”Äiti on ihana ja jaksaa mua, vaikka olen nytkin kännissä” – 15 ihmistä kertoo, mistä he oikeasti haluaisivat äitinsä palkita

un äiti on ansainnut palkinnon, kun jaksaa mua, vaikka olen niin vaikea. Olen 28 mutta henkisesti kaksikymppinen. En ole käynyt kouluja tai ollut oikeassa työssä, jossain harjoitteluissa vain. Nytkin olen kännissä, vaikka on keskipäivä. Olen käyttänyt päihteitä jo pitkään. Alkoholia ja lääkkeitä yhdessä ja erikseen, vähän vaihdellen. Mutta äiti on ihana. Kyllähän se on välillä raivostunut tietysti, mutta sitten se taas halaa. Ikinä se ei jätä.Nainen, 28iti ansaitsee kiitoksen siitä, että toi mut Suomeen. Olin silloin seitsemänvuotias, ja äiti halusi, että saisin paremman koulutuksen. Se toive on toteutunut. Täällä on ilmainen ja hyvä koulu. Niin monet asiat ovat paremmin täällä kuin Filippiineillä, jossa asuimme, kun olin pieni. Olimme aika köyhiä, mutta sitten äiti tutustui suomalaiseen mieheen ja muutimme tänne. Samalla sain isän, joka on ollut mulle hyvä. Aina, kun kaipaan isää johonkin, se on siinä olemassa ja valmiina. En olisi voinut saada parempaa lahjaa.Poika, 17un mielestä syliäidit ansaitsisivat palkinnon. Sellaiset hellät ja lämpimät. Itse olisin kaivannut enemmän lämpöä ja sylissä pitämistä.Minut kasvatettiin ranskalaiseen tyyliin. Aina piti käyttäytyä kunnolla, eikä teini-iässäkään saanut olla hirviö. Lapsuuskodin perhe toimi kuin hyvä yritys. Kaikki sujui kuin rasvattu, mutta ei siellä rakkautta ollut. Ehkä se johtui siitä, että vanhemmilla oli vaikeaa. Ne eivät saaneet toisiltaan rakkautta eivätkä ehkä siksi osanneet antaa sitä meillekään.Toisaalta äiti on antanut mun sisustaa, kun se on mun intohimo. Sain jo 15-vuotiaana sisustaa meidän kodin kokonaan. En usko, että moni äiti olisi suostunut siihen. Vieläkin äiti arvostaa mun visuaalista silmää, pyytää neuvoja ja antaa mun stailata itseään.Nainen, 26lisin toivonut, että äiti olisi osannut hellittää. Olisi tehnyt vähemmän, puuttunut vähemmän, suorittanut vähemmän. Muistelen kauhulla esimerkiksi jouluja, kun piti pakata mukaan kassillinen kynttilöitä, matkustaa hautausmaalta toiselle ja liukastella siellä pimeässä milloin kenenkin kymmeniä vuosia sitten kuolleen kaukaisen sukulaisen haudalla. Ja sitä peruna- ja lanttulaatikoiden tekemisen määrää!Jatkuva puurtaminen on ankara perintö jätettäväksi lapselle. Siinä on mukana iso annos katkeruutta ja syyllistämistä. Vieläkin tulee välillä mieleen, kuinka äiti kauhistuisi, jos näkisi, kuinka sotkuista kotonani on. Toisaalta äiti oli myös aidosti energinen ihminen, ompeli, jumppasi ja lauloi kuorossa, kokeili jousiammuntaakin. Näitä asioita hän teki iloisesti ja vaivatta.Nainen, 65ina, kun mulla on joku ongelma, äiti keksii varasuunnitelman. Esimerkiksi kun hain kesätyötä ja sain useita hylkyjä, äiti keksi aina uuden paikan, josta kysyä.Äiti on hoitanut kaiken hyvin, eronkin, tietysti yhdessä isin kanssa. He erosivat, kun olin kolme, ja siitä alkaen asuin vuoroviikoin äidin ja isin luona. Se oli toimiva ratkaisu. Äiti ja isi ovat yhdessä hoitaneet mun elämän helpoksi erosta huolimatta.Nainen, 18yviä asioita äidissä on se, että se maksaa kaikista jutuista. Ja se, että se tekee paljon erilaisia ääniä. Njääkä njääkä öö öö, ja muita sellaisia. Ruoka voisi kyllä olla tavallisempaa, vaikka sushia.Tyttö, 8ärsivälliset äidit ansaitsevat palkinnon, niin kuin vaikka mun äiti. Se kestää mua, vaikka olen vähän villi tapaus. Olen aina myöhässä kotiintulo­ajoista. Joskus pitäisi mennä yhdeksältä, joskus kymmeneltä, mutta eilenkin menin vasta puoli yhdeltätoista. Sanomistahan siitä tulee, mutta kyllä äiti silti kestää.Poika, 16iime vuodet ovat olleet mulle vaikeita. Olen ollut ahdistunut ja masentunut, ja äiti on onneksi tukenut minua. Äiti yrittää kovasti parantaa mun oloa kysymällä, miten voin, ja antamalla ruokaa. Arvostan sitä tosi paljon. En ole sitä koskaan sanonut, mutta uskon, että äiti tietää, miten tärkeä se mulle on.n paljon pieniä kiitoksen arvoisia asioita, joista on sitten kasvanut isompia. Niin kuin vaikka hi-hat-symbaalit, jotka sain vuosia sitten joulupukilta. Niiden ansiosta minusta tuli rumpali, ja nyt pyrin Sibelius-Akate­miaan opiskelemaan. Keskiviikkona kävin pääsykokeissa.Mies, 25oskus teininä julistin, että äiti on mun paras kaverini, mutta se oli pieni ajanjakso, jolloin asiat olivat hyvin. Äiti oli aika menevä, ja olin milloin kenenkin hoidossa. Muistan, kun kerran anelin pitkään, ettei äiti lähtisi diskoon. Hän lähti silti.Kotona oli kova kuri, eikä äitiä saanut uhmata. Äiti sanoi, että täällä eletään minun sääntöjeni mukaan ja jos en siihen alistu, hän heittää minut pihalle. Kerran hän uhkasi leikata kieleni poikki, jos kiroilen. Nyt, kun olen opiskelija, äiti ei edes muista, mitä opiskelen.Olisin toivonut äidiltä hellyyttä, läsnäoloa ja opastusta. Olihan äidillä tietysti rankkaa, kun hän sai minut niin nuorena ja oli yksinhuoltaja.Olen kertonut hänelle, mitä ajattelen lapsuudestani. Joka kerta hän pyytää anteeksi ja katuu, mutta ei mikään siitä muutu. Odotan häneltä vain sitä, että hän ei tekisi samoja virheitä pikkuveljeni kanssa. Ettei veljen tarvitsisi soitella minulle ja kertoa, että ei pysty tekemään läksyjä, kun nettiyhteys on katkaistu maksamattomien laskujen takia.Nainen, 28un äiti ansaitsisi palkinnon siitä, että on tehnyt kaikkensa meidän lasten eteen vaikeissa olosuhteissa. Kuulostaa nössöltä, mutta tätä mieltä olen. Äidin vaikea olosuhde on idiootti­ aviomies eli mun raivoava isäni, jonka käytös on henkistä väkivaltaa.Äiti auttaa meitä lapsia vielä nyt aikuisinakin, usein salaa isältä. Hän ottaa riskin, koska haluaa auttaa, jos joku lapsista on vaikka rahapulassa. Hän tuo ruokaa ja lainaa rahaa, hoitaa lapsia ja kuljettaa heitä harrastuksiin.Äidin vaikeat olosuhteet eivät ole koskaan näkyneet ulospäin, niin kuin vaikka leskeksi jääminen näkyy. Lesket saavat paljon tukea ystäviltä ja yhteiskunnalta ja ansaitsevat sen toki. Mutta äitini ja monet muut samassa tilanteessa olevat jäävät yksin. Äidillä on vain yksi ystävä, jota hän tapaa kerran tai kaksi vuodessa. Äitipalkinto kuuluu näille eristyksiin jääneille. Ja leskille tietysti myös.Nainen, 44idille kuuluu kiitos siitä, että se tulee joka päivä kotiin ja tekee mulle kivan elämän. Sekin on hyvä, että äiti auttaa läksyissä. En oikeastaan muuta toivo.Poika, 13sein haukutaan anoppeja, mutta oma äitini on ollut myös hyvä anoppi. Hän on antanut minun ja vaimoni kasvattaa lapset omalla tavallamme, eikä hän ole sitä tapaa koskaan moittinut. Päinvastoin, hän jaksaa aina kehua vaimoani siitä, kuinka hyvä äiti tämä on ja miten paljon tämä jaksaa. Äiti sanoo, ettei koskaan olisi itse pystynyt samaan. Se on totta, vaikka hän on itsekin ollut hyvä ja empaattinen äiti.Äiti on auttanut silloinkin, kun rahat ovat olleet loppu. Koskaan en ole suoraan pyytänyt rahaa, mutta äidillä on ollut tapana soittaa ja kysyä, onko kaikki hyvin. Äänensävystä ja väistelevästä vastauksesta hän on päätellyt, että ei ole, ja kysynyt, paljonko tarvitsen. Sitten hän on tullut käymään ja vienyt Visa-laskun mennessään ja maksanut sen.Mies, 49itä vanhemmaksi tulen, sen paremmin ymmärrän, miten äidistä on tullut sellainen kuin hän on. Hänen äitinsä on lannistanut ja mitätöinyt häntä todella paljon. Oma äitini saa välillä raivokohtauksia ja huutaa, ettei minusta ole mihinkään. Se huuto menee joka kerta syvälle ihon alle. Nyt toivoisin äidiltä sitä, että hän auttaisi minua olemaan sellainen äiti, ettei tämä perintö jatkuisi enää seuraavaan sukupolveen. Ajattelen, että me voisimme yhdessä auttaa toisiamme tämän yli, jos äiti vain suostuisi puhumaan asiasta.Silti minulla on enemmän kiitettävää kuin moitittavaa. Kyllä äiti on minut imettänyt, kyllä hän on kuunnellut minun murheeni ja kestänyt sen, että olen pilannut hänen juhlamekkonsa leikeissäni. Hän on ollut läsnä ja yrittänyt. Minä yritän puolestani nähdä sen hyvän, jota olen häneltä saanut.Nainen, 36ähän aikaa sitten olin tehnyt kaksi 16 tunnin työpäivää ja nukkunut vain seitsemän tuntia. Äiti soitti ja kysyi, miten voin. Kerroin, että väsyttää ja palelee. Äiti laittoi saunan päälle, ajoi kauppaan, osti lammaspata-aineet ja tuli hakemaan mut kotiin.Olen oppinut äidiltä hoivaamista ja empatiaa. Monet kertovat mulle huo­liaan, varsinkin tytöt. Teini-iässä meni monta vuotta niin, että puhuin joka ilta jonkun tytön kanssa puhelimessa ja kuuntelin murheita. Itse puhuin äidille.Mies, 22