Facebook valtasi Suomen 10 vuotta sitten ja muutti meitä ihmisinä – vaikutus on tutkijan mukaan ”järisyttävän iso” Facebookin avulla on rakastuttu, järjestetty kirppareita ja voitettu vaaleja. On siitä seurannut huonoakin. Vaikka tavoittelemme siellä aitoutta, päädymme esittämään itseämme, sanoo tutkija.