Millainen sopimus perheenjäsenten kesken pitää tehdä porukkalotosta?

Terve taas, lukijat, tässä Torsti.



Edellisellä palstalla pyöriteltiin ajatusta syöksylaskuun kelpaavan rinteen rakentamisesta Suomeen. Muutama lukija huomautti, että tällainen suunnitelma oli Nilsiässä, jossa liikemiesryhmä kaavaili viime vuosikymmenellä Tahkovuoren korottamista 300 metrillä. Lisäksi olisi kaivettu 140 metriä syvä kuoppa ja rakennettu mäen huipulle 100 metriä korkea vauhdinottomäki. Näin oltaisiin päästy olympiamittoihin.



Hinnaksi arvioitiin noin kolme miljardia euroa. Hanke kaatui, kun Nilsiän kunnanvaltuusto päätti olla vuokraamatta Tahkovuoren aluetta.







Monissa perheissä harrastetaan niin sanottua porukkalottoa yhden perheenjäsenen nimissä. Voiton osuessa kohdalle verottaja ei hyväksy voittosumman jakoa perheenjäsenten kesken, vaan perii lahjaveron, jos esimerkiksi isän nimissä voitettu summa jaetaan. Millainen sopimus perheenjäsenten pitää (ilmeisesti kirjallisena – suullinen sopimus ei riittäne) tehdä, jotta lahjaveroseuraamuksilta vältytään?



– Jussi Hämeestä







Jos haluaa välttää lahjaveron, perheen kesken täytyy tehdä porukkasopimus. Tavallisesti sopimuksessa määritellään kunkin pelaajan osuus panoksesta ja osuuksien mukaiset voitto-osuudet. Sopimuksesta tulee ilmetä myös porukan vetäjä, jonka tilille voitto maksetaan, pelattu peli ja kierros tai kierrokset sekä sopimuksen laatimisen päivämäärä. Mallisopimuksen löytää Veikkauksen verkkosivuilta osiosta porukkapelit.



Vaikka alle 18-vuotiaat lapset eivät voi pelata rahapelejä, porukkasopimuksen voi tehdä myös niin, että panoksen maksaa vain yksi pelaaja, esimerkiksi perheen isä, mutta voitto-osuudet jaetaan perheen kesken sovitulla tavalla. Silloin isä ikään kuin lahjoittaa osuuksia pelistään muille perheenjäsenille. Ennen arvontaa pelin arvo on tavallisesti niin pieni, ettei sillä ole veroseuraamuksia.



Porukkasopimus täytyy tehdä kirjallisesti ja ennen voittoarvontaa. Sitä ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä minnekään, vaan sitä voi säilyttää pöytälaatikossa. Tämä voi luoda houkutuksen tehdä sopimus vasta voiton osuttua kohdalle. Kyseessä olisi kuitenkin todennäköisesti asiakirjaväärennös, eikä Torsti voi sellaista suositella.



Torsti kysyi verottajalta, voisiko porukkasopimuksen tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi. Todettaisiin vain, että kaikki isän pelaamat rivit jaetaan voiton sattuessa sopimuksen mukaisesti, kunnes toisin sovitaan. Verottaja ei halunnut ottaa tähän kantaa, joten varminta on nimetä sopimuksessa ne kierrokset, joita pelataan.







Milloin ja miksi huoltoasemilla piti muuttaa polttoainepistoolimalleja niin, että dieseltankkiin mahtuu bensapistooli, mutta ei toisinpäin. Ajan dieselautolla ja pelkään vahinkoa. Olisiko bensan lisääminen katastrofi?



– Jukka Suvitie







Bensapistoolin ja -tankin aukon nykyiset koot ovat 1990-luvun alusta. Silloin siirryttiin katalysaattorilla varustettuihin autoihin. Ne vaativat lyijyttömän polttoaineen, mutta tuolloin oli saatavilla vielä lyijyllistäkin. Niinpä aukon kokoa pienennettiin, jotta lyijyllisen bensiinin pistooli ei mahtuisi katalysaattori­auton bensatankkiin.



Vaikka aukkojen koot eivät ole vaihtuneet, öljy-yhtiöt ovat pyrkineet vähentämään väärin tankkaamista asentamalla bensiinipistooleihin vihreät letkut sekä pistooliosat ja dieseliin mustat. Lisäksi useissa autoissa on nykyään mekanismi, joka estää liian pientä pistoolia avaamasta luukkua. Näin väärin tankkauksen riski pienenee oleellisesti. Tämä mekanismi voidaan asentaa myös vanhempaan autoon.



Jos kuitenkin tankkaa väärin, autoa ei kannata missään nimessä käynnistää. Bensiini ei pysty voitelemaan dieselmoottorin osia, ja ne alkavat kulua ennenaikaisesti. Jo yksikin litra bensaa on liikaa dieselmoottorille.







Miten suuren metsäalan vaativat Suomen kaikki puuta tarvitsevat tehtaat ja teollisuus (sahat, sellu, paperi ynnä muut) vuodessa? Jos kaikki puu otettaisiin yhdeltä hakkuuaukealta, kuinka suuri aukko tarvittaisiin?



– Metsuri







Jos kaikki Suomen metsäteollisuuden käyttämä puu otettaisiin yhdestä avohakkuusta, niin aukkoa syntyisi vuodessa noin 300 000 hehtaaria eli 3 000 neliökilometriä. Jos aukio olisi muodoltaan neliö, sen sivuilla olisi mittaa noin 55 kilometriä.



Uudistuskypsää metsää on hakattu tyypillisesti 150 000–160 000 hehtaaria vuosittain. Määrästä avohakkuita on noin 140 000 hehtaaria. Noin puolet puusta hankitaan erilaisista harvennushakkuista, jotka ovat tärkeitä myös metsän kehityksen kannalta.



Metsä kasvaa hakkuukypsäksi kasvupaikan laadusta ja maantieteellisestä sijainnista riippuen 50–150 vuodessa.



Elävän puuston määrä on talousmetsissä noin 2 100 miljoonaa kuutiometriä. Se on lisääntynyt vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä, koska hakkuut ja puuston luontainen kuoleminen ovat jääneet puuston kasvua pienemmiksi.



