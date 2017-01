Osallistuin Amerikassa puhekurssille ja näytin Sauli Niinistön puheen – hän teki kaikki perusvirheet a, b, c ja d

Sunnuntai

Puhuminen

”Me amerikkalaiset pelkäämme puhua ihmisille”, kouluttaja sanoi.

Pelko tai jännitys

Tiistaisin lapset

Lapsia opetetaan jo päiväkodissa pitchaamaan.

Tein parhaani

http://www.hs.fi/haku/?search-term=John%20F.%20Kennedyn

Opettaja antoi suomalaiselle opiskelijalleen ohjeen.