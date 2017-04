Tältä näyttää poliitikon, eläkeläisen ja kirjailijan Facebook-kuplassa

Sunnuntai

Antti Rinne haluaisi näyttää olevansa tavallinen kaveri Antti Rinteellä on kaksi Facebook-tiliä. Toisen profiilikuvassa hän on t-paidassa lapsenlapsen kanssa veneessä. Toisessa hän poseeraa puku päällä parkkipaikalla rannalla. Ensimmäinen FB-tili on henkilökohtainen profiili.