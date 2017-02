Jopa Trump on suloinen, kun on kyse hänen omista rahoistaan

Sunnuntai

määrää­mistä maahan­tulokielloista on noussut esiin se, miten valikoivia ne ovat. Kiellon kohteena olevien maiden naapurissa on maita, jotka ovat aivan yhtä islamilaisia. Niistä on lisäksi tullut Yhdysvaltoihin terroristeja. Trumpin on tulkittu jättävän maat rauhaan, koska hänellä itsellään on niissä liiketoimia.Tällä on kiinnostava yhteys erääseen unohtuneeseen keskusteluun, joka käytiin 200–300 vuotta sitten. 1700-luvulla moderni kapitalismi ja vapaakauppa olivat uusia asioita, jotka eivät olleet vielä vakiintuneet. Monet filosofit ja yhteiskunnalliset ajattelijat puolustivat niitä argumentoimalla, että vapaa taloudellinen vaihto hillitsee ihmisten kaunaa ja vihaa toisiaan kohtaan.Jopa vierailta ja vastenmielisiltä tuntuvien ihmisten avulla voi tehdä rahaa käymällä kauppaa heidän kanssaan, sanottiin. Näin kapitalismi luo kannustimen olemaan hyökkäämättä heidän kimppuunsa ja jättämään heidät sen sijaan rauhaan. Ja tätä kautta esimerkiksi sodat vähenisivät, ehkä loppuisivat kokonaan.kirjailijamuotoili: ”Kun ihmisten intohimot ovat tekemässä heitä ilkeiksi, heille on onnellista olla tilanteessa, jossa heidän on silti oman etunsa mukaista olla olematta ilkeitä.”Taloustieteilijäomisti teoksensa The Pas­sions and the Interests (1977) tämän ajatuskulun historialle. Hän kaivaa esiin monia esimerkkejä siitä, miten keskeinen se aikoinaan oli. Esimerkiksi valistusfilosofikirjoitti ihaillen Lontoon pörssistä, jossa ”juutalainen, muslimi ja kristitty tekevät kauppoja keskenään kuin kuuluisivat samaan uskontoon – ja nimittävät vääräuskoisiksi vain niitä, jotka menevät konkurssiin”.Yhdysvaltain perustajiin kuulunutesitti, että maailmankauppa on ”rauhaisa järjestelmä, joka toimii ihmissuvun sydämellistämisen puolesta”. Ranskan kielessä käytettiin usein ilmausta le doux commerce, suloinen kaupankäynti.Tätä pitivät kapitalismin hyvänä puolena jopa ne, joille se ei muutoin ollut mieluisa. Kehuivathan jopajavielä pari sukupolvea myöhemmin Kommunistisessa manifestissa, miten vapaakauppa ”pakottaa barbaarien piintyneimmänkin muukalaisvihan antautumaan”.helppo sanoa, miksi Hirschmanin kuvaama ajattelu tuntuu nykyään niin oudolta. Siinä ei osattu huomioida, että kaupan luoma vauraus toisi mukanaan poliittista valtaa – tai että olisi ihmisiä, jotka käyvät kauppaa juuri hankkiakseen sen avulla valtaa. Sen sijaan ajateltiin, että kapitalisteilla olisi niin kiire tahkota rahaa, ettei heillä olisi aikaa sotkeutua politiikkaan tai edes seurata sitä.Totta toinen puoli. Tällä hetkellä, kun maailmankaupan esteitä on vähemmän kuin ehkä koskaan, myös sotia todella käydään vähemmän kuin koskaan ennen. Myös niissä kaunopuheisissa sanakäänteissä, joilla monet suuryhtiöt ovat nyt nousseet vastustamaan Trumpin politiikkaa, voi välillä melkein kuulla kaikuja 1700-luvulta.Ja kuten maahantulokieltojen tapaus todella osoittaa, jopa Trump itse taipuu ”suloiseksi”, kun kyse on hänen omista rahoistaan. Jos esimerkiksi Iran tai Pohjois-Korea haluaisivat saada Yhdysvallat pois niskastaan, ehkäpä viisainta olisi järjestää pari Trump-ketjun hotellia Teheraniin ja Pjongjangiin.