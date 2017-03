”Hautausmaan kuivakäymälä on taas auki”, ”Ei vikaa viipalejuustoissa Pietasaaren seudulla” – Jani Halme etsii paikallislehdistä kaikkein pienimpiä uutisia Helsinkiläinen Jani Halme lukee kaikkia Suomen paikallislehtiä. Hän on oppinut, että Suomi on yllättävän samanlainen kaikkialla: suvaitsevainen, kekseliäs, läpihomeessa. Ja huolissaan susista ja sotesta.