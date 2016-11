Suomessa on jo melkein miljoona koiraa, ja ”tukkajumala” Morgan on näyttelykoirista kaunein

Suomi on täynnä koiria. Ja ihmisiä peuhaamassa koiriensa kanssa.

Kirjastoissa on lukukoiria, vanhainkodeissa ja perhekodeissa terapiakoiria. Koiria saa viedä ravintoloihin ja kauppoihin. Koirille on omia joulukalentereita ja päiväkoteja. Niille myydään koiraolutta, ja Helsingissä on jo kahdesti järjestetty pentuparaati – söpöjen koiranpentujen kulkue. Koiran kanssa voi mennä myös Haukkukirkkoon tai Senaatintorin joulusiunaukseen.

Marraskuun alussa Tilastokeskus jysäytti varsinaisen koira-aiheisen uutispommin: kotitalouksien kulutusta mittaavassa tutkimuksessa selvisi, että Suomessa on peräti 800 000 koiraa. Se on hurja määrä. Se on 170 000 koiraa enemmän kuin vielä vuonna 2012.

Neljässä vuodessa suomalaiset ovat siis hankkineet melkein Turun asukasluvun verran lisää nelijalkaisia asuinkumppaneita. Ja kasvu on jatkunut pitkään, sillä vielä 1990-luvun alussa koiria oli runsaat 500 000.

Koirien määrän kasvu on tullut yllätyksenä jopa Kennelliitolle. Hallituksen puheenjohtaja Helena Suni kertoo, ettei liitossa ole vielä ennätetty tarkasti selvittää, missä ne 170 000 uutta koiraa oikein ovat. Tilastokeskuksen lukuja hän pitää kyllä uskottavina.

Lauri Rotko

Missäkö koirat ovat? Ainakin täällä, Jyväskylän messukeskuksessa marraskuisena sunnuntaina. Jättikokoisessa hallissa leijailee voimakas märän turkin tuoksu, kun kansainvälisen koiranäyttelyn tähdet, 3 400 koiraa, tempovat hihnoissaan kuka minnekin. Pippuriset terrierit rähisevät kuin omistaisivat koko paikan. Uljaiden tanskandogien rintakehät haukahtelevat kumeasti. Laiha vaalea vinttikoira luimistelee hetken ja vääntää sitten lattialle tortut. Siivooja käy nopeasti putsaamassa jäljet.

Edeltävänä päivänä osallistujia oli vielä enemmän, yli 4 000.

Suomessa järjestetään Englannin jälkeen suurimmat koiranäyttelyt koko maailmassa. Näyttelyitä on vuodessa 300, ja niistä 40 on kansainvälisiä. Suomessa on runsaasti myös kaikkein harvinaisimpia koirarotuja. Kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI on hyväksynyt 358 rotua, joista noin 320 löytyy Suomesta.

Koiranäyttely onkin suomalaisten yleisin koiraharrastus. Näyttelykäyntejä kirjataan vuodessa noin 200 000. Suurin osa näyttelyharrastajista on tavallisia mattimeikäläisiä.

Sanna Vartiainenkin aloitti koiraharrastuksensa aivan pohjalta.

Vartiainen tekee Saarijärvellä työkseen etsivää nuorisotyötä, mutta vapaa-aikansa hän käyttää koirien parissa. Vuosien työn ansiosta hän on nyt Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä näyttelyharrastajia. Harrastukseen menee ”järjettömästi aikaa ja rahaa”, mutta se on niin tärkeä osa elämää, että harrastukseksi kutsuminen tuntuu melkein vähättelyltä. Kyseessä on elämäntapa.

Jo 1990-luvulla Vartiainen kinusi vanhemmiltaan, että Rovaniemen-kotiin pitäisi hankkia koira. Omaa koiraa odotellessaan hän soitteli naapureiden ovikelloja ja kyseli, kaipaisiko kenenkään koira iltalenkkiä.

Kun Vartiainen oli kymmenvuotias, haave toteutui ja perheeseen hankittiin kultainennoutaja Pandora. Vuosi oli 1993.

Se oli menoa. Vartiainen alkoi pyöriä näyttelyissä ja sai ensin siivota koirankakkoja. Vähitellen hän osallistui näyttelyihin junioriluokassa. Hän on harrastanut tottelevaisuuskisoja ja agilitya sekä toiminut eri rotujen järjestöissä.

2000-luvun alussa Vartiainen mietti, mihin suuntaan koiraharrastustaan veisi. Palveluskoiraksi ja tottelevaisuuskisoihin olisi kannattanut hankkia vaikkapa uskollinen belgianpaimenkoira. Toinen vaihtoehto oli näyttelytoiminta ja pöyhkeäturkkisen mutta ystävällisen amerikancockerspanielin hankkiminen. Vartiainen valitsi jälkimmäisen.

Jo ennen viime vuosien koirabuumia Kennelliitossa on tiedetty, että Suomessa on henkeä kohti eniten rekisteröityjä koiria koko maailmassa. Puheenjohtaja Helena Suni löytää ilmiölle syyn historiasta.

”Monissa maissa koira on ollut eliitin harrastus, mutta täällä ne ovat aina kuuluneet kaikille. Suomenpystykorvan kanssa on lähdetty metsälle.”

Suni kertoo pohtineensa kolmea mahdollista selitystä koirien suosion ripeälle kasvulle. Ensinnäkin suomalaiset ovat innostuneet ottamaan rescue-koiria ulkomailta. Monet Espanjan, Romanian ja Viipurin heitteille jätetyt kulkukoirat saavat Suomessa hyvän kodin. Myös muodikkaat designkoirat voivat selittää kasvusta osan. Designkoiralla tarkoitetaan sellaisia koiria, jotka saadaan risteyttämällä kaksi tunnettua rotua: chihuahuasta ja beaglesta tulee cheagle, labradorinnoutajasta ja puudelista labradoodle.

Kolmas selitys on Sunin mukaan siinä, että koirat elävät koko ajan vanhemmiksi. Niitä hoidetaan ja lääkitään entistä paremmin.

Joka viidennessä kotitaloudessa on koira. Selvä trendi on, että yhden koiran seuraksi samaan talouteen otetaan nyt toinen koira. Ja vaikka ajat ovat huonot, koiriin tuntuu löytyvän rahaa.

Tilastokeskuksen mukaan lemmikkeihin käytetyt menot kasvoivat vuosina 2006–2012 huomattavasti nopeammin kuin useimmat muut vapaa-ajan menot. Koirille hankitaan vaatteita, ruokaa ja varusteita. Vuonna 2012 lemmikit olivat ainakin 800 miljoonan euron vuotuinen bisnes. Se näkyy myös yritystoiminnassa: eläintarvikeliike Musti ja Mirri on laajentunut nopeasti, ja tunnetut eläinlääkäriketjut ovat tehneet yritysjärjestelyitä. Suomalainen lemmikkibisnes on kiinnostanut myös ulkomaisia pääomasijoittajia.

Ja lista jatkuu. Kennelliiton luvut kertovat, että kaikenlainen aktiivisuus koirien kanssa kasvaa jopa nopeammin kuin koirien määrä. Ihmiset haluavat viettää koiriensa kanssa aikaa. Agilityssa, tottelevaisuuskoulutuskokeissa ja hirvenhaukussa käy koko ajan enemmän ihmisiä.

Lauri Rotko

Jyväskylän messukeskuksessa Sanna Vartiainen työntää painavan näköistä kärryä, johon hän on kasannut kaiken, mitä näyttelypäivän aikana tarvitaan: kaksi koirahäkkiä, iso retkituoli, vettä, vaatteita ja koirien trimmausvälineet.

Vartiainen pysähtyy kehän numero 16 kohdalle. Siinä kisaavat tänään amerikancockerspanielit eli tuttavallisemmin jenkit.

Alkamassa on yksi tämän vuoden kymmenistä näyttelyistä.

Suomen ensimmäinen koiranäyttely järjestettiin Helsingissä Kaartin maneesissa toukokuussa 1891. Siihen osallistui 157 koiraa, jotka tassuttelivat höylälastujen päällä ja antoivat arvioida itseään. Helsingin Sanomien edeltäjässä Päivälehdessä eläimiä kuvailtiin näin:

Viisaan näköisiä lappalaisia koiria, luikertelevia jäniskoiria, rotevia ketun ajajia, pieniä villakoiria ja jalostettuja newfoundilaisia ja St. Bernhandinkoiria. Kaikista omituisimmat ovat muutamat iislantilaiset paimenkoirat. Ne ovat aivan valkeita kuin talven jänikset, ainoastaan silmät ja turpa mustat.

Jutun mukaan joku amerikkalainen ostaja oli maksanut skotlantilaisesta paimenkoirasta 25 000 markkaa. Se oli järjetön summa, nykyrahassa 109 000 euroa.

Emme tietysti voi sanoa, kuinka onnistunut tämä näyttely on. Tuntijoiden mielestä se kuitenkin kuuluu olevan suuri tapahtuma suomalaisen koirarodun kehityshistoriassa.

Ennuste piti paikkansa. 125 vuodessa Kennelliitto on kasvanut isoksi. Sillä on 150 000 jäsentä, ja suomalaisilla on koiria enemmän kuin Helsingissä on ihmisiä.

Mutta nyt Sanna Vartiaisella alkaa olla pieni hoppu. Ensin on laitettava kuntoon oma asu. Vartiainen ottaa vaatekassin ja poistuu hetkeksi vessaan. Farkut ja huppari vaihtuvat jakkuun ja hameeseen, talvikengät avokkaisiin.

Sitten on koirien vuoro. Vartiainen pystyttää trimmauspöydän ja kaivaa pinkistä varustelaatikosta parturinsakset, suoristusraudan ja föönin.

Ensimmäisenä trimmauspöydälle pääsee Ruben. Se on 16 kuukauden ikäinen nuori uros, joka tahtoo häslätä paikallaan. Tottuneilla liikkeillä Vartiainen saa koiran asettumaan. Hän suihkauttaa turkkiin harjausnestettä ja suoristaa koiran pitkiä karvoja lämpöraudoilla. Sen jälkeen eläintä föönataan tuuheaksi eri puolilta.

”Tätä tehdään lähinnä oman mielenrauhan takia. Koira on pesty, kuivattu ja trimmattu jo eilen”, Vartiainen sanoo saksiessaan varmoin liikkein karvoja tassujen ympäriltä.

Rubenin jälkeen käsittelyyn pääsee samaan pentueeseen syntynyt Tilda. Molemmat ovat nuoria ja jo lupaavasti pärjänneitä koiria. Niillä on takanaan kymmenkunta näyttelyä, ja Ruben on voittanut ison juniorikoirien kisan Brysselissä.

Vartiaisen mukaan on tarkkaa, ettei nuorta koiraa polta alussa loppuun. Hälyinen näyttely on koiralle stressaava ja epäluonnollinenkin paikka. Näyttelykoiraa on rakennettava ilon kautta, palkitsemalla ja innostamalla.

Kyseessä on arvostelulaji, joten paljon on kiinni tuomarin mieltymyksistä.

Välillä kasvattajat onnistuvat kuitenkin saamaan käsiinsä sellaisia koiria, joista tuntuvat pitävän kaikki. Vartiaisella on tällainen kruununjalokivi, ja sen nimi on Morgan.

Lauri Rotko

Näyttelytoiminta näyttää ulkopuolisen silmin helposti hassulta puuhastelulta, mutta tuomarit tietävät tarkasti, mitä koirista etsivät.

Koiran pitää ensinnäkin sopia rotukuvaukseen ja -määritelmään. Sen on oltava oikean kokoinen ja mittasuhteiltaan juuri tietyntyyppinen. Liike on tärkeää, lihasten ja linjausten täytyy olla oikeanlaisia. Amerikancockerspanieleilla turkin pitää olla näyttävä. Pää ja keho tutkitaan, ja koiran pitää olla hyväluontoinen ja vieraan ihmisen käsiteltävissä.

Koirien pitää olla myös terveitä ja kehässä onnellisen oloisia. Tässä on tehty vuosien mittaan hirveitä virheitäkin. Ihminen on jalostanut joistakin roduista läpeensä sairaita.

Näyttelyssä tärkeää on myös koiran esittäjän, handlerin, rooli. Jos käsittelijä on ujo ja arka, koira aistii sen. Jos esittäjä on paniikissa tai stressissä, koirakin muuttuu sellaiseksi. Handlerin ulkomuoto tai vaikkapa vaatetus ei saisi vaikuttaa, mutta silläkin on merkitystä. Jos kisassa on kaksi tasaista koiraa, resupekkaomistaja saattaa hävitä. Mitä pidemmälle kisoissa edetään, sitä tärkeämpää on show.

Jyväskylän näyttelyn kaunein koira ei pääse tänään esiintymään. Ja se taitaa juuri nyt turhauttaa Morgania.

Tämä näyttely olisi nelivuotiaalle jenkkiurokselle varma nakki: monille näyttelyn koirille Morgania vastaan kisaaminen tarkoittaisi samaa kuin jos Kiira Korpi osallistuisi yhtäkkiä taitoluistelun piirikunnallisiin kisoihin. Mutta tänään Morganilla on vapaapäivä, ja se joutuu vain makoilemaan näyttelykehän laidalla kuljetushäkissään. Ristikon takaa pilkistää sen musta kirsu.

Esiintymishaluja kyllä olisi. Kun Morgan näki omistajiensa pakkaavan trimmauspöytää ja muita näyttelyvarusteita tätä reissua varten, se innostui heti.

Morganilla on monta hyvää näyttelykoiran ominaisuutta. Ensinnäkin se on kova showkoira: se tykkää olla esillä. Karva on niin komea, että omistajat kutsuvat sitä tukkajumalaksi. Hyvää on sekin, että Morgan on pirun ahne. Lihapullalla sen saa vaikka solmuun.

Nytkin se vingahtelee ja kuopii siihen malliin, että mentäisiin jo. Mutta turhaan. Morgan on jo ajat sitten varmistanut tämän kauden päätavoitteensa, Vuoden näyttelykoira 2016 -kisan voiton. Se tuli ylivoimaisesti.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä on eräänlainen näyttelykoirien Kuka kukin on -palvelu, jossa listataan koirien tiedot ja saavutukset. Morgan on syntynyt Ranskassa ja on kasvattajanimeltään Very Vigie Huluberlulu. Se on muun muassa kansainvälinen muotovalio, Venäjän muotovalio, Suomen, Latvian, Liettuan, Viron, Baltian, Pohjoismaiden, Ruotsin, Norjan ja Luxemburgin muotovalio ja monen maan juniorimuotovalio. Se on esiintynyt noin 60 näyttelyssä ja ottanut kymmeniä voittoja.

Voitoissa tärkeä rooli on ollut Sanna Vartiaisella, joka on yksi Morganin kolmesta omistajasta.

Juhannuksena Vartiainen ja Morgan olivat uransa jännittävimmässä paikassa. Moskovan suuressa kansainvälisessä näyttelyssä Morgan sai Maailman voittaja -tittelin. 20 000 kansainvälisen koiran joukosta se arvioitiin toiseksi parhaaksi. Jos oikein yksinkertaistaa, Morgania voi sanoa maailman toiseksi kauneimmaksi koiraksi.

Mutta suurimmistakin voitoistaan se on saanut palkinnoksi lähinnä ruusukkeita ja pokaaleita.

Lauri Rotko

Koiranäyttelyt ovat oikeastaan aika lähellä ravitoimintaa: molemmissa kiehtoo pohjimmiltaan eläimen ja ihmisen arvaamaton yhteistyö. Toisessa juostaan kelloa vastaan, toinen on arvostelulaji. Mutta toisin kuin raveissa, koiranäyttelyissä ei liiku rahaa.

Täällä Jyväskylän näyttelyssä on tarjolla vain mainetta ja kunniaa.

Vartiaisen nuori koira Ruben yllättää ja voittaa koko sunnuntain pääkisan. Palkinnoksi se saa ruokaa ja puruluita. Ruuan Vartiainen lahjoittaa eteenpäin. Hänellä on oma koiranruokasponsori, joka tuo sovittuun aikaan lavallisen ruokaa kotitalon pihaan Saarijärvellä.

Vartiainen on edennyt harrastuksessaan Euroopan huipulle. Vuoden aikana hän reissaa kymmenissä näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Siitos- ja astutuskoiria tulee ja menee. Iltaisin hän istuu usein Facebookissa vastailemassa muiden koiraharrastajien avunpyyntöihin ja kysymyksiin. Kurakelien aikaan näyttelykoirat treenaavat kuntoaan sisällä ja juoksumatolla, mutta silti turkkien pesuun menee puolitoista tuntia viikossa per koira.

Joskus Vartiainen on miettinyt, voisiko koirilla elää.

Amerikancockerspanieleita kasvattamalla ja myymällä ei Suomessa kuitenkaan pärjää. Vaikka hyvä näyttelykoira saattaa maksaa pari tuhatta euroa, rotu on niin harvinainen, ettei niitä voi myydä tarpeeksi. Jos toimintaan yhdistäisi neuvontaa, trimmausta, koulutusta ja niin edelleen, se saattaisi kannattaa.

Mutta jos harrastuksesta tulisi työ, miltä se sitten tuntuisi? Kipinä saattaisi kadota.

”Nyt voin ajatella, että jos ei huvita lähteä näyttelyyn, sitten en lähde. Mutta jos sieltä pitäisikin hankkia tienesti, niin asetelma muuttuisi. Olisiko se kivaa?”

Muutos voi joka tapauksessa olla tulossa. Jo vuosien ajan Vartiainen on ollut tiiviissä yhteistyössä sveitsiläis-ranskalaisen kasvattajan Laurent Pichardin kanssa. Pichard on koko Euroopan arvostetuimpia amerikancockerspanieleiden kasvattajia ja tunnettu näyttelytuomari. Yhdessä Vartiainen ja Pichard ovat kasvattaneet jenkkejä ja käyttäneet niitä näyttelyissä suurella menestyksellä.

Lauri Rotko

Pichard on yli 60-vuotias herra. Hän on päättänyt, että kun hän jonain päivänä itse vetäytyy, Vartiainen jatkaa hänen työtään ja saa käyttää maineikasta Very Vigie -kasvattajanimeä. Se tekisi Vartiaisesta tämän rodun gurun Euroopassa.

”Olin tippua polvilleni, kun kuulin Laurentin päätöksestä. Siinä on isot saappaat täytettävänä. Mutta varmasti hän kunnioittaa minun tapaani tehdä tätä työtä.”

Pichard kiinnitti Vartiaiseen huomiota näyttelyssä Jyväskylässä 2000-luvun alussa. Hän kehaisi eräälle koiraa kyselleelle suomalaiselle, että ”se nuori tyttö on lahjakas”. Vartiainen rohkaistui ja innostui harrastuksesta tosissaan.

Yhteistyö Pichardin kanssa saa eräänlaisen huipennuksen maaliskuussa, kun kaksikko osallistuu Cruftsin kuuluisaan koiranäyttelyyn Englannissa. Vartiainen esittää siellä Morganin, joka edustaa kilpailussa Suomea.

Kaikille kaksikon yhteispeli ei ole ollut mieleen. Joukko kilpakumppaneita teki Vartiaisesta keväällä Kennelliittoon valituskirjelmän, jolla hänet yritettiin pelata ulos Vuoden näyttelykoira -kisasta. Syy oli Vartiaisen ja Pichardin yhteistyössä, joka ei kantelijoiden mielestä täyttänyt Kennelliiton sääntöjä. Vartiainen joutui hankkimaan juristin, joka laati vastineen. Mitään toimenpiteitä ei tehty.

”Tämä on kilpailulaji, jota ei voi tehdä puolivaloilla. Kilpailu on totista, ja joillekin koirista muodostuu koko elämä. Elämässä pitää olla muutakin kuin koirat”, Vartiainen sanoo.

Itse hän pysyy tasapainossa sillä, että työn ja koirien lisäksi pyöritettävänä on normaali perheen arki: iso talo Saarijärvellä, mies ja kaksi pientä tytärtä.

Lauri Rotko

Koira on ollut ihmiselle ainutlaatuinen kumppani. Sen kanssa on tehty taivalta kymmeniä tuhansia vuosia. On metsästetty, koulutettu ja paleltu yhdessä. Nyt merkittävä osa ihmisen ja koiran toiminnasta on leikkiä, mutta edelleen koira on lähempänä meitä kuin yksikään toinen eläin.

Sanna Vartiaiselle koirien merkitys on selvä: ”Se on sama kuin minä. Elämäntapa. En voisi kuvitella elämää ilman koiria.”

Toimittaja ja kirjailija Yrsa Stenius on omistanut elämänsä aikana lukuisia mäyräkoiria. Hän on kuvaillut ihmisen ja koiran erityissuhdetta kirjassaan Koiria, rakkautta ja surua (2008). Stenius muotoili kauniisti ja tarkkanäköisesti ihmisen ja koiran erityissuhteen. Sen, mitä kenties moni muukin koiran omistaja koiransa kiehtovan älykkäästä katseesta löytää.

Koirassa kiehtoo sen monisyinen luonne. Se on kesy, vahvasti ihmisen leimaama ja ihmiseen leimaantunut, mutta se on myös eläin lajityypillisine vaistoineen ja tietoisuuksineen. Ne muodostavat oman maailmansa, joka ei ole meiltä ihmisiltä suljettu muttei liioin meille täysin avoin. Yhteiselämä koiran kanssa, tämä erilaisten olemassaolon juurien läheisyys ja etäisyys, läheisyyden ja etäisyyden kietoutuminen toisiinsa, antaa ainakin minulle huimaavan aavistuksen elämän mittaamattomasta rikkaudesta ja kerrassaan käsittämättömästä ihmeestä.