asioita kuin seksirobotti.

ZACKARY CANEPARI / New York Times

Ei robotin ole tarkoitus olla pelkkä masturbaatiolelu, vaan ehta keinotekoinen kumppani. Pelkkä mekaaninen stimulaatio ei riitä. Siksi Matt McMullenkin on aloittanut seksirobotin rakentamisen jalkovälin sijaan päästä.

”Monet jäävät jumiin sanaan seksirobotti, mutta kyseessä on ennemminkin seksiin kykenevä robotti. Haluamme, että käyttäjän ja robotin välillä olisi tunneyhteys, että käyttäjä haluaisi seksiä robotin kanssa”, McMullen kertoo.

Hän nimittäin tuntee asiakkaansa. Monille Real Dollin omistajille nukke ei ole pelkkä seksilelu, vaan heillä on tapana käyttää sitä jonkinlaisissa parisuhdeleikeissä.

”Kokemuksesta voin kertoa, että useimmilla asiakkaillamme on tapana kuvitella nukelle jonkinlainen persoona. Tähän saakka he ovat joutuneet turvautumaan mielikuvitukseensa”, Matthew McMullen kertoo.

Seksinukke voi muistuttaa fyysisesti viimeistä piirtoa myöten täydellistä ihannekumppania, mutta persoonallisuuden osalta se häviää ihmiselle. Ainoa etu on, ettei nukke koskaan moiti tai sano tylysti. Se ei sano yhtään mitään.

Kun robotilla on tekoäly ja se osaa puhua, käyttökokemuksesta tulee täysin erilainen, McMullen sanoo.

”Siinä on jotain samaa kuin juttelisi videopelin hahmon kanssa. Tiedät, ettei se ole oikea ihminen, mutta vuorovaikutuksessa on jotain todella mukaansatempaavaa.”

McMullen kehuu jutelleensa elämänsä aikana monien koneiden kanssa. Hänen rakentamansa tekoälyn tulisi lyödä ne kaikki laudalta ihmismäisyydellään ja aitoudellaan.

Paljon on vielä tehtävää. Yksi suurimmista haasteista on robottipään puhesyntetisaattorin hiominen täydelliseksi.

”Mikään ei riko illuusiota aidosta kommunikaatiosta pahemmin kuin robottimainen ja epäuskottava puheääni.”

Rakentajan on aika palata takaisin työhön.