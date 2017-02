Kiusattu koulupoika näki näyn ja perusti oman kirkon Kokkolaan – Patrick Tiaisella, 23, on paljon seuraajia ja outoja kokemuksia Patrick Tiaisen seurakunnassa puhutaan kielillä ja hillutaan. Hänen kirkollaan on hienot verkkosivut ja suuret suunnitelmat. Se on kuin startup, joka aikoo valloittaa Euroopan.