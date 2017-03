Rasmuksen Lauri suunnitteli itselleen taloa, ja siitä se lähti – nyt poptähti piirtää kokonaista asuinaluetta ja luonnostelee pilvenpiirtäjää Herttoniemeen

Sunnuntai

Lauri Ylönen istahtaa sohvalle. Hän on suunnitellut sen itse. Hänen kainalossaan on raidallinen sohvatyyny. Hän on itse suunnitellut kankaan, jolla sohvatyyny on päällystetty. Kankaan nimi on Kuma. Se viittaa japanilaiseen arkkitehtiin Kengo Kumaan, joka on Ylösen esikuvia.