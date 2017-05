Sunnuntai

Olin Olin

Märkään

Uskoisin

1990-luvulla

viikko sitten sunnuntaina työmatkalla Tverin ­alueella Moskovan luoteispuolella. Päivän päätyttyä suuntasimme valokuvaajan auton kohti Moskovaa, mutta pysähdyimme ennen Moskovan alueen rajaa. Volgaan laskevan Doibitsajoen rannalla oli avointa joutomaata, eikä sääkään aivan mahdoton ollut. Joten auto jokirantaan, matkagrilli esiin takakontista ja šašlikit tulille.Muutaman kymmenen metrin päässä oli naapureita: hopeanvärinen korealaisauto, punainen neljän hengen teltta ja kolme miestä liottamassa onkia ja uistimia. Voitonpäivä osui tänä vuonna tiistaille, joten tästä seurasi useimmille venäläisille neljän päivän vapaa. Punaisen teltan väki tosin oli saattanut aloittaa kalastusvapaansa jo ennen perjantaita.maastopukuun sonnustautunut keski-ikäinen mies horjui tervehdyskäynnille grillillemme.”Putoshin jokeen”, mies perusteli märkiä vaatteitaan ja aloitti loputtoman pulinan jokivarteen rakennettavien uusien kerrostaloasuntojen hinnoista, Norilsk Nikel -yhtiön henkilöstöpolitiikasta ja kaikesta muusta mielenkiintoisesta. Vastailimme harvakseltaan tyyliin ”aga, da da” antautumatta keskusteluun. Tosin havaittuani, että olimme molemmat aloittaneet sotilaskoulutuksen niin kutsutun kevyen kranaatinheittimen parissa, olin vähällä sanoa jotain. Älysin pitää suuni kiinni ruokarauhan nimissä.Jonkin ajan kuluttua maastopukumies lähti kokemaan ilmeisen laitonta verkkojataa. Äijä mulskahti jokeen jo toistamiseen., että maastopukumies edusti juuri sitä mielikuvaa, joka suomalaisilla venäläismiehistä on. Ennakkoluuloista on vaikea luopua, mutta joskus niitä kannattaisi korjata. Maastopukumies on nimittäin katoavaa kansanperinnettä, kirjaimellisesti.Keskimäärin venäläiset kyllä ryyppäävät edelleen enemmän kuin suomalaiset. Mutta tilastojen mukaan alkoholinkulutus on ollut Venäjällä laskussa viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien, suhdanteista riippumatta. Votkamaakin Venäjä on enää niukasti, sillä oluen kulutus hätistelee votkan valta-asemaa.Aamusta iltaan viinaa kiskova maalaismies näkyy ja kuuluu, mutta todellisesta suurkulutuksesta vastaavat työssä käyvät ja hyvää palkkaa saavat kaupunkilaiset – kuten muuallakin maailmassa. Ja juuri nämä myös kulutustaan vähentävät. Kännääminen ei ole nuorison mielestä enää kovinkaan hienoa.sekä virallinen kulutus että korvikkeiden käyttö lisääntyi huimasti, sillä kukapa se isänmaan romahtamista jaksaisi selvin päin seurata. Nyt kulutus vähenee myös siitä hyvästä, että useimmat suurkuluttajat ovat jo juoneet itsensä hengiltä. Miesten odotettavissa oleva elinikä on kasvanut monta vuotta.Alkoholin saatavuus riippuu siitä, millä liittovaltion alueella ollaan. Moskovassa vähittäiskaupat myyvät kaikkia laatuja iltayhteentoista asti, Pietarissa lopetetaan tuntia aiemmin.Yleisesti voi sanoa, ettei kännääminen siihen kaadu, ettei viinaa saisi. Alkoholipolitiikkaa edustaa lähinnä hallituksen määräämä votkapullon minimihinta. Sitä on viime aikoina laskettu, joko yhteiskuntarauhan nimissä tai korvikekäytön ehkäisemiseksi. Silti maastopukumiehen on yhä vaikeampi löytää ryyppyseuraa.