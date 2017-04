Sunnuntai

luette Helsingin Sanomia, olette varmaan törmänneet maksumuuriin. Siis tilanteeseen, jossa verkkosivu kertoo artikkelin kuuluvan vain tilaajille ja pyytää käyttäjätunnuksianne. Samaa menetelmää toteuttavat monet muutkin, eivätkä ainoastaan tiedotusvälineet. Epäilen nimittäin törmänneeni Venäjän liikennepoliisin maksumuuriin.Törmäily alkoi maaliskuun alussa, jolloin uusin Venäjän-viisumini. Paha kyllä autoni rekisteriotteessa on mainittu viisumin päättymisaika. Seuraavaksi siis uusimaan auton papereita.Ulkomaalaisille tarkoitettuja ajoneuvojen rekisteröintitoimistoja on Moskovassa vähän. Niinpä konttori Iljitšin aukion metroaseman kupeessa oli täpötäynnä. Enemmistönä oli keskiaasialaisia siirtotyöläisiä. Konttori oli jaettu kahteen osaan, ja ensin oli jonotettava jonotusnumeroa ottamalla automaatista jonotusnumero.Jonotusnumerotiskillä käytiin läpi kaikki hakijan ja auton asia­paperit, ja tiedot naputeltiin tietokantaan. Sitten oli käytävä ulkona maksuautomaatilla maksamassa käsittelymaksu ja palattava jonottamaan uudelleen. Tämän jonotuksen tuloksena käteen tuli varsinainen jonotusnumero, jonka kanssa saattoikin jo siirtyä jonottamaan varsinaisen rekisteröintiosaston puolelle.tiskin rouva hyväksyi asiapaperini, vaikka olin unohtanut notaarin vahvistaman passin käännöksen kotiin – lukeehan Suomen passissa kaikki oleellinen neljällä kielellä. Hän kuitenkin varoitti, ettei rekisteröintipuolen poliisisetä ole ehkä yhtä joustava.Eikä ollut. Puolen päivän jonotus päättyi tyrmäykseen passin käännöksen puuttumisen vuoksi. Ehkä oli epäselvää, onko passi, pass, passport, passeport sama asia kuin pasport. Edellisen kerran olin vastaavassa tilanteessa vuosi sitten Pietarissa, jolloin virkailija tuhahti käännöksen puuttumiselle, että ”ei se mitään”. Moskovassa kaikki on toisin.Seuraavana päivänä teetin avustajalleni notaarin hyväksymän valtakirjan ja lykkäsin asiakirjapinon hänelle, koska olin lähdössä ulkomaille. Avustaja tyrmättiin poissa ollessani päivän jonotuksen päätteeksi, koska alkuperäinen passi oli minun taskussani.Kolmas hyökkäys liikennepoliisin konttoriin tehtiin matkalta palattuani. Nyt yritys tyssäsi siihen, että hakemus oli tehty minun eikä avustajan nimissä, vaikka hän hoiti asiaa valtakirjalla. Uusi hakemus laadittiin tuota pikaa. Poliisiaseman päällikön henkilökohtaisella päätöksellä vältyimme uuden jonotusnumeron jonottamiselta.Auto on siis lopulta rekisteröity, eikä siihen kulunut kuin vajaat kolme työpäivää.saman auton ensimmäisen kerran, kun ostin sen viime syksynä, ja homma kävi käden käänteessä. Sen nimittäin hoiti autokaupan lupakuriiri, joka veloitti hommasta 15 000 ruplaa eli tuolloisen kurssin mukaan runsaat 200 euroa. Summa sisälsi 850 ruplan viranomaismaksun.Koska epäluuloisuuteni hipoo vainoharhaa, olen kehittänyt teorian. Sen mukaan autokaupan kuriiri ei puske 14 150 ruplan loppusummaa kokonaan oman nahkatakkinsa taskuun vaan livauttaa siitä osan rasittuneiden liikennepoliisien virkistysrahastoon. Siksi poliisin kannattaa pystyttää byrokratiamuuri, johon törmät­tyään ulkomaanpelle ymmärtää, ettei näitä asioita itse hoitamalla ainakaan säästä mitään.