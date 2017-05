Näin kymmenvuotias saadaan siivoamaan

Sunnuntai

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomi 100 -juhlavuosi on poikinut kaikenlaisia kivoja hankkeita. Osa niistä pyrkii osallistamaan myös lapsia, mutta tuskin yksikään niistä herättää yhtä suuria odotuksia lapsiperheissä kuin Marttaliiton ja Sinituote Oy:n Moppirata-niminen ponnistus.



Moppirata on yhden koulutunnin pituinen toimintatuokio, jossa opetellaan kodin perussiivousta. ”Työpajassa tunnistetaan siivousvälineitä, mietitään kodin likaisimpia kohtia ja niiden siivousta. Toki oppitunnin aikana tartutaan ihan oikeasti myös siivousvälineisiin ja kokeillaan, miten moppi liikkuu omissa käsissä”, hankkeen tiedote kertoo.



Vaatimattomana tavoitteena on ”innostaa kaikki kymmenvuotiaat siivoamaan”. Se on hieno tavoite, johon tuhannet perheet yhtyvät hurraahuudoin. Mukana on tietysti myös palkinto. Moppirataan osallistuvat nelosluokkalaiset saavat lahjaksi oman mopin. Tämä on täydellinen lahja, sillä monessa kodissa on jo kaupan kylkiäisenä tai jonotuksesta saatu ämpäri.



Mutta mitä sanovat siivouksen väistelyn todelliset kokemusasiantuntijat, nelosluokkalaiset itse? Voisiko lahjamopin ja yhden tunnin opastuksella saada oppilaat tarttumaan likaisiin töihin?



Pyysin erästä pääkaupungin nelosluokkaa avukseni. Opettajien tekemän kyselyn tulokset olivat musertavat: 32 vastaajasta peräti 27 eli 84 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutus ja moppi kannustaisivat siivoamaan. Eläköön Marttaliitto! Ja kiitokset myös moppifirmalle.



Tiedoksi samalla: nelosluokkalaiset ehdottivat lisäkannustimiksi ilmaisia lippuja elokuviin tai Linnanmäelle.