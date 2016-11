Isä Juha Hulkko teki miljoonia Oulussa, poika Ville yrittää samaa Piilaaksossa

Kalifornialaisen omakotitalon takapihalla puhuu kännykkäänsä oululaislähtöinen mies, joka on jo muutamaa puhelua sitten riisunut kengät jalastaan. Hän astelee edestakaisin vihreällä nurmikolla ja istahtaa aina välillä terassin keskelle kannetulle kuluneelle jenkkisohvalle.

Kerta toisensa jälkeen mies pitää saman pitchin – tarkkaan harjoitellun myyntipuheensa – jolla hän yrittää kerätä videohakua kehittävälle startupilleen lisää rahoitusta, hypeä, myyntiä ja kontakteja. Mies tietää hyvin, että ilman niitä täällä Laaksossa – kuten hän San Franciscosta noin 50 kilometrin päässä olevaa Palo Altoa kutsuu – on mahdoton pärjätä.

”Hey, this is Ville from Valossa”, hän aloittaa. Ja sitten, noin kahdeksan minuuttia myöhemmin: ”Kiitos todella paljon. Mahtava keskustelu. Arvostan suuresti. Loistavaa päivän jatkoa”, 27-vuotias mies sanoo, lopettaa puhelun ja näppäilee kitaralla muutaman soinnun jotain, joka kuulostaa vähän Eppu Normaalilta.

Miehen nimi on Ville Hulkko. Hän on kymmenisen henkeä työllistävän, vuonna 2015 perustetun Valossa-yrityksen liiketoimintajohtaja, Chief Commercial Officer. Hulkko on myös ohjelmistoyhtiö Elektrobitin myynnillä jättiomaisuuden tehneen Juha Hulkon poika. Isä-Hulkko oli vuonna 2015 koko Suomen suurituloisin henkilö.

Mutta siinä missä isä loi menestyksensä Oulussa, jota joskus kutsuttiin Suomen Piilaaksoksi, aikoo poika tehdä saman täällä Amerikan Piilaaksossa. Sivuprojektinaan Ville Hulkko haluaa nostaa uuteen nousuun myös synnyinkaupunkinsa Oulun. Se on hänen henkinen kotinsa, pohjoispohjalaista murretta myöten.

On maanantai-iltapäivä Palo Altossa, osoitteessa 559 Greer Road 94303, California. Vaatimaton omakotitalo on nimeltään Mustakarhu. Se on Piilaakson ensimmäinen ”suomalainen” startup-majatalo, ja Ville Hulkko on sen perustaja.

Hulkon lisäksi ”Mustiksessa” asuu kymmenkunta suomalaista startup-yrittäjää tai tutkijaa. Joku viipyy täällä viikon, toinen kuukauden, kolmas vuoden.

Noin 65 000 asukkaan Palo Altossa joka toinen vastaan tuleva auto tuntuu olevan kuljetuspalveluita tarjoava Uber tai sen kilpailijaksi noussut Lyft. Toimistorakennusten lasiovissa lukee maailman kuuluisimpien teknologiayritysten nimiä. Tuossa on Android, tuolla Tesla Motors. Stanfordin eliittiyliopisto löytyy University Avenuen päästä.

Facebookilla, sosiaalisen median jättiläisellä, on startup-kylän laitamilla tietysti oma kampuksensa.

Varakkuudestaan huolimatta ihmiset näyttävät Palo Altossa silti enemmän insinööreiltä kuin miljonääreiltä. Luonnehdinta pätee myös Facebookillaan hyperrikastuneeseen Mark Zuckerbergiin, jonka kartanomainen koti sijaitsee parin korttelin päässä Mustakarhusta.

Palo Altosta löytyy myös kodittomuutta ja eriarvoisuutta. Luomukahviloiden tarjoilijat sekoittavat supersmoothieita minimipalkalla, jolla ei tule toimeen. Palo Alto ei ole enää kaupunki ollenkaan vaan jättimäinen urbaani toimistotila, jonne joku jää työpäivän jälkeen aina myös yöksi.

”Ja iltaisin täällä ei todellakaan tapahdu yhtään mitään. Tuo pääkatukin on keskiyöllä yhtä hiljainen kuin Utajärven keskusta”, Ville Hulkko sanoo.

Palo Alto on kallis paikka olla ja elää. Heikkokuntoisenkin omakotitalon myyntihinta asettuu 2–4 miljoonan euron väliin. Keskivuokra yhden makuuhuoneen asunnosta on pitkälti yli 3 000 euroa kuukaudessa. Juuri siksi Ville Hulkko perusti Mustakarhun tammikuussa 2015, omissa asumiskustannuksissaan säästääkseen.

Hulkon yhtiö ei omista kiinteistöä vaan vuokraa sitä noin 6 200 eurolla kuukaudessa. Vieraille yö startup-majatalossa maksaa 95 euroa. Tulojakin tarvitaan.

”Muuten Mustakarhu katoaa. Filosofianamme ei silti ole harjoittaa liiketoimintaa vaan tarjota edullista majoitusta Yhdysvaltain markkinoille pyrkiville suomalaisfirmoille”, Hulkko kertoo.

Mustakarhu auttaa verkostoitumisessa ja käytännön asioiden hoitamisessa. Se toimii myös yrityshautomona ja aikoo jatkossa rahoittaa suomalaisia startupeja.

”Piilaaksossa ei voi menestyä olematta paikalla. Kaikki on kiinni siitä, kenet tunnet henkilökohtaisesti. Se, että teillä suomalaisilla on tukikohta Palo Altossa, on arvokasta”, sanoo Jonathan Hirshon. Hän on yksi Piilaakson tunnetuimmista bisnesenkeleistä, joka vaikuttaa myös Ville Hulkon Valossa-yrityksen taustalla.

Merkittävä osa Mustakarhussa majoittuneista noin 25 yrityksestä on tullut Oulun seudulta, Hulkon kotikulmilta. Majatalon vieraslistalta löytyy myös merkittäviä oululaisia pääomasijoittajia.

Se ei tietenkään ole sattumaa, sillä Hulkko jos joku on ylpeä juuristaan. Hänestä Perämeren tammikuinen viima tuntuu paremmalta kuin Kalifornian ikuinen aurinko. Suhdetta synnyinkaupunkiin lujittaa sekin, että Oulun kaupunki tukee Mustakarhua 20 000 eurolla vuodessa.

Kyse on sijoituksesta, jonka kunnianhimoisena tavoitteena on ilmasillan luominen Nokia-romahduksestaan pikku hiljaa toipuvan Oulun ja San Franciscon välille.

”Oulussa asuvista insinööreistä, koodareista ja suunnittelijoista saattaisi hyvin tulla työvoimaa, jota Bay Arean yritykset pystyisivät hyödyntämään alihankkijoina”, visioi BusinessOulun ohjelmapäällikkö Petri Karinen.

Astutaan sisälle Mustakarhuun. Punainen ulko-ovi aukeaa numerokoodilla. Kengät jätetään eteiseen. Neliöitä on 165, makuuhuoneita neljä, polkupyöriä ja appelsiinipuita kolme, kylpyhuoneita ja kitaroita kaksi.

Kirjahyllyn tietokirjallisuusosasto koostuu Steve Jobsin, Björn Wahlroosin, Barack Obaman ja Jorma Ollilan elämäkerroista sekä Pahkasian 40-vuotisnumerosta.

Olohuoneessa on takan yläpuolella kaksi kelloa. Toinen näyttää Suomen, toinen Piilaakson aikaa. Välissä on 10 tuntia.

”Bisneksen tekemiseen se on aika ihanteellinen aikaero”, Hulkko sanoo.

Joku on aina töissä, joko Suomessa tai Kaliforniassa.

Keittiön kaapista löytyy ruisleipää, salmiakkia ja yksinäinen Marimekon unikko-muki. Jääkaapissa on puoliksi syöty paketti suomalaista metvurstia. Ulos Mustakarhun edustalle on pysäköity bussi, johon on rakennettu Silicon Sauna. Piilaakson ensimmäinen mobiilisauna on kaikkien seudulla vaikuttavien suomalaisten käytössä. Heidän välinsä ovat tiiviit.

”Kaikki auttavat toisiaan. Myös kilpailijoita. Jos joku menestyy, se on merkki siitä, että itselläkin on mahdollisuuksia”, sanoo Janne Tamminen, 43.

Hän on Mustakarhun isäntä, joka siivoaa, tiskaa, pesee pyykit ja käy päivätöissä Googlella. Tammisen tekemä dokumentti Viking Geeks kertoo Kalifornian pohjoismaalaisista startup-yrittäjistä ja saa ensi-iltansa ensi viikolla Finnairin järjestämällä suoralla Slush-erikoislennolla San Franciscosta Helsinkiin.

Suomalaisuutta ei Amerikassa kannata tosin liikaa korostaa. Kukaan ei ole kiinnostunut, mitä kieltä puhut, mikä nimesi on tai mistä olet tullut. Ainoa, millä on merkitystä, on se, mitä osaat.

Illanvietto Mustakarhussa alkaa, ja Hulkko sytyttää grillin. Sen ääressä hän kohteliain elkein seuraavat pari tuntia puuhailee. Juttelee vierailleen. Kääntelee tottuneesti makkaroita, maisseja ja kurpitsoita. Virittää stereotkin bilekuntoon. Näyttää onnelliselta ja levolliselta. Hänen matkansa tänne on oikeastaan ollut aika lyhyt ja looginen.

1980-luvun puolessavälissä Juha Hulkko perusti Oulussa firman, joka kasvoi Nokian imussa ja selvisi sen romahduksesta. Siitä tuli yksi Oulun teknologiaihmeen suurimmista menestystarinoista. Firman nimi oli Elektrobit.

Hulkon perhe asui Madekosken kaupunginosassa, keltaisessa puutalossa, jonka nurmikolla pikku-Ville juoksenteli kesäisin ilman kenkiä. Pojasta kasvoi puhelias mutta omissa oloissaan viihtyvä lapsi, joka urheili paljon, soitti pianoa ja kalasti, oli lahjakas lentopallossa ja ihaili yli kaiken Veikko -vaariaan, autokauppiasta, joka opetti pojan kuuntelemaan Junnu Vainiota ja Eppu Normaalia.

Teini-iässä nuorukaisen pituuskasvu pysähtyi 185 senttiin, samoin haaveet lentopallourasta. Pitkien miesten peliin liian lyhyeksi jäänyt Hulkko hylkäsi urheilun ja Suomi-iskelmän, tarttui sähkökitaraan ja alkoi laulaa punkbändeissä, mutta läpimurtoa ei tullut. Niinpä Hulkko päätti ryhtyä yrittäjäksi – isän, isoisän ja isoisoisän esimerkin mukaisesti.

Ensimmäisen firmansa, ihan perinteisen mainostoimiston, hän perusti parikymppisenä. Seuraava yritys toimi vaatealalla ja hyödynsi 3d-teknologiaa. Hulkko valmistui tradenomiksi ja meni naimisiin pitkäaikaisen tyttöystävänsä kanssa. Häävalssin sulhanen sävelsi itse.

Vuonna 2015 Ville Hulkko sitten perusti yhtiökumppaniensa kanssa Valossa-yrityksen, joka auttaa tekoälyn avulla ihmisiä hakemaan netistä videoita entistä helpommin.

Selvää oli, että yritystä lähdettäisiin rakentamaan Kaliforniasta, ei Oulusta käsin. Suomi oli liian pieni Hulkon unelmille. Tavoitteena ei ole valloittaa Pohjoismaita tai Eurooppaa vaan koko maailma.

Amerikka lienee Hulkolle ja hänen opettajana työskentelevälle vaimolleen Miralle myös eräänlainen pakopaikka. Ennakko-odotuksista vapaa mahdollisuuksien vyöhyke, jossa Ville Hulkko saa olla oma itsensä. Piilaakson kaduilla hänen sukujuuriaan ei tunneta eikä Suomen verotietoja lueta. Täällä Ville Hulkko on jotain muuta kuin Juha Hulkon poika.

Suomessa kateellisimmat ovat jopa juorunneet, että poika olisi edennyt näinkin pitkälle isänsä meriiteillä ja rahoilla. Sitä väitettä Ville Hulkko ei hyväksy. ”Toki perheessämme on ollut varallisuutta. Lapsuudessani perusasiat oli turvattu. Oli ruokaa pöydässä, vaatteita kaapissa ja lomamatkakin silloin tällöin. Mutta ei meillä luksuksessa eletty”, Hulkko sanoo.

”Eikä minulla ole ollut perheen pelikassaa. Rahani ovat itse tienattuja. Eikä minulla ole mitään yhteyksiä Juhan tai muun sukuni liiketoimintaan.”

Isä-poikasuhde on kunnossa, myös ammatillisesti. Bisneksistään Hulkot juttelevat avoimesti. Joskus kasvokkain, useimmiten Skypessä. Tavallaan kyse on perhepiirissä tapahtuvasta mentorijärjestelmästä, missä poika on tarpeeksi fiksu ymmärtääkseen, että kohta jo eläkeiässä olevaa isää kannattaa yhä kuunnella.

”Juhalla on yrittämiseen liittyvää syvällistä viisautta. Juha on opettanut paljon esimerkiksi liikeneuvotteluista, sopimuksista ja sijoitusrahan merkityksestä. Painottanut, että yrityksen rahat eivät ole leikkirahaa, jota voi käyttää holtittomasti edes osakkaiden palkitsemiseen”, Ville Hulkko kertaa niitä keskeisiä oppeja, joita hän on isältään ja myös Veikko-vaariltaan ihan viime päivinäkin saanut.

”Rahan kanssa pitää olla fiksu, realistinen ja harkitseva. Ja työntekijöistä täytyy aina pitää huolta.”

Grilli-ilta Mustakarhussa jatkuu. Paikallispanimoiden oluet ovat jumalaisen humalaisia.

Soitetaan kitaraa, kokeillaan virtuaalilaseja, kuunnellaan porukalla Murheellisten laulujen maata, nauretaan yhdessä.

Paikalla on pari ruotsalaistakin. Hekin ovat lentäneet Kaliforniaan Oulusta ja viipyvät Mustakarhussa kuukauden.

Suomea erinomaisesti puhuva Jean Speville, 28, on kasvanut Tukholmassa, mutta muuttanut Ouluun paremman startup-elämän toivossa. Spevillen Vessla-yritys kehittää 3d-printattuja digitaalisia opastenäyttöjä. Spevillen ja hänen yhtiökumppaninsa 28-vuotiaan Carl Kempendorfin tavoite on selvä. Etsiä Piilaaksosta niitä samoja rahoittajia ja kontakteja, joita myös Ville Hulkko on tullut hakemaan.

Pöydän päähän istahtaa vahvalla pohjoispohjalaisella murteella puhuva 21-vuotias Juuso Haavisto. Hän on Muhoksella syntynyt ja Oulussa opiskeleva koodari, jota on syksyn aikana yritetty värvätä Googlelle, mutta joka työskentelee vielä harjoittelijana piilaaksolaisessa ohjelmistoyrityksessä. Palkka ei ole hassumpi: yli 5 000 euroa kuukaudessa.

Pöydässä istuu myös muita San Franciscon seudulla asuvia suomalaisia, kuten jyväskyläläinen startup-yrittäjä Ville Vanhala, 30. Hänen alkunsa San Franciscossa oli lievästi sanottuna haastava.

”Tililläni oli tasan kahdeksan dollaria ja kulkuvälineenä Jopo.”

Piti miettiä, ostaako spagettia ketsupin kanssa vai bussilipun palaveriin kaupungin toiselle laidalle.

”Silloin Ville pelasti tilanteeni ostamalla kaikki huonekaluni Mustakarhuun. Sain juuri riittävästi rahaa, että pystyin pitämään homman jotenkin käynnissä.”

Kotibileet etenevät kohti yötä. Puhutaan tekijänoikeuksista, taksiluvista, Commodore 64 -tietokoneesta, makaronilaatikosta. Puhutaan alikehittyneistä verkkopankeista ja siitä, ettei yrittämisessä kannata aina olla varasuunnitelmaa eli plan b:tä, koska se saattaa häiritä plan a:ta.

Ja tietysti deep learningistä. Jo ihan lähitulevaisuudessa koittaa kuulemma päivä, jolloin tekoäly opettaa itse itseään.

”Ja kun koneiden laskentakapasiteetti kasvaa riittävän suureksi, niin ihmisaivoja ei tarvita enää ollenkaan”, joku sanoo.

Muut nyökyttelevät. Robottien aika on alkamassa. Ei voi mitään.

Kello 23.23 Ville Hulkko havahtuu siihen, että hänen yhtiökumppanillaan Harri Pesolalla on Oulussa 40-vuotisjuhlat. ”Ei hemmetti, nyt kuvataan onnitteluvideo.”

Hän tarttuu älypuhelimeensa, kääntää sen kameran ensin itseensä, sitten kohti vieraitaan ja pyytää näitä toivottamaan Harrille hyvää syntymäpäivää.

”Harri sä ehkä luulit, että mä unohdin”, hän päättää onnittelutervehdyksen.

Sitten Ville Hulkko lähettää videon ystävälleen Suomen Ouluun.

Vajaata tuntia myöhemmin grilli on kylmennyt ja vieraat ovat lähteneet, mutta Hulkko valvoo vielä sängyssään. Hän laittaa kuulokkeet korviinsa ja päättää katsoa läppäriltään vielä yhden jakson Mr. Robotia, Piilaakson väen suosikkisarjaa.

Puolessa välissä jaksoa Hulkko väsähtää. Mr. Robot jää kesken. Mustakarhu nukkuu.