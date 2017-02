Sunnuntai

ravintolassa syöminen kysyy hyviä perustietoja matema­tiikasta, selvää päätä sekä rohkeutta esittää suoria kysymyksiä. Sillä kun laskun aika tulee, ollaan juomarahan suhteen arvaamattomilla vesillä.Iso osa ravintoloista lisää loppulaskuun automaattisesti 10–15 prosentin palvelumaksun. Röyhkeimpien ravintoloitsijoiden kortinlukulaite kysyy, haluaisiko asiakas jättää vielä jotain tämänkin päälle. Silloin kannattaa pitää pää kylmänä.Palvelumaksu ei mene suinkaan automaattisesti tarjoilijoille ja muulle henkilökunnalle. Lontoolainen Michelin-tähdin palkittu Le Gavroche -ravintola jäi joulukuussa kiinni siitä, että se piti 13 prosentin juomarahat itsellään. Henkilökunta ei saanut penniäkään. Sillä olisi ollut tipeille käyttöä. Guardian-lehti paljasti jo aiemmin, että ravintola maksoi kokeilleen alle minimipalkan.hallituksen viimevuotinen selvitys kertoi, että viidennes ravintoloista ei anna asiakkailta saatuja tippejä henkilökunnalle. Tietämättömimmät ja arimmat asiakkaat kaksoistippaavat: 10–15 prosenttia ravintolalle ja hilut tarjoilijalle.Keskustelu juomarahakulttuurista on virinnyt jälleen Suomessakin. En ihmettele yhtään, jos ravintolayrittäjät haluavat eroon sunnuntailisistä ja palkanlisät asiakkaiden maksettaviksi. Niin haluaisin itsekin yrittäjänä. Mutta asiakkaillakin on toivomuksia. Mitäpä jos ravintolat luopuisivat perusviinien tolkuttomista katteista? Silloin jäisi rahaa juomarahaankin.Tippikulttuurityön alettua Suomessakin kannattaa miettiä, millainen tippaaja itse on. Itsetuntemus on tässäkin hyväksi: eivät ne suuret sanat, vaan ne aidot teot.varaa aikaa laskun perusteelliseen tarkasteluun. Hän kysyy suoraan, kenelle laskuun merkitty palveluraha menee: ravintolalle, tarjoilijalle vai koko henkilökunnalle jaettavaksi. Jos vastaus on ravintolalle, vaatii hän palvelumaksun vähentämistä laskusta. Silloin tippi kuuluu jättää käteisenä tarjoilijalle. Tätä asiakasta eivät ravintoloitsijat kuppaa.ei ole selvillä maan tavoista eikä valuutasta. Hän joko ali- tai ylitippaa. Hän ei ole pahantahtoinen mutta on yleensä lukenut vain lyhyen matematiikan huonoin arvosanoin.puhuu laveasti juomarahan jättämisen puolesta, mutta käytännössä euroista luopuminen tuottaa hänelle suurta tuskaa. Hän piilottaa niukan juomarahan laskun alle, jotta muu pöytäseurue ei huomaisi hänen saituuttaan. Sen jälkeen tekopyhä tippaaja patistaa seurueen nopeasti liikkeelle. Pakoon pitää päästä ennen kuin tarjoilija saapuu keräämään pennoset.ei jätä mitään eikä koskaan eikä tunne siitä myöskään huonoa omaatuntoa. Sen sijaan hän tuntee olevansa periaatteen mies tai nainen. Hänellä on myös muita vastaavia periaatteita, jotka tekevät hänestä sangen sietämättömän ihmisen.toimii hetken mielijohteesta. Hän tippaa, jos ravintolakäynti tuottaa aitoa iloa johtuipa se sitten alkupalojen rapuvaahdosta, komeasta tarjoilijasta tai hyvin varustellusta naistenhuoneesta. Tippiä ei tule, jos hän joutuu pettymään. Ailahtelevainen tippaaja on tippaamisen ytimessä.