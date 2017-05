Sunnuntai

rankataan nykyään jatkuvalla syötöllä. Löytyy listaa kilpailukyvystä ja lehdistönvapaudesta, investointiystävällisyydestä ja vakaudesta, bruttokansantuotteesta ja kansalaisten internetin käytöstä. Mikä maa on kehittynein, mikä huonoin? Onhan Suomi varmasti kymmenen parhaan joukossa?Listoja on mukava lukea, mutta ne hämäävät. Rankkaus ei kerro välttämättä kansalaisten arjesta. Rikas maa ei ole aina demokraattinen. Isotkin saavutukset voivat koitua vain pienen joukon hyväksi.Pitää kaventaa näkökulmaa. Zoomataan naisiin.ja lukuisten selvitysten mukaan sukupuolten tasa-arvo kertoo paljon yhteiskunnan tilasta. Mitä tasa-arvoisempia tytöt ja naiset ovat poikien ja miesten kanssa, sitä kivempaa on kaikilla. Tasa-arvo siivittää myös taloutta. Epätasa-arvo sitä vastoin jarruttaa kehitystä.Mutta miten mitata sukupuolten tasa-arvoa? Pitääkö katsoa lainsäädäntöä vai palkkaeroja, tai ehkä naisten osuutta poliittisista päättäjistä? Löytyykö vastaus koulutustasosta, lasten päivähoidosta vai työmarkkinoiden rakenteesta?Vastaus löytyy naisten seksuaalisesta vapaudesta. Mitä vapaampia naiset ovat harrastamaan seksiä niin paljon – tai niin vähän – kuin itse haluavat ja kenen kanssa ikinä tahtovat, sitä vapaampi ja kehittyneempi on myös yhteiskunta.Naisten seksuaalinen vapaus on vapauden ylin muoto. Epätasa-arvoinenkin yhteiskunta voi tehdä myönnytyksiä naisten oikeuksille: naiset päästetään yliopistoihin, äänestämään, pyörittämään omaa bisnestä tai jopa mukaan poliittiseen päätöksentekoon.Mutta on yksi asia, jota yksikään patriarkaatti ei koskaan hyväksy: täysin oman mielensä mukaan makaavaa nauravaa naista, joka ei kysele kenenkään lupia ja jota ei rasita siveyden ja häpeän painolasti.maiden kehitystä mittaavia tahoja rakentamaan naisen seksi -indikaattorin. Sen tulee ilmaista naisen seksuaalisen vapauden taso. Saako nainen valita itse kumppaninsa ja pitää vaikka useita ilman yhteiskunnan tai lähipiirin tuomiota? Jos ei, mittari näyttää punaista. Yhtä tärkeää tietysti on, että nainen saa olla halutessaan ilman seksiä. Naista tai tyttöä ei saa voida pakottaa tai painostaa suhteeseen. Vastaavasti naisilla ja tytöillä pitää olla täysi oikeus olla julkisessa tilassa ilman että heidät seksualisoidaan ja heitä häiritään.Naisen seksi -indikaattorissa pitää huomioida myös se, rajoitetaanko naisen seksuaalisuutta kiertotietä. Ehkäisy- ja aborttikielto tai ehkäisyn saamisen vaikeuttaminen merkitsevät käytännössä sitä, että naisen seksuaalisuus on miesten kontrollissa. Valtio, joka ei panosta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, ei voi saada huippulukemia naisen seksi -indikaattorissakaan.valtiot kilvoittelevat siitä, mikä maa saa korkeimman lukeman naisen seksi -indikaattorissa. Siitä tulee kaikkien indikaattorien ja rankkausten kruununjalokivi.Huippulukema indikaattorissa takaa melko varmasti myös sen, että maassa pyyhkii hyvin muutenkin. Uskon ja toivon, että Suomi on tässä kisassa vahvoilla.