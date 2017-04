Sunnuntai

Leipäjonoista puhutaan nyt kauniisti, koska niillä torjutaan ruokahävikkiä – ”Kysymys on köyhyydestä. Siinä ei ole mitään kaunista” Leipäjonossa pitää seisoa nöyränä ja kuuliaisena. Maailmalla on sosiaalisia marketteja, joista apua voi hakea huomiota herättämättä. Vaarana on, että syntyy pysyvät köyhien markkinat.

On pirun kylmä. Helsingin Myllypurossa tuulee ja maa on kuurassa. Kello on 7.30, mutta urheilutalon takana on jo pitkä leipäjono. Siellä seisoo tänäkin aamuna yli 700 ihmistä. Kun kävelee jonon päästä päähän, matka tuntuu toivottomalta. Täällä pitäisi nyt seistä vähintään kaksi tuntia.