Trumpin, triathlonin ja marjastuksen suosiota selittää sama asia – Näin keskiluokalta vietiin identiteetti, kertoo historioitsija Juha Siltala

Sunnuntai

Ahkeruus ja yrittäminen palkitaan. Opiskelu ja työ kannattaa. Omilla valinnoilla on merkitystä. Lapsille on luvassa parempaa. Oletko samaa mieltä? Jos olet, kuulut Juha Siltalan mielestä keskiluokkaan. Tärkeintä keskiluokalle on suunta. Se on eteenpäin, koko ajan vähän parempaan, turvaan.