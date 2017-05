Sunnuntai

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mites nyt suu pannaan? Porvoon sairaalasta lopetettiin synny­tysosasto joitakin kuukausia sitten. Synnytykset siirrettiin Kätilöopistolle Helsinkiin.



Nyt Kättäriltä lopetetaan synnytykset, koska siellä on jo vuosia ollut homeongelma. Myös Jorvissa ja Naistenklinikalla on oireiltu. Väistötiloja Kättärille etsitään.



Mutta ei auta itku vauvamarkkinoilla. Nyt on keksittävä muita vaihtoehtoja.



Ehkä Kättärin eteen voisi tuoda parakkeja synnytystä varten. Se totuttaa lapset jo vauvoina parakkikouluihin. Kylkeen voidaan kirjoittaa iloista mieltä tuomaan: Liikkuva lapsentekolaitos. Tällaisia koulutkin tekevät. Myös synnytysrekka voisi olla hyvä, se kiertäisi alueella kuin kirjasto­auto.



Saariston palvelut hoidetaan jo nyt yhä useammin netissä, joten eiköhän tämäkin homma hoidu niin.



Saunassa synnyttäminen nousee ihan nextille levelille, kun kätilö voi seurata supistusten etenemistä virtuaalisesti ja ohjeistaa välilihan leikkaamiseen kalasak­silla.



Oikeaa hengitysrytmiä varten löytyy varmaan mobiilista oma appsinsa ja Youtubesta kannustusvideoita ponnistusvaiheeseen.



Skypesynnytys – se on niin tätä päivää.