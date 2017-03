Sunnuntai

Rakkaat ystävät! Lämmin kiitos viesteistä. Niitä on tullut niin paljon, että menkäämme tällä kertaa suoraan kysymyksiin.Huutolaisuus eli köyhien lapsien (myös vanhusten, vammaisten ja muiden elatusta vailla olevien) huutokauppaaminen heidän ylläpidostaan vähiten vaativille lopetettiin virallisesti jo vuonna 1923 köyhäinhoitolain myötä.Käytännössä lapsia huutokaupattiin silti vielä 1930-luvun puolivälissä. Kannattaa katsoa aiheesta Ari Lehikoisen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ari%20Lehikoisen Huutolaiset-lyhytdokumentti. Se on katsottavana Yle Areenassa vielä viisi päivää.Tiedustelin Kansallisarkistosta, mistä sinun kannattaisi etsiä tietojasi.Viestintäpäällikkö Marie Pelkonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marie%20Pelkonen kertoi, että sikäli kun huutolaisuuteen liittyvät asiakirjat ovat säilyneet, ne löytyvät varmimmin kuntien omista arkistoista.Jos siis haluat nimenomaan itseäsi koskevia tietoja, ota yhteyttä tuon kyseisen kaupungin arkistoon ja pyydä toimittamaan itseesi liittyvät viranomaistiedot. Jos tämä ei tuota tulosta, voit yrittää vielä tehdä tietopyynnön Kansallisarkistoon.”Vuonna 1923 voimaan tulleen köyhäinhoitolain valmisteluun liittyviä asiakirjoja saattaisi hyvinkin löytyä asiaa valmistelleen ministeriön ja valtioneuvoston arkistoista, mutta niissä ei ole yksittäistä lasta koskevia tietoja”, Pelkonen kertoi sähköpostissaan.Samanlaisia testejä tekstaajille ei ole kuin konekirjoittajille ennen – kyse kun on enemmän viihteestä kuin työstä. Mutta tätäkin kykyä on toki testattu.Guinnessin ennätysten kirjaan maailman nopeimpana tekstaajana pääsi vuonna 2014 muuan brasilialainen Marcel Fernandes Filho http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marcel%20Fernandes%20Filho . Nuorukainen oli voittaessaan 16-vuotias.Filho tuotti 160-merkkisen esimerkkitekstin 18.19 sekunnissa ilman kirjoitusvirheitä, ainoastaan peukaloitaan käyttäen.Filho kertoi toimittajille oppineensa hyväksi tekstaajaksi siksi, että oli aiemmin raivostunut tietokoneelleen ja hajottanut sen. Filholla ei ollut varaa ostaa uutta tietokonetta, joten hän oli tämän jälkeen joutunut kirjoittamaan kaiken puhelimellaan. (Vertailuksi voidaan kertoa, että itselläni kyseisen esimerkkitekstin kirjoittamiseen puhelimella meni yli minuutti ja teksti oli täynnä kirjoitusvirheitä.)En itse kannata italialaisrouvan toimintatapaa, sillä tuntemattomien ihmisten kouluttaminen ja julkinen läksyttäminen ei kuulu hyviin tapoihin (ei, vaikka he olisivat väärässä). Lisäksi huomion pyytäminen on aina hedelmällisempää kuin sen vaatiminen.Siispä ajattelemattoman reppumatkaajan kohdatessamme sanokaamme ystävällisesti: ”Anteeksi, mutta voisitteko ottaa repun selästänne matkan ajaksi, se saattaa osua johonkuhun bussissa.”Ohjeeni reppuselkäisille matkustajille taas on, että jos reppua ei voi pitää matkan ajan kädessään, sen voi kätevästi siirtää etupuolelle vatsan päälle. Näin saa myös kanssamatkustajat pitämään itsestään.Paras tapa saada meidät suomalaiset noudattamaan tapoja on tietysti laatia sääntö. Siten pysyvin ratkaisu ongelmaan on se, että liikennelaitos laatii reput kieltäviä opasteita, joihin asiakkaat voivat vedota.Hyvää matkaa kaikille!