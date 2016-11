Myyrmäessä vieraskin voi päätyä Myyr York -kuvablogiin, jossa on jo tuhat kuvaa rujosta mutta rakkaasta lähiöstä

Cornelia Paraipan istuu pianon ääreen ja alkaa soittaa.

Kappale on kaunis, mutta se soi hieman epävireessä, sillä piano ei ole mikään Steinway. Eikä Myyrmäen asemakaan ole aivan Carnegie Hall, vaikka aseman alakertaan on tuotu piano odottajien soitettavaksi.

Cornelia Paraipanin soitto kantautuu Myyrmäen aseman yläkertaan, missä valokuvaaja Olli Berg katselee ulos hämärtyvän paikallisjuna-aseman laitureille. Samalla hän vilkuilee nuorta naista, joka nojaa aseman seinämaalaukseen.

Nuori nainen vilkuilee ulos.

Olli Berg vilkuilee naista.

Kohta juna tulee, mutta vielä on aikaa.

Juuri samalla hetkellä, kun Olli Berg viimein astuu eteenpäin, nuori nainen astuu nopeasti ulos ilmeisesti kuvitellen, että Berg aikoo pyytää tältä puhelinnumeroa tai jotain muuta kuumottavaa.

Tulkinta ei ole yllättävä, sillä Berg on vilkuillut naisen suuntaan ainakin kolme minuuttia, vaikka kyse oli vain siitä, että naisen tyylikäs okranvärinen villakangastakki sointuisi kauniisti Myyrmäen aseman värikkääseen seinämaalaukseen ja asetelmasta saisi mielenkiintoisen valokuvan.

Mutta nainen katoaa hämärään, eikä Berg voi juosta perään. Se on harmi.

Marraskuinen aamupäivä Vantaan Myyrmäessä on ollut pimeä, märkä ja surkea, eikä Olli Berg ole saanut otetuksi kuin pari kuvaa.

Tätä Olli Berg on tehnyt nyt kolme vuotta: kulkenut ympäri Myyrmäkeä ja pyytänyt ihmisiä valokuviin. Berg, 38, pitää valokuvablogia, jonka nimi on Humans of Myyr York, siis Myyr Yorkin ihmiset.

Mikä ihme on Myyr York?

Se tarkoittaa Vantaan lähiötä Myyrmäkeä, tai oikeastaan Suur-Myyrmäkeä.

Nimi ei ole Bergin itsensä keksimä väännös, vaan sitä on käytetty jo 1970-luvulla. Silloiset vantaalaiset havaitsivat, että Myyrmäki on aivan kuin New York: molemmissa on korkeita taloja.

Humans of Myyr York mukailee maailman suosituinta katukuvausblogia Humans of New Yorkia.

Sen perusti 26-vuotias Brandon Stanton vuonna 2010. Työttömäksi jäänyt Stanton päätti aloittaa projektin, jonka tavoitteena oli kuvata kymmenentuhatta newyorkilaista.

Katukuvaus on valokuvaamisen jokamiesluokka. Kuka vain voi ottaa kameran ja lähteä kuvaamaan. Kallista kalustoa ei tarvita, vaan hyvällä silmällä pääsee pitkälle – nykyään pärjää jo kännykälläkin.

Brandon Stantonin salaisuus oli hyvä korva. Blogissaan hän pyysi ihmisiä kertomaan tarinan. Sekään ei ole ainutlaatuinen ajatus, mutta Stantonilla on ilmiömäinen kyky kirjoittaa ihmisten tarinoita.

Pian blogista tiedettiin Myyrmäessä asti. Tosin Olli Berg ei tiennyt. Hän tutustui esikuvaan vasta sen jälkeen, kun kaupunginosaliikkeen puuhamies Petteri Niskanen oli kehottanut Bergiä perustamaan Myyr York -blogin.

Kolmessa vuodessa Berg on julkaissut jo 980 valokuvaa Myyrmäessä tapaamistaan ihmisistä. Hän ei yleensä kysy heidän nimiään.

Noin tuhat ihmistä! Se tarkoittaisi noin joka 16. myyrmäkeläistä. Sen huomaa. Berg saa olla jatkuvasti moikkailemassa joka suuntaan. ”Päästäänkö mekin Myyr Yorkiin!” lukiolaispojat hihkuvat.

Sivun seuraajat älähtävät nopeasti, jos sivulla on Martinlaaksossa tai Kaivokselassa otettu kuva. Mutta ne kuuluvat Myyr Yorkiin, joka on Myyrmäkeä suurempi.

Eikä Berg ole ronkeli. Kuvaan pääsee, vaikkei olisi virallisesti myyrmäkeläinen.

Berg harkitsee jopa Myyr Yorkin rajojen murtamista. Myös Brandon Stanton on laajentanut reviiriään ja tehnyt kuvausmatkoja esimerkiksi Pakistaniin ja Iraniin.

Berg on kuvannut kehärataa. Viime vuonna, kun kehärata viimein avattiin, Berg anoi ja sai pienen taiteilija-apurahan tehdäkseen kuvausmatkan kehäradalle.

Mielessä siintää suurempi projekti. Se on jo vähän kuin Pakistanin ja Afganistanin rajoilla kulkeva Hindu Kush -vuoristo, nimittäin Malminkartanon Jätemäki.

”Se on paikka, jossa myyrmäkeläiset käyvät. Keksin ajatuksen kesällä, mutta en vielä ole päässyt toteuttamaan sitä.”

Nyt Humans of New Yorkilla on Facebookissa peräti 12 miljoonaa seuraajaa. Mutta on Humans of Myyr Yorkillakin 12 tuhatta. Se alkaa olla jo niillä rajoilla, että sivua voi ylipäätään pitää. Sitä pitäisi olla moderoimassa koko ajan. Ihmisten kommentit päihdeongelmaisista tai muista kuin valkoihoisista ihmisistä ovat julmia.

Eikä Berg saa blogistaan tuloja. Hän tekee blogia sen verran minkä työltään kuvankäsittelijänä ehtii.

Tosielämän Myyr Yorkissa on vähän kuin maalaiskylän meininki. Usein Berg istuskelee ihmisten kanssa kaikessa rauhassa ja juttelee puolikin tuntia. Vasta sitten hän kysyy, voisiko ottaa kuvan.

Aivan ensimmäisessä, marraskuussa 2013 julkaistussa kuvassa oli mies, joka oli lähtenyt asuntolasta ja nukkunut monta yötä metsässä. Metsien miehiä on Humans of Myyr Yorkin kuvissa usein.

Monia on ärsyttänyt, että blogissa näyttää olevan aika paljon päihdeongelmaisia. Mutta Myyr Yorkissa ei tarvitse pyöriä kovinkaan kauan, kun huomaa, että itse asiassa Berg antaa siitä paljon, paljon siistimmän kuvan kuin todellisuudessa.

Tällaisia suomalaiset kylänraitit nykyisin ovat. Kaljatölkkejä pyörii jaloissa. Ja jos tuo toiminta tuossa taidemuseo Artsin nurkilla ei ole puoliavointa huumekauppaa, niin sitten se on maailman salamyhkäisintä kortinpeluuta.

Blogi antaa Myyr Yorkista myös todellisuutta paljon valkoisemman ja perunanenäisemmän kuvan. Tuon tuosta raitilla soljuu venäjän kieli, ja keskenään kikattavilla koulutytöillä on muslimihuivit. Rakennusmiehet puhuvat tietenkin viroa.

Lähiöistä puhutaan tylyyn sävyyn. Keskustaan verrattuna Myyr York saattaa tuntua silottelemattomalta, rujolta ja rumaltakin.

Mutta asukkaille se on rakas. ”Sen täällä on oppinut, kuinka paljon ihmiset tästä tykkäävät. Siitä puhutaan melkein joka kerta, kun otetaan kuvia”, Berg sanoo.

Entä mitä tapahtuu marraskuisella Myyrmäen asemalla sen jälkeen, kun nuori nainen pakenee Bergiä asemalaiturille?

Tunnelma on apea. Alhaalta kantautuva epävireisen pianon soittama valssikin katkeaa. Cornelia Paraipan nousee pianojakkaralta, sillä kohta tulee bussi, jolla hän pääsee kotiinsa Hakunilaan.

Sitten asemalle astuu sinitukkainen nainen. ”Tule takaisin!” tämä viittilöi Paraipanille.

Kuka hän oikein on? Paraipanilla ei ole aavistustakaan.

Mutta miksikäs ei, Paraipan ajattelee ja palaa takaisin pianon ääreen. Tänään ei ole kiire mihinkään. Tunti sitten hän on palauttanut viimeisen tenttinsä ja valmistunut tulkiksi.

Naiset vaihtavat paikkoja. Nyt sinitukkainen nainen – hänen nimensä on Marja Muhonen, ja hän nimittää itseään erilaiseksi nuoreksi – alkaa soittaa.

”Mikä sattuma!” Muhonen riemuitsee. ”Tässä oli varmasti jotain johdatusta!”

Soitto alkaa uudestaan. Paraipanin valssinpätkä muuttuu Muhosen Beatles-biisiksi.

Olli Berg kiiruhtaa alakertaan ja pyytää luvan. Sitten hän ottaa Cornelia Paraipanista ja Marja Muhosesta valokuvan.

