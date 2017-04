Sunnuntai

Vanhusten luona pitää käydä

Vanhukset ovat kaikki erikoisia

tarvitsee kiihtymystä, muuten ei selviä hengissä. Olen oppinut tämän katsoessani lähipiirini vanhuksia.Työssä aikuinen kohkaa ja kerää kierroksia huomaamatta, lapsi tekee saman leikeissä. Entä vanhukset? Jos on päivät pitkät kotona, mistä voi kiihtyä?Voi, vaihtoehtoja on paljon.. Lähipiirissäni on vanhoja ihmisiä, jotka himoitsevat sensaatioita. Yksi uskoo, että kuka tahansa voi päivälläkin kadulla saada puukon selkäänsä. Toinen pelkää venäläisten hyökkäystä. Pelkoja lietsovat iltapäivälehdet.Yritän sanoa, että lukekaa jotain mukavampaa. Työnnän eteen Hesarin Kuukausiliitettä. Mutta kun silmä välttää, vanhus selaa iltapäivälehden isoja otsikoita.Se on silkkaa kiihtymyksen tarvetta.. Mummi selittää puhelimessa jonkun parisuhdekuvioita. En ymmärrä kenestä puhutaan, etäisestä sukulaisesta vai entisen työntekijän perheestä? Ehei. Kyseessä on saippuasarja Kauniit ja rohkeat.. Ukki lukee aamulla keittiön pöydän ääressä päivän hengellistä tekstiä vahvasti eläytyen. Varmaan samalla nuotilla kuin maallikkosaarnaajat hänen lapsuudessaan: välillä ääni nousee ja värisee, sitten taas syljetään suusta sanoja. Päivän kiihtymystreeni.. Suosikkiteoria lähipiirissäni koskee Ylen uutisia. Vanha pariskunta kuuntelee radiosta uutiset aikaisin aamulla. Silloin Ylen demaripomot eivät vielä ole tulleet töihin, joten esimerkiksi amerikkalaisten asioista kerrotaan enemmän. Päivällä demaripomot sensuroivat uutisia. Hih.. Jos kympit, sataset ja tonnit menevät ketterästi sekaisin, miten voisi ymmärtää taloyhtiön remonttien kustannuksia. Yhtiökokoukset, ne kiihdyttävät.Toki raha-asiat voivat sujua loistavastikin. Papalla ovat aivoinfarktin jälkeen sanat sekaisin ja sukulaispoikien nimet unohtuvat, mutta osakesalkku on hyvin hyppysissä. Viihdyttää ja kiihdyttää, kyllä.. Insinöörivanhus tykkää räplätä puhelinta, kaukosäädintä tai radiota. Ihan vain kurkata, mitä se on syönyt. Nyt hän löysi kaukosäätimestä napin, jolla kaikki tv-ohjelmat simultaanitulkataan, mistä tahansa kielestä. Kukaan muu ei ole sitä löytänyt.. Yritän sanoa mummille, että nuori taksikuski ei naura hänen jutuilleen vaan hänelle itselleen, mummelille, joka puhuu tuhmia. Mutta mummi tykkää naurattaa nuoria miehiä.. Että miten paketin päällä oleva kuva ei yhtään vastaa sisältöä. Tästä on papparainen kohkannut vuosikausia.. Voi paljastua, että rollaattorin rengas on rikki, telkkarin kanavat kateissa, kuulolaitteen patterit loppu ja viime viikolla sairaalassa leikkasivat koepalan jostain kasvaimesta. Näistä ei ole mainittu puhelimessa mitään. On ollut muita kiihtymyksen aiheita.Yksin vanhukset jumittuvat. Meillä mies sanoo, että hän käy taas buuttaamassa isovanhempien kovalevyt.. Vauvat ovat toistensa kaltaisia. Siitä lähtien erot kasvavat ja vanhana näkyvät selvästi.Yksi mummi tarjoaa vieraille aina eksoottisia hedelmiä ja uutuustuotteita, silmät säteillen. Toinen mummi intoilee, miten halvalla tämänkin ruuan sai, kun käveli kahdeksan kilometriä toiseen kauppaan.Kiihtymysteorian valossa kaikki tuo on niin oikein. Elämässä pitää saada kohkata.