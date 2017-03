Sunnuntai

Kielikuvien vanhoillisuudessa

itsenäi­syytensä aikana Suomi on muuttunut maatalous­maasta ensin teollisuusmaaksi ja sitten palveluvaltaiseksi kulutusyhteiskunnaksi, jossa suuri enemmistö ihmisistä asuu kaupungeissa.Tämä ei ole kuitenkaan vaikuttanut suomen kielen suosituimpiin kielikuviin. Suomalaisten omaan arkielämään verrattuna heidän käyttämässään kielessä on vahvasti yliedustettuna monen sukupolven takainen mennyt maailma. Se on täynnä maanviljelystä, omavaraistaloutta ja käsiteollisuutta.Nykysuomalaisista vain harvat ovat koskaan elämänsä aikana heitelleet kapuloita rattaisiin, tarttuneet viimeiseen oljenkorteen, maksaneet kalavelkoja, saaneet vettä myllyynsä tai tanssineet kenenkään pillin mukaan – siis kirjaimellisesti.Olenkin joskus ajatellut, että jonnekin maalle voisi perustaa teemapuiston, jossa sanonnat tulisivat uudestaan konkreettisiksi. Siellä me kaupunkilaiset voisimme sitten maksua vastaan päästä erottamaan jyvät akanoista, katsomaan lahjahevosen suuhun, etsimään neulaa heinäsuovasta ja olemaan näkemättä metsää puilta. (Puiston mainoskampanja voitaisiin tilata vaikka.)on jäänyt vähälle huomiolle eräs seikka, joka on kiinnostava ja suorastaan paradoksaalinen.Nykyään joku poliitikko, talouselämän johtohahmo, journalisti tai muu mielipidevaikuttaja on koko ajan julkisuudessa paheksumassa sitä, miten suuri muutosvastarinta Suomessa vallitsee ja miten kau­heasti uusien asioiden omaksumista pelätään.Nämä rohkeat uudistumisvaatimukset esitetään kuitenkin tämän tästä käyttäen kuvastoa, joka on itse jämähtänyt jonnekin muinaiseen maalaisyhteisöön.Ei saa heittää kirvestä kaivoon. On taottava kun rauta on kuumaa. Kiveäkään ei tule jättää kääntämättä. Suomea ei pidä päästää kesannolle. Muut vain tekevät lehmänkauppoja tai ajavat kaksilla rattailla, mutta me täällä tartumme härkää sarvista.ihmisiä hämmästyttää, miten jotkut voivat viihtyä omassa turvallisuushakuisuudessaan ja muutosvastarinnassaan, heidän kannattaisikin usein kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä.Toisaalta on totta, että kun kieleen yritetään tietoisesti vakiinnuttaa jokin uusi ilmaus, se päättyy yleensä epäonnistumiseen. Tästä huolimatta en voi olla miettimättä, miten erilaiselta kieli kuulostaisi, jos sen kuvasto päivittyisi uuteen samaa tahtia kuin kielenkäyttäjien oma elämänmeno muuttuu.Työmarkkinoiden rakenne on jäykkä kuin selfiekeppi. Jos siihen ei pian puututa, työpaikat häviävät kuin nyhtökaura kylmäaltaasta. Sote-uudistuskin on sotkussa kuin nappikuulokkeiden johto. Julkisessa keskustelussa on yhtä vähän substanssia kuin sähkösavukkeessa tupakkaa; se koostuu heitoista, jotka ovat kevyitä kuin mopoautot.Kuulostaako oudolta? Mutta puhe on ilmiöistä, jotka eivät ole sen vähemmän arkisia kuin oljenkorret ja heinäsuovat olivat aikoinaan.