Jouluna 1944 luotsi teki virheen ja unelmien laiva Ariadne ajoi karille

Sunnuntai

Venäläiset halusivat

Toinen tarina

Juutalaiset olivat valvoneen ja itkeneen näköisiä.

Merikapteeni

Kahden merimailin

Koska ei ollut vielä tapaninpäivä, oli pysyttävä sisällä.

Pentin isä oli yksi

Ariadne jäi karille

Talven räydyttämä laiva eteni hitaasti tyynessä vedessä.

Joulukuussa 2016 meri

Oikaisu 27.12. klo 12.40: Jutussa luki aiemmin, että joulu 1944 oli ensimmäinen rauhanajan joulu viiteen vuoteen. Todellisuudessa edellisestä rauhanajan joulusta oli kulunut neljä vuotta.