Sunnuntai

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rakkaat ystävät! Tänään menemme suoraan kysymyksiin.







Rakas Sisko, osaatko auttaa? Tai osaako lukupiirin psy­kiatri? Kadehdin ihmisiä paljon, varsinkin läheisiä ihmisiä. Yhdeltä tutulta kadehdin kaunista kotia. Toiselta parisuhdetta. Kolmannelta onnistumisia uralla. Tämä tuntuu inhottavalta, enkä pidä itsestäni. Saan itseni kiinni ajattelemasta, että muut ovat saaneet hyviä asioita liian helpolla. Kateudesta on mahdotonta puhua kenellekään.



Mistä tämä voi johtua, ja mitä voin tehdä? Minulla on periaatteessa kaikki hyvin, ja haluaisin olla kiitollinen siitä. Muiden elämän ajatteleminen on väsyttävää.



– Kademieli







Lukupiirini psykologi sanoi, että vertailu muihin ihmisiin on vastaanotolla varsin tavallista, vaikka harva asiakas puhuu suoraan kateudesta, koska siihen liittyy häpeää.



Tunne on ikävä, mutta sen kieltäminen on turhaa. Silloin se vain kasvaa.



”Ensin on oltava siellä missä on, jotta voi muuttua”, tuo viisas lukupiiriläiseni sanoi. ”Joten kysyjän on hyväksyttävä se, että kateelliselta tuntuu. Sen jälkeen on hyvä tarkastella, mitä informaatiota tämä sisältää itselle.”



Usein taustalla on muita kokemuksia, joita ei ole vielä aivan käsitellyt ja voinut hyväksyä. Psykologin mukaan kaikissa tunteissa on tarjolla tietoa, usein on vain vaikeaa selvittää, mitä tarkalleen ottaen.



Hän antoi esimerkin: jos pelkään silmittömästi jotakin asiaa, on syytä kysyä, onko tunteen tarjoama tieto­sisältö se, että tuo asia on vaarallinen, vai se, että olen jostain syystä antanut sille tällaisen merkityksen.



Palataksemme sitten kateuteen: ”Pitäisi miettiä, onko kyse enemmän siitä, että haluan todella noita asioita, joita toisilla on, vai tuleeko tunne enemmän jostain omasta paitsi jäämisen olosta, jolla ei oikeastaan ole tekemistä toisten kanssa.”



Kyse voi olla itsetunnon ongelmista tai siitä, että identiteetti on hiukan epäselvä: emme tiedä, keitä olemme ja mitä haluamme, tai emme osaa arvostaa sitä. Silloin saattaa helposti verrata itseään muihin ja heilahdella näiden vertailujen armoilla.



”Mitä tukevammin ihminen on kiinni itsessään, arvostaa itseään ja tietää rajansa, sitä vähemmän on houkutusta huonolaatuiseen vertailuun.”



Psykologi kehotti vielä muistamaan, että kateus on hyvin tavallinen tunne, vaikkei siitä paljon puhuta. Ensi askel olisi siksi hyväksyminen: näin vain on. Silloin tunne voi jopa hiukan hellittää.







Joskus iltaisin, kun olen käynyt sänkyyn ja sulkenut silmät, alkaa silmiini nousta kuvia. Näen mustavalkoisia valokuvia ihmisistä, tapahtumista, liikenteestä, kylistä ja vaikka kaupungeista. Erityisen paljon on miesten tiukasti rajattuja kasvokuvia.



Sitten kuvat saattavat muuttua kirjoiksi, kirjojen kuvituksiksi, aikakauslehdiksi tai lehtien sivuiksi. Olenpa saanut ihailla vanhoja julisteitakin. Hetken päästä kuvat voivat vaihtua mykkäelokuviin. Niistä useimmat kuvaavat elämää Suomessa. Ne ovat mustavalkoisia kuten melkein kaikki muutkin kuvat. Vanhimmat ovat ehkä 40-luvulta, osa varmaan 60-luvulla tai 70-luvulla elokuvien alkukuvina pyöritettyjä uutiskatsauksia. Joukossa on ollut myös sota-ajan katsauksia. Olenpa saanut katsoa muutaman 50–60-luvun näytelmän väreissä. Ja tämä kaikki siis ennen kuin varsinaisesti nukahdan.



Mikä tämä ilmiö on? Mistä kuvat tulevat? Ongelma on henkilökohtainen ja kiusallinen.



– Eteläsuomalainen ikämies







Lukupiirini unitutkija piti tapaustasi hyvin kiinnostavana. Hänestä kuvauksesi muistuttaa selkouneksi kutsuttua tilaa, jossa unennäön ja tietoisuuden kokemukset sekoittuvat.



Nähdessäsi unen kaltaisia kuvavirtoja olet siis todennäköisesti nukahtanut, vaikka koet olevasi valveilla. Tällainen valvekokemukseen sekoittuva uni on tavallista unettomuudesta kärsivillä, mutta näin voi käydä muillekin.



Jos sinulla on kuitenkin tunne, että et voi liikuttaa jäseniäsi, kyseessä voi myös olla unihalvaukseksi kutsuttu tila, joka voi tulla nukahtaessa tai herätessä ja kestää joitakin minuutteja.



Kolmas vaihtoehto on se, että sinulla on poikkeuksellisen hyvä vi­suaalinen mielikuvitus, joka pääsee valloilleen, kun aivojen tarkkaavaisuutta säätelevä otsalohko hellittää otettaan havainnoistasi liukuessasi unta kohti.



Eroa näiden välille on vaikea vetää havaintojen perusteella. Lopulta ainoastaan aivosähkökäyrästä voitaisiin katsoa, oletko kuvien näkemisen aikaan hereillä vai valveilla.



Missään tapauksessa ilmiö ei ole mitenkään vaarallinen. Kuvamate­riaali kuulostaisi olevan kiintoisaa, joten ilmiöön voi suhtautua myös uteliaisuudella.



Jos kuvat kuitenkin kiusaavat kovin, suosittelee tutkija hakeutumista tarkempiin unitutkimuksiin asian selvittämiseksi.