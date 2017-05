Sunnuntai

Ennuste vuodelle 2050: Suomessa kirkkoon kuuluu vain joka kymmenes, islam ja datauskonto kasvattavat suosiotaa

Laskelman mukaan vuonna 2050 kirkkoon kuuluu noin 10–20 prosenttia suomalaisista.

Globalisoituvassa

Syntyykö uusia uskontoja, joissa tärkeintä on tietoisuutemme sisältämä data?

