Nyt puhuu perussuomalaisten kenttäväki: Seuraavan johtajan on otettava kovempi linja maahanmuuttoon – ”Kannattajat ovat pettyneet kompromisseihin” HS kiersi Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa kyselemässä perussuomalaisten kenttäväeltä, mitä he odottavat puolueelta Timo Soinin jälkeen. Selväksi kävi, että puolue on muuttumassa entistä kansallismielisemmäksi Soinin seuraajasta riippumatta.